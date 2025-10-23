La época de peligro bajo de incendios en Extremadura comenzará el lunes día 27 La llegada de varios frentes atlánticos desde este fin de semana reduce el riesgo y permite eliminar algunas prohibiciones en el uso del fuego

La llegada de varios frentes atlánticos desde este fin de semana y que se prolongarán en lo que queda de mes de octubre permite a la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura de dar por finalizada la época de peligro alto de incendios forestales. Así, el inicio de la época de peligro bajo comenzará a partir del próximo lunes día 27.

El descenso de las temperaturas, las precipitaciones registradas y las previstas, así como el aumento de la humedad relativa, reducen de forma significativa el riesgo, lo que «permite adaptar la normativa vigente a las nuevas condiciones meteorológicas», indica el Ejecutivo extremeño.

Durante la época de peligro bajo, quedan sujetos a autorización previa de la dirección general de Gestión Forestal y Defensa Contra los Incendios los siguientes usos del fuego: quemas prescritas de vegetación en pie; hornos de carbón y carboneras tradicionales no sometidas a autorización ambiental unificada y zonas fijas de barbacoas y hogueras en áreas recreativas.

Asimismo, el uso de piconeras; quemas de restos vegetales amontonados en pequeñas y microexplotaciones; eventos populares con hogueras o barbacoas (romerías u otros) y la utilización de maquinaria de riesgo en terreno forestal o suelo rústico situado en zonas de influencia forestal, deberán realizar una declaración responsable online d a través de la plataforma https://app.infoex.info/pages/intro.

La Junta de Extremadura recuerda que, en municipios con índice de riesgo Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) muy alto o extremo, el uso del fuego queda totalmente prohibido, conforme a la normativa básica estatal. Esta limitación incluye también el lanzamiento de fuegos artificiales, cuya autorización corresponde a los ayuntamientos.

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural subraya que la prevención sigue siendo esencial. «Cada gesto cuenta: evitar conductas negligentes, respetar las normas y mantener la vigilancia es clave para proteger nuestros montes y evitar tragedias forestales», recuerda.