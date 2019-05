Escapada a Estambul a ponerse pelo José Antonio Trejo, de Travelsalud. :: pakopí Una agencia de Badajoz organiza a clientes de toda España viajes a Estambul para hacerse trasplantes capilares A.A. CÁCERES. Domingo, 12 mayo 2019, 08:53

A Estambul a ponerse pelo. Es el viaje que han hecho ya unos cuantos extremeños, muchos de ellos a través de agencias de viaje especializadas en esta modalidad de turismo sanitario. Hay en España en torno a media docena, y una de ellas está en Badajoz, en la calle Menacho. «Llevamos aproximadamente un año organizando estos viajes -explica José Antonio Trejo, director de Travelsalud, del grupo zonaviajes.com-, y en este tiempo hemos llevado a Turquía para hacerse trasplantes capilares a gente no solo de Badajoz o de otros sitios de Extremadura, sino de otras comunidades autónomas y también de Portugal».

El motivo principal que mueve a este tipo de excursionistas a operarse en el extranjero y no en España es el dinero. A día de hoy, es mucho más barato hacerlo allí que aquí. La agencia pacense ofrece por 1.900 euros un paquete que incluye los vuelos de ida y vuelta, el alojamiento en un hotel de cinco estrellas en régimen de alojamiento y desayuno, la operación, los servicios de un guía-traductor y los traslados. Si va un acompañante son 590 euros más.

Como no es un viaje cualquiera, el trámite previo a la partida es más complejo. Además de sus datos personales, la persona interesada debe proporcionar fotografías actualizadas que permitan apreciar a las claras no solo las proporciones de su calvicie sino también cuánto pelo hay en la zona trasera de su cabeza, que es la primera opción como área donante. «Nosotros -explica Trejo- le hacemos llegar esas imágenes a los doctores que, tras analizarlas, deciden si se puede o no realizar el trasplante y cómo es mejor hacerlo». Si el pelo de la zona donante no presenta la densidad o fortaleza suficientes, hay otras dos opciones: la barba y el pecho. De lo que se trata, al final, es de extraer pelos de una zona e injertarlos en otra.

EN PRIMERA PERSONAJosé Antonio Trejo Director de Travelsalud «El paquete con vuelos, guía, traslados, tres noches de hotel y la operación cuesta 1.900 euros»

En función del tipo de calvicie y de otra serie de factores, los especialistas deciden cuántos folículos es necesario injertar en la cabeza del paciente. Habitualmente son entre 3.000 y 5.000. Cada uno de ellos tiene entre uno y cuatro pelos. Una vez que se ha pasado por el quirófano -la intervención dura varias horas y se hace bajo anestesia local-, habrá que esperar unos seis meses para ver los primeros resultados. Y entre 12 y 15 para comprobar el aspecto final.

«Nosotros estuvimos meses analizando clínicas y centros sanitarios hasta que elegimos uno», detalla el director de la agencia de viajes extremeña, que trabaja con el hospital VM Medical Park, en la capital turca. Con sus especialistas se desarrolla también el proceso de seguimiento tras la operación, a través de sesiones de videoconferencia, aunque Trejo anticipa que están cerca de cerrar acuerdos con clínicas pacenses para que esta fase de revisión y seguimiento se pueda hacer de manera presencial.

«Nosotros ofrecemos garantía de manera que, si el aspecto final no es el apropiado, se repite la operación, pero es algo que hasta ahora no nos ha ocurrido», afirma José Antonio Trejo, que detalla que la franja de edad más habitual de los clientes que hacen este viaje es la que va de los 30 a los 45 años. «Me ha pasado encontrarme con alguna de las personas que se han operado y al verme, meses después de su viaje, me dan un abrazo y se emocionan, porque para muchos es algo que les ha cambiado vida», detalla el empresarios extremeño, cuya agencia organiza una salida al mes, en grupos de quince personas.

«Turquía -comenta Trejo- ha hecho del turismo sanitario una importante vía de ingresos para el país. De hecho, la explicación a por qué allí es más barato hacerse estos trasplantes es que está subvencionado por el Estado, al igual que pasa con otros tipos de servicios médicos.