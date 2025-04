El escáner de Renfe

Ha salido a concurso el servicio de vigilancia y seguridad en las principales estaciones de ferrocarril extremeñas, aquellas en las que se detendrá el tren ... de velocidad alta que, esta vez parece que sí, está a punto de llegar. Este concurso quiere decir que dentro de nada, montar en tren en Cáceres, Mérida, Plasencia o Cáceres no será tan sencillo e inmediato como ahora. Es más, no se podrá acceder a los andenes si no eres viajero y ya no nos emocionaremos con imágenes tradicionales de despedidas: el novio persiguiendo al tren para ver la cara de su pareja hasta el último momento o el nietecito diciendo adiós con ternura a los abuelos a través de la ventana.

Cuando los trenes extremeños sean rápidos, el acceso a los andenes se complicará y será igual que el de cualquier estación española digna. De lo que se colige que la rapidez trae consigo un poco de incomodidad. Habrá, en fin, que pasar nuestras maletas por un escáner, cruzar, quizás, bajo un arco de seguridad y solo podrán acceder a los andenes los viajeros, quedándose los acompañantes en el vestíbulo de la estación. Entrar en la modernidad ferroviaria trae consigo esas mínimas molestias. Aunque lo más curioso de estos cambios es que detrás de ellos late una concepción un tanto particular de la seguridad. Más o menos viene a decir que los terroristas, los traficantes y los desalmados en general solo viajan en trenes rápidos y a ningún malvado se le ocurre coger uno de esos convoyes extremeños que se averían en medio del campo o llegan a Extremadura, como sucedió hace unos días, con tres horas de retraso, ya de madrugada. Los malos viajan en alta velocidad, los buenos, en trenes humildes y los extremeños, que no éramos sospechosos de nada, nos convertiremos en sospechosos habituales en cuanto nuestros trenes vayan a 200 por hora. En la modernidad, el delito viaja deprisa y la honradez se mueve con lentitud. Pero no nos pongamos puntillosos porque, aunque resulte incómodo, la verdad es que pasar la mochila o la maleta por un escáner nos subirá la autoestima. ¡Por fin seremos normales! Aunque lo mejor de todo sucederá en Madrid. Para empezar, al llegar a Atocha no tendremos que ir buscando la salida específica de los extremeños. Ya saben, ahora llegamos a Atocha Cercanías, al bajar del tren nos mezclamos con los viajeros que vienen de Alpedrete, Polvoranca o El Goloso y mientras ellos salen de la estación pasando su billete por cualquiera de las decenas de puertas con barrera automática, nosotros tenemos que buscar una única puerta donde mostraremos nuestro billete a un funcionario que abrirá la barrera. Y qué decir de la vuelta, cuando nos apiñan cual rebaño en un altillo congelado o ardiente, oliendo a gasoil, a oscuras, esperando una voz megafónica que no se entiende y siguiendo los movimientos de la masa cual ovejas sin criterio. O nos encierran en un cuarto y un operario viene a por los de Extremadura y se los lleva cual pastor. Cuando se implante la velocidad alta, o medio alta, o casi vertiginosa, o más o menos deprisa, o lo que sea... Cuando tengamos un tren digno, supongo que bajaremos y montaremos en Puerta de Atocha, saldremos por escaleras exclusivas para viajeros de Barcelona, Plasencia y Valencia, no de Azuqueca, Badajoz y Las Zorreras y podremos aguardar la salida de nuestro tren en ese vestíbulo con butacones ergonómicos y masajeadores que utilizan la gente fina del AVE y los famosos. Sufriremos, en fin, escáneres y arcos de seguridad y no nos podrán despedir en el andén, pero coincidiremos con Belén Esteban, que coge mucho el AVE, y eso siempre es un punto.

