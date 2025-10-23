HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La época de peligro bajo de incendios pemite las quemas prescritas de vegetación en pie. HOY

La época de peligro bajo de incendios en Extremadura comenzará el lunes día 27

La llegada de varios frentes atlánticos desde este fin de semana reduce el riesgo y permite eliminar algunas prohibiciones en el uso del fuego

R.H.

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:11

La llegada de varios frentes atlánticos desde este fin de semana y que se prolongarán en lo que queda de mes de octubre permite a la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura de dar por finalizada la época de peligro alto de incendios forestales. Así, el inicio de la época de peligro bajo comenzará a partir del próximo lunes día 27.

El descenso de las temperaturas, las precipitaciones registradas y las previstas, así como el aumento de la humedad relativa, reducen de forma significativa el riesgo, lo que «permite adaptar la normativa vigente a las nuevas condiciones meteorológicas», indica el Ejecutivo extremeño.

Durante la época de peligro bajo, quedan sujetos a autorización previa de la dirección general de Gestión Forestal y Defensa Contra los Incendios los siguientes usos del fuego: quemas prescritas de vegetación en pie; hornos de carbón y carboneras tradicionales no sometidas a autorización ambiental unificada y zonas fijas de barbacoas y hogueras en áreas recreativas.

Asimismo, el uso de piconeras; quemas de restos vegetales amontonados en pequeñas y microexplotaciones; eventos populares con hogueras o barbacoas (romerías u otros) y la utilización de maquinaria de riesgo en terreno forestal o suelo rústico situado en zonas de influencia forestal, deberán realizar una declaración responsable online d a través de la plataforma https://app.infoex.info/pages/intro.

La Junta de Extremadura recuerda que, en municipios con índice de riesgo Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) muy alto o extremo, el uso del fuego queda totalmente prohibido, conforme a la normativa básica estatal. Esta limitación incluye también el lanzamiento de fuegos artificiales, cuya autorización corresponde a los ayuntamientos.

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural subraya que la prevención sigue siendo esencial. «Cada gesto cuenta: evitar conductas negligentes, respetar las normas y mantener la vigilancia es clave para proteger nuestros montes y evitar tragedias forestales», recuerda.

