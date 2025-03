El magistrado Raimundo Prado cita para la fotografía en el Tribunal Superior de Justicia, en donde hace un hueco para hablar de su pasión, hecha ... de tinta.

–¿Cuál es su afición favorita?

–Supongo que, como todas las personas, no puedo centrarme en una en concreto. Hay múltiples, desde el fútbol a la enología pasando por el senderismo, pero la literatura y la poesía, más que aficiones las entiendo como necesidad vital.

–¿Desde cuándo la practica?

–En referencia a la poesía, la leo desde niño. Quizás porque tuve que aprenderme de memoria unos versos para recitarlos en el colegio el día de la madre. No había hecho aún la primera comunión. Después comprendí que la poesía no siempre debe ser rimada y obedecer a estructuras formales. Escribo desde hace varios años, pero como decía la canción de Los Secretos he ido rompiendo todos mis poemas...

–¿Por qué?

–He escrito poemas por necesidad. Necesidad de plasmar lo que se siente en instantes, en momentos. Necesidad de conocerse a uno mismo a través de párrafos escuetos o de relatos breves que marcan eso que llamamos vida.

–¿Se la inculcó alguien o algo en concreto?

–Mis profesores de literatura, que he tenido varios y muy buenos en la escuela y en el instituto. Me la inculcaron conocidos, amigos. Pero sobre todo la lectura. Es asombroso entrar en el alma de las personas, en sus ideas, en sus deseos a través de pocas líneas. Es maravilloso y a veces estremecedor. En definitiva, es hacernos sentir vivos y comprobar que a las personas de ahora y de hace siglos nos preocupa y nos emociona lo mismo, se diga o cuente de una u otra manera.

–¿Cuánto tiempo le dedica a la semana, al mes?

–Escribir poemas, no obedece a un ritmo prefijado. Cuando las 'musas' te rodean puedes escribir sin parar y cuando se van o te invade la rutina, abandonas y esperas a que regresen.

–Participa o forma parte de algún colectivo?

–No. Mi profesión y las normas que la rigen me limitan en muchas actividades. Lo que si es llamativo es que conozco en Extremadura algunos compañeros de profesión escriben y además bien.

–¿Qué tipo de satisfacciones ha tenido: le ha hecho conocer gente, nuevos amigos, ¿viajar...?

–Escribir poesía por definición es algo altruista pero paradójicamente también es un acto de egolatría, quieres trasladar al mayor número posible de personas, sentimientos, instantes que son universales, quieres formar un grupo anónimo de personas que sientan o comprendan lo que tú has llegado a sentir, a pensar.

–¿Ha tenido algún premio o reconocimiento?

–No me gusta participar en certámenes y lo que es peor, me da mucha pereza la burocracia y las reglas que ello conlleva. Lo hice hace tiempo. Tuve un premio en un certamen internacional Del Ateneo de Palma de Mallorca, pero no, no he tenido premio alguno. Reconocimientos, sí. Muchos de ellos de gente anónima a la que no conozco en las redes. Me gusta mostrar algunos poemas en Twitter o Instagram.

–Le ha supuesto alguna problema o inconveniente alguna vez: quejas de la familia, restarle tiempo, ocupar espacio en casa...?

–No. En mi familia tenemos la inmensa suerte de respetar nuestros tiempos y espacios a la vez de intentar buscar los espacios y tiempos comunes.

–¿Le ha dedicado dinero, calcula cuánto? ¿Ha ganado dinero con su afición?

–No todo en la vida es dinero...

–¿Por qué la recomendaría a otras personas?

–No me gusta dar consejo. Pero el que necesita escribir lo hace como eso, como una necesidad, no como una simple afición.

–¿Ha tenido otras aficiones?

–Uno cada vez es ya más mayor, eufemismo de 'viejo' y en mi vida afortunadamente he disfrutado, sentido, llorado, reído y emocionado con múltiples cosas. Me encanta degustar un vino blanco riesling contemplando los atardeceres atlánticos.