Érase una vez la UEx: la universidad extremeña cumple 50 años

La Universidad de Extremadura tiene hoy unos 19.000 alumnos, pero pocos, por no decir ninguno, saben que Antonio Tejero, que fue encarcelado por ... liderar el golpe de Estado del 23-F de 1981, fue alumno durante de la recién estrenada Facultad de Química.

Era cuando había que hacer bulto para justificar la reivindicación de una universidad en la región. Tejero estaba destinado entonces en Badajoz, y con ese fin, el de meter presión social, las fuerzas vivas de la ciudad se matricularon en la que entonces era la primera y única carrera de un campus que en realidad era campo. «El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina llegó a matricularse durante dos cursos, yo he visto esa ficha con mis ojos», relató este martes el exrector Antonio Hidalgo en la facultad de Ciencias, de la que antes fue decano.

Como él, otras seis personas rememoraron los primeros pasos, administrativos y anecdóticos, de una institución que en este 2023 cumple 50 años de vida. Existen archivos y hemeroteca, pero arranca un curso en el que toca hacer memoria para que los protagonistas compartan de viva voz cómo empezó todo. Mesas redondas como la de ayer en Badajoz se celebrarán el día 21 en Plasencia, el 3 de octubre en Mérida y el día 5 en Cáceres. En palabras de Pedro Casero, actual decano de Ciencias, la primera facultad de la UEx que se puso en marcha en el campus pacense, hacía falta un aniversario redondo para poner cierto orden documental y de paso atender reconocimientos pendientes.

Ampliar Obras de la biblioteca central en Cáceres en 1998.

El historiador de la UEx Francisco Jiménez presentó el acto y contextualizó el asunto. Habló de las escasas posibilidades de alumbramiento de una universidad en España cuando en la dictadura de Franco primaba lo militar frente a lo científico. No fue hasta el desarrollismo de los sesenta cuando se vieron los primeros avances en los laboratorios de España, pero tuvo que pasar casi una década, al calor de la Ley General de Educación de 1970, para que proliferaran otras universidades en capitales de provincia del país. Extremadura no quiso ser menos y la sociedad se puso manos a la obra agitando el ambiente.

El embrión fueron las extensiones de las universidades de Sevilla y Salamanca en Badajoz y Cáceres respectivamente, pero hasta que en mayo de 1973 el BOE no lo certificó no existió oficialmente una Universidad de Extremadura. Esta estuvo a punto de denominarse Universidad Iberoamericana de Extremadura, reveló ayer Hidalgo, que en realidad no llegó a la región hasta 1984, pero como el resto de ponentes había leído el libro de Lorenzo Blanco que recopila detalles sobre los orígenes de la UEx. En él se narran aquellas marchas a pie reivindicativas desde Guadalupe a Madrid que la guardia civil intentaba frustrar a la altura de Miajadas.

La primera persona en hablar tras la introducción fue María Teresa Blanco, catedrática de Medicina de origen canario que llegó a Badajoz en 1974 y encontró trabajo a la primera. Recordó las reuniones en el hotel Zurbarán y el colegio Salesianos de la asociación Amigos de la Universidad, creada en 1968 y que consiguió movilizar a los extremeños para que en el Gobierno dieran vía libre al proyecto. No pasó desapercibido que fuera la única mujer de la mesa, reflejo inevitable de la masculinización de la universidad hace medio siglo.

Ampliar Mesa redonda ayer en la Facultad de Ciencias. Casimiro Moreno

Juan Cuevas pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y compartió unos recuerdos llenos de emoción y agradecimiento. Como cuando mencionó al primer gerente, José Luis Masot. «Organizó al personal de administración y servicios cuando casi no había nadie, solo un funcionario del ayuntamiento y otro de colonización. Era emocionante porque todo era nuevo. Recuerdo cuando pedimos un campo de fútbol, luego la piscina...», explicó antes de confesar cómo surgió el primer curso de verano en Jarandilla, de inglés, un desastre.

La UEx necesitaba crecer. E Hidalgo, que llegó de Murcia en 1984, observó división. «En Madrid recibían a gente de Badajoz por un lado y de Cáceres por otro, así que los políticos decían 'cuando os aclaréis me lo contáis, y esto fue una debilidad durante muchos años», lamentó mientras asentían otras cabezas de la mesa.

Apoyo inicial de las diputaciones

Miguel Ángel Lama, alumno de los años ochenta en Filosofía y Letras, hoy al frente del Departamento de Filología Hispánica y Lingüística General, ubicada en Cáceres, destacó el patrimonio bibliográfico que consiguió la universidad en los primeros años. «Entre 1970 y 1973 había ya 13.000 libros comprados gracias a las diputaciones, que hay que decir que pagaron los primeros sueldos de los profesores», reconoció.

Otro detalle que observó Lama fue cómo Rodríguez Ibarra encontró a menudo en la universidad un semillero de consejeros y altos cargos (Luis Millán Vázquez de Miguel o Eduardo Alvarado, por ejemplo, entre otros)

Para Antonio Sáez Delgado, que fue invitado aunque él imparte clases en la Universidad de Evora, habría que potenciar la relación con esta universidad portuguesa que también cumple cincuenta el año que viene si obviamos su pasado jesuita. El profesor de Literatura Española y de Traducción Literaria dijo que la extremeña es la tercera universidad de referencia en el país vecino tras las de Salamanca y Santiago de Compostela.

También fue invitado el presidente del Consejo de Estudiantes, Hernán Álvarez, que se centró en el presente y el futuro. Considera escasa la financiación actual, pidió unos nuevos estatutos «valientes» y recordó que «la universidad no es solo ir a clase».

En general, la mesa redonda, fue complaciente con una institución que, pese a tardar 50 años en encontrar ubicación definitiva para la Facultad de Medicina («se estrenará en 2024 al fin», suspiró María Teresa Blanco) o que sufre la fuga de estudiantes extremeños a otras universidades, así como de titulados aquí que terminan trabajando fuera, todos destacaron lo lejos que habían llegado habiendo sorteado crisis económicas o una pandemia más recientemente. «En poco tiempo hemos hecho mucho (...) no estamos mal, aunque podíamos estar mucho mejor en cuanto equipamiento, si bien en relación calidad/precio somos de las mejores», reflexionó Casero, anfitrión ayer en el mismo edificio desde el que arrancó la universidad extremeña y donde prácticamente todos recordaron ayer alguna vivencia que en realidad ya son parte de la historia de Extremadura.