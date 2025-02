«El envío de ayuda sin orden ya está provocando descontrol en la frontera con Ucrania»

La solidaridad con Ucrania tras la invasión rusa se está desbordando y ante eso gobiernos y organizaciones piden orden. La última en hacerlo de manera ... contundente ha sido la Agencia Extremeña de Cooperación (Aexcid) ante los problemas que ya se están produciendo.

«El envío de ayuda sin orden ya provoca descontrol en la frontera con Ucrania», asegura José Ángel Calle, director de la Aexcid. Evita utilizar la palabra caos, pero sí es algo que podría llegar a ocurrir por las situaciones que se están dando.

Desde que empezó esta guerra en Ucrania, ha habido numerosas iniciativas solidarias a través de vecinos, familias a título particular, organizaciones empresariales o asociaciones que, con su mejor intención, han llenado furgonetas con todo tipo de material para llevarlo a la frontera. En muchos casos, sin ninguna coordinación con las organizaciones humanitarias con experiencia que trabajan en la zona del conflicto.

«Si la solidaridad no es eficaz, no somos solidarios; evitemos que la solidaridad colapse» José ángel Calle Director de la Aexcid

«Lo que está pasando en Extremadura hay que multiplicarlo por muchas regiones europeas. Hay miles de personas intentando llevar cosas. Con muy buena voluntad, sí, y lo agradecemos desde la Junta, pero esa solidaridad ya es desbordante y la Administración está intentando poner orden». Para ello José Ángel Calle insiste en el envío solo a través de organizaciones acreditadas, es decir, con experiencia en la gestión de acciones humanitarias en situaciones de conflicto bélico.

Tienen el reconocimiento de la Unión Europea, de la Agencia Española de Cooperación y de la Aexcid. Son Cruz Roja, Cáritas, Educo, Farmamundi, Entreculturas, Alianza por la Solidaridad, Acnur, Ayuda en Acción, Médicos del Mundo y Save the Children.

«Si queremos ser eficaces hay que hacerlo de una manera, hoy más que nunca, absolutamente profesional. Por ejemplo, hemos tenido cierta dificultad para entrar porque allí había un colapso de tráilers. Incluso las guerras tienen normas y una de ellas es que las fronteras tiene que estar libres y abiertas las 24 horas para entrar y sacar personas, pero con orden», insisten desde la Aexcid.

«Si la solidaridad no es eficaz no somos solidarios. Nosotros no vamos a impedir que nadie cargue camiones con su mejor intención, no vamos a imponer qué es la solidaridad desde un pragmatismo sectario, pero pedimos que confíen en las organizaciones que son especialistas», destaca Calle.

Donaciones económicas

En esas organizaciones también hay extremeños que trabajan. «Confiemos en ellos para que sean los que nos digan que se necesita, cuándo y dónde». Y ahora lo que piden, según Calle, son donaciones económicas. «Este conflicto sucede en Europa y todo lo que nosotros podemos comprar aquí y enviarlo a 3.600 kilómetros se puede comprar a dos kilómetros de la frontera ucraniana, así que evitemos ese transporte», apunta José Ángel Calle, que pone ejemplos de situaciones de descontrol.

«Imagina que llegas a un puesto fronterizo y hay mil caminones que no saben ni en qué lugar descargar. No puede estar un camión del Ministerio de Extreriores o de la Junta de Extremadura con material que ha pedido el Gobierno ucraniano haciendo zigzag para esquivar a los camiones que van cargados de carritos de bebé. Por favor, tenemos que evitar que nuestra solidaridad colapse», conclyen desde la Aexcid.