Ha venido ahora a vernos el recuerdo de una lectura de antaño. Una lectura de aquellas que nos causaron indeleble impronta en el ánimo. Habrá que explicar por qué, cómo y cuándo.

Servidor fue siempre poco amigo de leer libros traducidos de otros idiomas. No, no, no se trata de pedantería alguna. Por mor de años y esfuerzos, amén de nuestro idioma paterno y materno, cosa de estudios y afición, uno se familiarizó con la lengua de Rabelais y con la de Petrarca, francés e italiano, claro está.

De modo que a los grandes de la literatura inglesa o los leía traducidos o no los leía. Y si los leía, sentía que también leía al traductor de aquellas obras. Sí, sí, claro, algo o mucho hay de Shakespeare cuando leo sus poemas o sus obras imponentes, ¿pero en inglés? Imposible, ergo: me trago también al traductor que sea.

Concretemos y a ver si llegamos de una vez al centro, núcleo del asunto que nos atañe hoy; mejor dicho, que tenemos entre los dedos y el rotulador sobre el folio de papel. Recientes sucesos nos han hecho recordar aquella lectura a la que aludíamos en el inicio de este escrito.

'Antología de Spoon River' de Edgar Lee Masters. El autor, norteamericano, principios del siglo XX, ante las tumbas del cementerio de su pueblo, nombra a los difuntos y escribe un texto poético, o no, referido al finado. Incluso en nuestro idioma me pareció admirable y genial aquel libro que, por cierto, estaba en mi biblioteca y al que no veo ya hace años por ninguna parte.

¿Y qué pasa con Spoon River y lo que nos sucede ahora? Pues eso, precisamente. Demasiadas visitas al tanatorio, demasiados pésames, demasiados conocidos que se han ido para siempre.

Un sábado, al anochecer, una llamada al móvil. «¿Sabes quién lleva dos días ingresado? J.V.».

«¡No fastidies!». El domingo por la mañana fui al hospital y pregunté por J.V. «Sí, en la UCI», me dijeron. Subí, busqué. En un pasillo me encontré con M., mujer de E. de M., que estaba también allí. Entré a verlo y apenas un apretón de manos. «Adiós, que mejores». J. V. no aparecía por ningún lado. Al salir, otra vez el móvil «Te tengo una mala noticia: J.V. ha fallecido esta noche».

Funeral, adiós amigo. A los pocos días, un guasap: «Ha muerto E. de M.». Maldición.

Camino, barzoneando, con mi perra 'Ari' por el parque y a mi lado el recuerdo de J.V. y su perrito, con los que paseé tantas veces. Salgo a caminar por los alrededores de la ciudad y a mi lado E. de M., con el que caminé tantas madrugadas charlando de esto y aquello.

Tertulia de café mañanero. El maldito móvil. «¡Papá!», dice Rodrigo. «Dime». «El otro hermano de Pepe, también». Rayos y truenos. Me pongo de pie con un pálpito de angustia. «Cortar tanto dolor ¿con qué tijeras?». Miguel Hernández. Abro el ordenador. Noticias: «En Segovia, a los 50 años, ha muerto J. R.». ¡Maldición! J. R. y su hermano Javier fueron mis alumnos. «¡Ah de la vida ¿Nadie me responde?», clamó don Francisco de Quevedo.

Necrológicas, crisantemos, oraciones, ramos de flores, lágrimas, fotografías del ayer, amigos que ya no están. Spoon River está aquí o allí; en el cerro de Santa María o en el camposanto que se asoma a los llanos. «Todo lo material se disuelve pronto en la sustancia del todo. Todo lo que obra como causa particular se subsume enseguida en la razón universal. Y el recuerdo de todo desaparece en un instante, en el sepulcro de la eternidad». El emperador Marco Aurelio acaba de darnos la puntilla. Epitafios de Spoon Rivers.