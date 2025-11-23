«De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió» David Uclés recoge el premio Dulce Chacón por su obra 'La península de las casas vacías'

R.H. Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:51 Comenta Compartir

El escritor ubetense que ha sido distinguido con el XX Premio Dulce Chacón de Narrativa Española por su obra 'La península de las casas vacías', David Uclés, recogió la noche del sábado la escultura de 'El Abrazo', en un acto celebrado en la localidad pacense de Almendralejo.

El acto de entrega reunía a representantes institucionales, miembros del jurado, familiares de la escritora Dulce Chacón y un numeroso público aficionado a la lectura, siendo la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, la encargada de proceder a la entrega de la escultura del premio.

En la gala, antes de recibir una ovación del público, con la mirada puesta en el cielo, Uclés recordó los fusilamientos en la Plaza de Toros de Badajoz, ocurridos en agosto de 1936, como un episodio que le inspiró en el proceso de construcción de su península, y que le empujó a «empatizar» con la tierra extremeña, según recoge Europa Press.

«De todos los episodios que repasé, el que más me conmovió fue el de la Plaza de Toros de Badajoz», subrayaba el autor de esta obra premiada que aborda la Guerra Civil española en clave de neorrealismo mágico.

Ya con la escultura en la mano por este premio, también dotado con 9.000 euros, Uclés confesó que tanto él como su entorno deseaban tener este reconocimiento por lo que la escritora zafrense Dulce Chacón ha supuesto en su desarrollo como escritor.

Cabe señalar que «El abrazo» es una obra del artista Iñaki Martínez, quien la ha cedido al Premio, rindiendo homenaje al matrimonio fusilado en Zafra formado por Juana Soler y Rafael Hilario.

Por su parte, durante su intervención en la gala, la presidenta de la institución provincial pacense, Raquel del Puerto, destacó la importancia de mantener vivo el espíritu de la autora zafrense a través de una literatura «escrita y leída con libertad», reivindicando así la necesidad de textos creados «con sosiego, rigor y calma» frente a la inmediatez informativa y la proliferación de contenidos superficiales.

En esa línea, Del Puerto también ha reivindicado a la cultura como «herramienta de cohesión territorial», así como ha insistido sobre la «obligación de las administraciones públicas de llevarla a todos los rincones y a todos los públicos».

Acto seguido, la presidenta de la diputación ha reafirmado el compromiso de su institución con este premio que, ha avanzado, continuará impulsando «sin que pierda los valores de igualdad, humildad y conciencia social que defendía Dulce Chacón».

La hermana de Dulce, Inma Chacón, subió el sábado al escenario junto a Eduardo Pisador Chacón, uno de los ocho nietos de la escritora fallecida en el año 2003 que desean asumir la responsabilidad de continuar con la defensa del legado de su abuela.

Ambos han resaltado el trabajo de ARTEA y de la Institución provincial en aras de hacer «posible una nueva andadura del Premio», permitiendo que el nombre de Uclés «esté ya siempre ligado» al de Dulce Chacón, tras la publicación de una novela como la de 'La península de las casas vacías' que «refrenda todo aquello por lo que luchó Dulce».

Según ha recordado la Diputación de Badajoz en nota de prensa, el doble jurado, profesional y popular, del premio aporta una mirada complementaria que refuerza la diversidad de lecturas y opiniones.

En este sentido, la presidenta de la Diputación ha querido tener también unas palabras para los finalistas y los lectores que integran el jurado popular, a quienes ha agradecido su «interés, dedicación e interpretaciones que enriquecen e impulsan la continuidad del Premio».

Por otra parte, durante el acto, la Institución provincial pacense ha recordado su disposición a que, cuando el Ayuntamiento de Zafra y la familia así lo estimen, el certamen regrese a su ciudad natal, manteniendo mientras tanto su compromiso con su crecimiento y prestigio.

Temas

Toros

Badajoz