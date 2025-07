Los Erasmus+ podrán recibir 200 euros al mes

Redacción MÉRIDA. Miércoles, 2 de julio 2025, 07:39 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que establece las bases reguladoras de las ayudas Erasmus+ para los alumnos universitarios que hayan sido seleccionados para realizar estudios o prácticas en el marco del programa de movilidad y aprobó la primera convocatoria para el curso académico 2025/26, dotada con 500.000 euros.

Así lo destacó la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, quien explicó que «podrán solicitar las ayudas de 200 euros al mes los alumnos universitarios que realicen estancias en otros países europeos para completar sus estudios o para realizar prácticas formativas en empresas e instituciones dentro del programa de movilidad europea Erasmus».

Como novedad, en esta convocatoria se flexibiliza el requisito de rendimiento «de manera que baja de 7 a 6 la nota media necesaria para acceder a esta ayuda», explicó.

Con esta aportación económica que recibirán durante un máximo de siete meses, el Ejecutivo regional prevé «estimular la experiencia educativa de los universitarios extremeños que participan en este programa internacional».

Así, se establecen dos modalidades de ayudas, como son la modalidad A (Erasmus+ Estudios) para la realización de periodos con fines de estudio en instituciones de enseñanza superior de otros países europeos participantes en el programa; y la modalidad B (Erasmus+ Prácticas) para la realización de periodos de prácticas formativas en instituciones, organizaciones o empresas de otro país europeo.

Fundación British Council

Podrán optar a las ayudas el alumnado universitario que curse estudios oficiales en la Universidad de Extremadura, y el alumnado con vecindad familiar administrativa en Extremadura que realice estudios oficiales de Grado en cualquier universidad pública de España, siempre que sean estudios no impartidos en la Uex o no se hubiera obtenido plaza en la institución extremeña por no alcanzar la nota de corte.

El Consejo de Gobierno autorizó la adhesión de la Comunidad Autónoma al convenio entre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y la delegación en España de la Fundación British Council para la realización de proyectos curriculares integrados y actividades educativas conjuntas. Desde 1996 el Ministerio de Educación y Ciencia y el British Council han venido formalizando convenios de colaboración y adendas de prórroga con el propósito de desarrollar un proyecto curricular integrado para las distintas etapas de la educación obligatoria.