Se escribe Feijoo o Feijóo

Cada vez que escribo Feijoo sin tilde en un artículo, en la redacción del HOY le colocan una tilde en la primera 'o'. Yo me ... subo por las paredes como profesor de Lengua, pero como colaborador periodístico me callo porque sé que hay alguna razón para que mis compañeros coloquen tilde en una palabra llana acabada en vocal, subvirtiendo así las reglas de acentuación.

La semana pasada descubrí que Feijoo se escribe con tilde porque así lo quiere el líder del Partido Popular. Y a mí me parece perfecto, pero no estoy de acuerdo. Si no quieren respetar la Constitución y renovar el CGPJ no me irrito mucho, quizás porque no soy profesor de Derecho Constitucional, pero que no me toquen las reglas de ortografía porque me dejan sin argumentos para mis clases de Escritura Dramática. Ni estaba de acuerdo con las extravagancias ortográficas de García Márquez, por muy premio Nobel que sea, ni tampoco comulgo con los caprichos ortográficos de Feijoo. Su nombre no lleva tilde. Podría llevarla en la 'e', en la 'i' o en la última 'o' con todo derecho ortográfico, pero si se apellida Feijoo, con la fuerza de voz en la penúltima 'o', no lleva tilde jamás. Y si lo dudan, busquen al escritor Benito Jerónimo Feijoo en la Biblioteca Virtual Cervantes (el padre Feijoo es el último Feijoo famoso antes del político Feijoo) y comprobarán que no lleva tilde. También hay un músico gallego llamado Xisco Feijoó, con tilde correcta en la última 'o'.

En la política gallega, es casi una tradición esto de acentuarse a la carta. Cuando vivía y colaboraba periodísticamente en Galicia, escribía bastante sobre una senadora del PP de Santiago de Compostela llamada María Jesús Sainz. Así es como se escribe su nombre correctamente, con la intensidad en la 'a', pero como es un monosílabo y las palabras de una sola sílaba no llevan tilde, pues Sainz se escribe sin la vírgula sobre esa 'a'.

Pero la senadora dijo que a ella le importaban una higa las reglas de ortografía, que su apellido se escribía con tilde y así, «Vota a María Jesús Sáinz», aparecía en la propaganda electoral. Si se trataba de una estrategia publicitaria, tenía un pase, al fin y al cabo, a veces, la mejor estrategia para llamar la atención sobre un producto es provocar extrañeza y conseguir así que se fijen en el producto, sea con una tilde, sea con una falta ortográfica. Pero cuando nos pedía que también pusiéramos la tilde al escribir un artículo de opinión o una información, erraba y no se podía aceptar.

Igual soy un dogmático de la ortografía y no hay que ponerse así... En mi cruzada en pro de la correcta acentuación, una de las batallas más cruentas la emprendí contra Rociito. La hija de Rocío Jurado también tenía caprichos prosódicos y quería que su nombre se escribiera con falta: Rociíto. En cierta ocasión, fue a inaugurar una inmobiliaria a Vilanova de Arousa, cobró una pasta por su presencia y yo escribí un artículo titulado: «Para qué sirve Rociito».

Razonaba en el texto que Rociito solo servía para explicar ortografía pues yo utilizaba su nombre como ejemplo para enseñar la acentuación de diptongos e hiatos. Porque Rociito no lleva tilde, al igual que jesuita o chiita, pero lo más desternillante del asunto es que en el periódico dejaron Rociito sin tilde en el titular, pero en el artículo, colocaron la rayita por inercia sobre la segunda 'i' cada vez que apareció su nombre.

No sé qué dicen las normas de estilo del HOY sobre el caso Feijoo, pero lo adivinaremos al leer este artículo y comprobar si se sigue la norma ortográfica o la norma política, que, por otra parte, es la que siguen todos los periódicos españoles al escribir 'Feijóo'.