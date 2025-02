J. López-Lago Jueves, 20 de abril 2023, 07:25 | Actualizado 08:49h. Comenta Compartir

«Me encanta que gente no relacionada con este mundo empiece a hacer tertulias sobre arqueología», decía este miércoles Javier Heras, arqueólogo de vocación temprana ... que tiene en su despacho un calendario con el mapa de El Turuñuelo. Al director del Museo Arqueológico Provincial, con sede en Badajoz, se le ilumina la cara cuando empieza a detallar este yacimiento que ha copado los titulares desde este martes. Ese día fueron presentadas varias esculturas que van a reescribir la historia conocida de la civilización tartesa (siglos VIII-V a. C), la cual era casi una leyenda que empieza a concretarse con el hallazgo de cinco figuras de tres mujeres y dos hombres. Encima Javier Heras es natural de Guareña, término donde se ubica El Turuñuelo. «Siempre me ha llamado la atención descubrir la Historia a través de los objetos», dice.

– ¿Qué parte de la Historia hemos conocido a través de estos objetos? – Que hay más arte figurativo humano más allá de la Dama de Elche. Hay quien defiende que Tarteso no es esto sino que se refiere a las costas de Huelva o Cádiz o Sevilla y a un periodo anterior, pero que haya cada vez más objetos que se puedan asociar a una cultura que no es la ibérica te lleva a pensar que este territorio sea tarteso o tardo tarteso. Noticias Relacionadas Guareña Hallados en Extremadura los primeros rostros humanos de la cultura tartésica «Tarteso está pasando de la leyenda a la realidad con los descubrimientos del Turuñuelo» ¿Quiénes eran los tartesios? Su huella en Extremadura –¿Cómo le pilló la noticia del martes del descubrimiento? –Alguna pista ya tenía porque un día antes había estado con los responsables del yacimiento. Pero aunque estaba prevenido me sorprendió muchísimo, por la calidad y porque sean representaciones humanas de las que no teníamos conocimiento. También porque uno de los rasgos de una de ellas eran unos pendientes que llamamos amorcillados que tenemos en las salas del Museo Arqueológico de Badajoz. Aquí los tenemos reales en oro, aparecieron en Cancho Roano. – ¿Ser arqueólogo y de Guareña multiplica su emoción? –Me siento orgulloso porque sabíamos de la existencia de ese yacimiento arqueológico, pero no del nivel que iba a alcanzar. Por un lado me quiero traer las piezas al museo porque serán un gran revulsivo, y por otro lado aprovechar para ese proyecto que hay en Guareña sobre un centro de interpretación que explique este yacimiento. –Allí se trabaja desde 2014 y queda un 70% por excavar, ¿había posibilidad de decepción o era cuestión de tiempo? –En arqueología nunca sabes lo que vas a encontrar. Yo he tenido suerte en mi vida profesional en cuanto a hallazgos, pero nunca esperas grandes objetos sino solucionar algún problema de la Historia a través de la arqueología, pero no siempre descubres grandes palacios o objetos. Hay veces que hay predisposición porque esto era un túmulo, como Cancho Roano, o sea, estaba cubierto con tierra y si intervienes ahí lo que encuentras está en muy buenas condiciones. En El Turuñuelo es aún mayor, por tanto era casi una apuesta segura. – Se ha dicho que las piezas se quedarán en el Museo Arqueológico de Badajoz, ¿hay posibilidad de que acaben en Madrid teniendo en cuenta que allí es donde se exhibe la Dama de Elche? – Son dos cuestiones distintas. La Dama de Elche es producto de un momento en que las competencias en materia de arqueología y patrimonio estaban en manos del ministerio. Desde el estatuto de Autonomía de Extremadura el órgano que tiene estas competencias es la Junta, que es la que decide dónde deben ir esas piezas. Irán al museo de referencia, que es el Arqueológico de Badajoz. –¿Cuánto tiempo tardarán en llegar para ser exhibidas? – Dependerá de muchas cosas. Del tiempo que se tome el estudio, revisión, dibujos, limpieza y posterior restauración. Cuando estén listas llegarán al museo. –Hay piezas del Tarteso en el museo que dirige, ¿intuye que esas estancias se pondrán de moda? – Evidentemente. La sala de protohistoria ya es una referencia. De Medellín hay una colección muy interesante de marfiles. En el caso de Cancho Roano o El Turuñuelo, con las estelas y otras piezas, será el referente de ese momento de contacto entre comerciantes fenicios y griegos milenios antes de Cristo. – ¿El mundo tarteso conocido desplaza su centro de gravedad hacia Extremadura?, ¿ha hablado ya con colegas de las zonas de Huelva, Cádiz o Sevilla sobre este hallazgo, les ha dado envidia? – No he tenido ocasión, pero envidia sí que ha habido por parte de otros museos. Saben que es un revulsivo más y algo de revuelo sí ha habido en el 'whatsapp', como si me hubiera tocado la lotería con El Turuñuelo, pero la atención la merecen los compañeros de la excavación. Ampliar Equipo de El Turuñuelo este martes con varios de los bustos hallados. J. M. Romero –¿Cómo anda de espacio el museo para seguir recibiendo piezas y exponerlas? – Este museo es un espacio que tiene ya cuarenta años y con limitaciones de accesibilidad y de espacio. Está claro que hay que remodelar salas no solo para acoger nuevos materiales sino también discursos para mostrar al público las colecciones. Quiero pensar que habrá una ampliación. Ahora la reivindico más que nunca y creo que voy a tener el apoyo de la Junta y cuando llegue el momento también del ministerio. No es nuevo que este museo esta limitado en espacio y posibilidades de ampliación hay. – ¿No está aprovechado ya al cien por cien? – Está aprovechado al 200%. Es que no hace falta construir nada, hay edificios en la Alcazaba ya construidos. Es simplemente aunar otras zonas en torno al edificio principal. – ¿Cuántas piezas hay expuestas al público respecto a las que se almacenan? – Piezas hay decenas de miles, pero inventariadas entre un cuarto y un tercio de ellas. Aunque conocemos lo que hay, yo haría más inventario porque el hecho de que estén expuestas no quiere decir que sean las mejores. Se podrían montar muchas más salas con lo que hay en los almacenes. – ¿Cuántas personas visitan el museo al año? – El año pasado casi 28.000. Este año esperamos más gracias a las exposiciones temporales. –Del 7 febrero al 12 marzo montó una sobre El Turuñuelo de Guareña, ¿qué tal se dio? – Vinieron sobre 4.000 personas. Se hizo antes de llevar las piezas de El Turuñuelo a Alcalá de Henares. Aquí hicimos conferencias y fue un éxito. – ¿Si esa exposición se celebrara la semana que viene? – Reventaríamos la taquilla (ríe).

