¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Los participantes acceden a nueve meses de contrato en alternancia con el empleo. FOTOS: JUNTAEX

ESCALA: Programa de Formación y Empleo en Extremadura

LAS EMPESAS. ·

Pueden acceder a a ayudas específicas a la contratación

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:40

Redacción. El Programa ESCALA (Escuelas de Aprendizaje Laboral), impulsado por el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), tiene como finalidad mejorar la empleabilidad mediante un modelo que combina formación, experiencia laboral y acompañamiento profesional. Ofrece proyectos temporales que combinan formación profesional con experiencia laboral en actividades de utilidad pública o social y su finalidad es facilitar la adquisición de competencias y mejorar la empleabilidad de las personas participantes mediante proyectos que contemplen compromisos de contratación por parte de empresas privadas en Extremadura.

¿En qué consist?

Los proyectos son de carácter temporal y alternan formación y trabajo productivo en actividades de utilidad pública o social. Se estructura en dos etapas:

La primera de ellas es la etapa formativa inicial, que tiene una duración de tres meses. En ella, el alumno recibe una formación profesional relacionada con la ocupación que desempeñará posteriormente. También incluye módulos de prevención de riesgos laborales, competencias digitales y orientación profesional. En esta fase se percibe una beca de asistencia y, en caso necesario, ayudas a la movilidad.

El segundo periodo se corresponde con la etapa de formación en alternancia con el trabajo. Así, tras superar la primera fase, las personas participantes acceden a nueve meses de formación en alternancia con trabajo remunerado, con un salario equivalente al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y cotización a la Seguridad Social.

Las entidades promotoras formalizan contratos bajo esta modalidad, que combina práctica profesional y formación continua y la retribución se ajusta a lo previsto en la normativa vigente, incluyendo cotización a la Seguridad Social.

Pueden ser partícipes de este programa personas desempleadas mayores de 18 años inscritas en el Servicio Público de Empleo y que tengan interés en programas mixtos de formación y empleo.

Cada especialidad formativa cuenta con 12 plazas y el número total de participantes por proyecto se ajusta según la población de la zona.

Dos alumnas en la modalidad de albañilería.

Financiación

El programa también contempla dos líneas de financiación.

La primera de ellas comprende a entidades locales y organismos dependientes para promover y ejecutar proyectos y la segunda a empresas privadas, autónomos y profesionales que contraten a participantes que hayan superado la primera etapa formativa.

Las empresas pueden acceder a ayudas específicas para la contratación de participantes y los proyectos se desarrollan en distintos municipios de Extremadura.

Para más detalles sobre plazos, inscripción y condiciones, consulta la web oficial del Sexpe o acude a tu oficina de empleo.

Te puede interesar

