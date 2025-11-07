El envío de datos de cribados de cáncer enfrenta al SES y al Gobierno central

El tira y afloja entre Extremadura y el Gobierno central a cuenta del envío de datos de los cribados de cáncer mama continúa. Mientras ... la Consejería de Salud que dirige Sara García Espada reclama que se habilite una plataforma informática para hacerlos llegar al Ministerio de Sanidad, el departamento de Mónica García sigue exigiendo que remitan «aquellos indicadores que estén disponibles, ya sea en un Excel, en un Word o en un Whatsapp, como ellos quieran».

El conflicto sigue después de los fallos detectados en Andalucía y, ante la solicitud de información, la Junta mantiene su disposición a seguir colaborando con el Ministerio. En ese sentido, ha respondido al requerimiento formal emitido el 4 de noviembre en el que la ministra de Sanidad pide a las comunidades el envío de los datos relativos a los programas de cribado de mama, colorrectal y cérvix. Las gobernadas por el PP no los han enviado por el momento.

«Esta Consejería ya respondió en una carta, el pasado 13 de octubre, en la que se señalaba que los programas de cribado poblacional en Extremadura se ejercen con rigor técnico, evidencia científica y plena transparencia», apunta Salud. En ella recordaba al Ministerio que aún no dispone de un sistema informático operativo que permita la carga de los datos.

La ministra ha dado de plazo un mes a las comunidades del PP para que envíen los datos de los cribados. «Lo que están haciendo es incumplir la ley, que lo que dice es muy sencillo. Para poder hacer una buena vigilancia epidemiológica y para poder proteger la salud de la gente y de los ciudadanos, tenemos que tener datos», ha apuntado. «Lo único que les he dicho es, señores, denme los datos. Me los pueden dar en un Excel, en un Word o en un Whatsapp, como ellos quieran», ha subrayado García, que también ha anunciado que próximamente se convocará un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que las comunidades autónomas gobernadas por el PP puedan aportar los datos de los cribados de cáncer.

Consejo Interterritorial extraordinario

Precisamente, entre tanto, el SES ha solicitado al Ministerio un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud extraordinario para abordar los cribados de cáncer, la situación actual de estos programas, su ejecución y la coordinación entre los distintos territorios del país.

Extremadura insta al Ministerio de Sanidad a «alcanzar una homogeneidad nacional en la edad de incorporación al programa de cribado del cáncer de mama, de modo que todas las comunidades autónomas adopten un criterio común que permita aumentar la supervivencia mediante la detección temprana».

Actualmente en la región extremeña, el programa que se viene desarrollando desde 1998 se dirige a todas las mujeres de 48 a 69 años y a aquellas de 40 a 47 con antecedentes de cáncer de mama en primer grado. Sin embargo, en la mayoría de territorios es a partir de los 50, aunque comunidades como Madrid ya han anunciado que lo ampliarán de los 45 a los 74.

Además, Extremadura también pide al Ministerio «potenciar las campañas de sensibilización, con el fin de aumentar la tasa de participación que garantice un diagnóstico temprano y tratamiento eficaz».

Asimismo, en ese Consejo extraordinario, Extremadura quiere que también se aborde «la creciente necesidad de especialistas sanitarios, que exige una respuesta estructurada, consensuada y eficaz a nivel nacional».