El equipo de 'La Casa del Dragón', encantado de grabar en Extremadura

Hoy lunes, día 5 de agosto, finaliza la segunda temporada de la serie 'La casa del dragón' y con dicho motivo, unos días antes de llegar al final, el equipo de rodaje de la serie ha dedicado un vídeo a través de la plataforma dedicado a Cáceres y Trujillo, localidades extremeñas en que se han llevado a cabo varias jornadas de rodaje.

En el vídeo, donde se pueden ver algunos momentos del rodaje, algunos de los miembros de la producción y algunos actores explican cómo ha sido para ellos la experiencia de rodar en España, destacando no solo los magníficos escenarios que ambas localidades ofrecen, sino también a la gente, tanto fans como extras que participaron en el rodaje.

La serie británica de 'La casa del dragón', tras el gran éxito que obtuvo en su primera temporada, se puso en marcha la segunda. Esta precuela de la famosa serie 'Juego de Tronos' cuenta la historia de la casa Targaryen, una de las casas de Juego de Tronos, segunda serie de televisión que se basa en la saga de libros 'Canción de hielo y fuego', de George R. R. Martin.

Los miembros de producción que participan en el vídeo coinciden en los magníficos escenarios que ambas ciudades extremeñas les ofrecen, al igual que varios de los actores, quienes aseguran que la historia que guardan les ayuda a creérselo de verdad sin necesidad de actuar.

«En España encuentras cielos azules, un sol espectacular y una cantería antigua preciosa. Se respira historia en la madera y la piedra que te rodea. Eso te influye, no puedes evitarlo», asegura Clare Kilner, coproductora ejecutiva y directora de los episodios 202 y 205.

La belleza de Cáceres y Trujillo ya estuvo presente en varios episodios de 'Juego de Tronos', al igual que en 'Fuego y Sangre', convirtiéndose en Desembarco del Rey. «Las ciudades nos dieron vida, en el sentido de que hay todo un mundo a los pies de la Fortaleza Roja», señala Ryan Condal, productor ejecutivo, Showrunner y guionista de la serie.

La actriz Olivia Cooke, quien encarna a la reina Alicent, explica en el vídeo «España es preciosa. Estar en una localización así casi actúa por ti», mientras que Rhia Saban, actriz que da vida a la reina Helaena Targaryen comenta que estar en España fue «una pasada, sobre todo porque usamos la arquitectura real de Cáceres. Piensas, 'Hala, existen sitios así'».

Como señala Peter Welter Sober, Productor Ejecutivo de Fresco Film, las localizaciones dan mucho valor a la serie. «Los decorados no serían lo mismo sin la realidad que hay detrás», señala.

«Rodar en localizaciones reales da una sensación de realidad, claro, pero lo principal son los olores, las sensaciones y la naturaleza. Tienes que jugar con esos elementos para que al verse en pantalla todo eso también se sienta», señala Sofía Noronha, productora ejecutiva en España.

Pero no solo la belleza de las localidades extremeñas han enamorado al equipo, sino también los extras y los fans. «La gente en España es maravillosa. He estado en proyectos grandes pero no he visto fans así», señala Kieran Bew, actor que da vida a 'Hugh'.

Extras españoles

Además de subrayar ampliamente la belleza que ofrecen Cáceres y Trujillo para la producción, el equipo coincide en el valor que ofrecen los extras. «En España trabajamos con gente de allí y eso es importantísimo porque si vas a rodar en una localidad y sacar algo de ella, hay que aportar algo a la comunidad., Esta serie lo hace muy bien», explica Bethany Antonia, quien encarna a Lady Balla Targaryen.

Muchos extremeños han formado parte de esta producción. Como explica Peter Welter Sober, en Trujillo contaron con más de 300 extras y en Cáceres una media de 150 a 200 extras al día. «España es el lugar perfecto para una serie c omo 'La casa del Dragón' gracias a la hospitalidad de la gente. Da igual lo que les pidas, están abiertos a escuchar. Lo han hecho al rodar con nosotros y estarán encantados de volver a hacerlo en el futuro», señala.

Como explica Kevin de la Noy, productor ejecutivo, el 80% de los extras ya estuvieron en la primera temporada «Es fantástico volver a vivir algo así».

Enamorados de Extremadura

La primera visita que realizaron a Extremadura fue en el año 2016, cuando grabaron varias secuencias para la temporada 7 de 'Juego de Tronos' en Cáceres, Trujillo y en el Monumento Natural Los Barruecos, y después volvieron en 2021 a Cáceres y Trujillo para la precuela, volviendo nuevamente para la segunda temporada.

'La Casa del Dragón' usa varias calles del casco histórico de la capital cacereña para representar diferentes lugares de 'Desembarco del Rey' como son el Palacio de Toledo-Moctezuma, la calle de la Amargura o el Arco de la Estrella.

También Trujillo se transforma en Desembarco del Rey, cambiando la estatua de Francisco Pizarro que se encuentra en su Plaza Mayor por la estatua de un dragón.

