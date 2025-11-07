HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la realización de una mamografía. Hoy

El envío de datos de cribados de cáncer enfrenta al SES y al Gobierno central

La Consejería de Salud insiste en reclamar una plataforma informática para volcar la información y el Ministerio vuelve a exigirle que la remita «ya sea en un Excel, un Word o un Whatsapp, como ellos quieran"

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:33

Comenta

El tira y afloja entre Extremadura y el Gobierno central a cuenta del envío de datos de los cribados de cáncer mama continúa. Mientras ... la Consejería de Salud que dirige Sara García Espada reclama que se habilite una plataforma informática para hacerlos llegar al Ministerio de Sanidad, el departamento de Mónica García sigue exigiendo que remitan «aquellos indicadores que estén disponibles, ya sea en un Excel, en un Word o en un Whatsapp, como ellos quieran».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Almendralejo antes de una cita
  3. 3

    RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola
  4. 4

    El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente
  5. 5

    El SES llama a pacientes para repetir análisis de sangre tras la huelga de técnicos sanitarios
  6. 6 La nueva colección de Eduardo Navarrete aterriza en El Faro y esconde un toque extremeño
  7. 7

    Educación premia por primera vez con 2.500 euros a los alumnos con mejores notas en la Selectividad que elijan la UEx
  8. 8 Francisco Farrona, alcalde de La Zarza: «Ha sido un vendaval de aire que ha arrasado medio pueblo»
  9. 9 Un nuevo frente frío dejará lluvia y viento este viernes en Extremadura
  10. 10 El Ayuntamiento de La Zarza pide ayudas a la Junta y al Gobierno por los daños del temporal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El envío de datos de cribados de cáncer enfrenta al SES y al Gobierno central

El envío de datos de cribados de cáncer enfrenta al SES y al Gobierno central