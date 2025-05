Hoy se celebra un homenaje en el Gran Teatro de Cáceres a Paco Martín, pero ¿quién era Paco Martín?. Cualquier extremeño de entre 50 y ... 70 años se acuerda de esta letra: «Bien puestito el interior por si acaso algún bribón quisiera verlas a solas». Pertenecía a la canción 'Nenas', con la que el cantante cacereño Paco Martín llegó al número uno de las listas de éxitos españolas.

Para entender quién era el cantante cacereño que más alto ha llegado, podemos reseñar otros momentos estelares: sus actuaciones en la sala Talk of the Town de Londres, por donde acababan de pasar Frank Sinatra o Tom Jones, en el Casino de Montecarlo o en 'Directísimo', popular programa de TVE presentado por José María Íñigo.

Este es Paco Martín, hijo de un agente de seguros que llegó a Cáceres desde Palma del Río durante la Guerra Civil y se casó con su madre, enfermera en el hospital. Tuvieron tres hijos: Manolo, María del Carmen y Francisco Martín Moreno, el pequeño, que estudió en las Carmelitas y el San Antonio, donde empezó a tocar la guitarra y a cantar en la rondalla. Montó un grupo llamado Los Roking's con otros jóvenes como Paco Mangut, que acabó de locutor en la COPE, y Cascos, que acabó en el BBV.

Una anécdota curiosa de sus primeros pinitos musicales es que en su siguiente grupo, Los Saltos, además de Curro Álvarez y José María Martínez Campos, estaba Pedro Almodóvar, que estudiaba también en el San Antonio interno hasta que se fue a vivir de pensión a la calle Postigo, la misma en la que nació y vive Paco Martín.

Paco se fue a estudiar Publicidad a Madrid. Se presentó a un casting de nuevos cantantes en un programa de TVE llamado 'La gran ocasión' y su vida cambió. Allí mismo, en el estudio, recibió la llamada de dos casas discográficas y de una aristócrata madrileña, Fina de Calderón, que se entretenía haciendo de mecenas de cantantes como Víctor Manuel o Alberto Cortez. Era 1971, Paco firmó por Hispavox y grabó su primer single: 'Mujercita'. Después lo fichó Zafiro, donde lanzó tres LP (de los dos primeros vendió 30.000 copias) y empezó a trabajar con el gran arreglista de la época: Juan Carlos Calderón.

Empezó entonces una operación que lo marcó y de la que siempre ha confesado que no se enteraba del juego. Resulta que Joan Manuel Serrat se había exiliado en México, sus discos estaban prohibidos y quisieron cubrir su ausencia con Paco Martín, que tenía un estilo semejante al del cantante catalán. Se editaron discos promocionales con la carátula en blanco para que no se supiera si era él o Serrat, lo presentaron en TVE cantando en penumbra para que hubiera dudas sobre si era o no Joan Manuel.

«Yo tenía 21 años y no me enteraba de que me estaban manipulando, iba solo a cantar y a pasármelo bien», me contaba hace años. Llegó a cantar con Serrat en el Palacio de Deportes de Barcelona y se llevaba bien con él. «Yo no era consciente de la popularidad ni de ser un artista, quizás por eso no me afectó mucho la caída», recordaba.

Cuando Serrat volvió a España, Paco tuvo que distanciarse de su línea y dejó de tener libertad para escoger canciones. Se le cerraron las puertas y regresó a Cáceres. Siguió actuando dignamente, con conjuntos de cinco músicos, hasta el final (1978) y volvió a la música como productor artístico. ¿Quién era Paco Martín? La mejor manera de conocerlo es escuchando sus cuatro discos en Spotify, sobre todo 'Añoranzas', que contiene éxitos como 'Nenas', 'Ese perrillo extremeño' o 'Condesa de Cristal'. Y después, acudir al homenaje esta noche a las nueve en el Gran Teatro.