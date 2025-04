Susana Díaz: «Cada vez que entras en clase es un mundo diferente»

La mejor docente de Secundaria en España da clase en Extremadura. Susana Díaz lo es según el baremo que utiliza la plataforma Educa para evaluar ... a los profesores de todo el país. Esta profesora natural de Medellín es también buena alumna y, tras quedar finalista el pasado curso, decidió hincar los codos para subir nota y llegar a lo más alto del podio en 2022.

–¿Lo esperaba?

–No. Tengo muchos méritos del baremo y podía pensar en haber subido puestos, pero no esperaba ser primera porque se presenta mucha gente. Cuando lo vi estaba en el aula y me temblaban hasta las manos. Pero sentí mucha felicidad porque al final son tus alumnos los que te dan ese premio.

–¿Qué baremos se utilizan?

–Se realiza un cuestionario con preguntas específicas sobre las clases, lo que hace la profesora para que sea diferente, cómo trabaja los valores en el aula o cuál es el motivo de que ellos quieran votarme. Después, se rellena un formulario antes de enviar los méritos que van desde libros publicados hasta formación, actividades solidarias o innovadoras; también se tienen en cuenta las redes sociales.

–Al margen de números, ¿qué debe tener un buen profesor?

–Muchos recursos a su disposición. El examen es importante, pero hay otros instrumentos de evaluación; no porque nos los exija ahora mismo la ley, ya se hacían antes. Pero debes tener muchos recursos para evaluar a tu alumno y además, como yo digo, para darle un incentivo. Hay gente que considera que lo mejor era lo de antes, la clase magistral, que yo también la doy, pero de vez en cuando también debemos motivar al alumno con otro tipo de actividades más vistosas, con nuevas tecnologías y más adaptadas a lo que nos piden con las metodologías activas.

–¿Por qué eligió esta profesión?

–Siempre he querido ser profesora... Y ya era la típica alumna a la que le gustaba estudiar.

–¿Ha sido fácil el camino?

–Para nada, he pasado por momentos duros. Estuve cuatro años viviendo en Mallorca donde me tuve que enfrentar a una nueva lengua y después no me convalidaban algunas asignaturas. Eso te altera todo. Las oposiciones también fueron muy duras porque fueron años en los que apenas se sacaban y cuando lo hacían eran muy pocas plazas. Solo hubo cuatro convocatorias en 10 años. Llegué incluso a pensar que no llegaría mi oportunidad.

–En 2018 llega ese momento y desde entonces habrán sido cursos muy diferentes.

–Sí, cada vez que entras en clase es un mundo diferente porque cada alumno también lo es.

–Edades complicadas también en lo personal.

–Sí. También hemos pasado por una pandemia y hay alumnos a los que se les notaban esas carencias. No es lo mismo impartir clases de manera presencial que a distancia. Se tuvieron que acostumbrar los alumnos, pero también nosotros. Luego, es un momento de la adolescencia bastante complejo.

–¿Cuánto puede marcar un profesor en esta etapa?

–Depende del profesor y del alumno. Pero la verdad es que a su edad a mí sí que me marcaron ciertos profesores que aún recuerdo con nombres y apellidos.

–¿En qué momento se encuentra la educación?

–De transición y adaptación. El cambio de ley ha sido bastante repentino y aún estamos intentando adaptarnos. Cuando estás dando unos porcentajes muy específicos a ciertos instrumentos de evaluación y ahora cambian, tienes que cambiar esta forma de enseñanza y eso cuesta. Creo que debería haber sido más progresivo.

–¿Se utiliza la educación como arma política?

–En ocasiones, pero la educación y todo. Cabe preguntarse si realmente están en el aula para saber si los cambios funcionan. Ahora con la nueva ley, evaluar por competencias está muy bien, pero no es tan fácil como parece.

–¿La educación es mejor ahora?

–Yo también he recibido muy buena educación, pero nos vamos adaptando a los tiempos, a las nuevas tecnologías, a las necesidades de los alumnos... No creo ni que sea mejor ni peor, simplemente va evolucionando.

–¿Qué es lo más complicado que puede afrontar un profesor?

–No todos los alumnos tienen una buena predisposición y debes saber lo que necesita ese alumno para motivarlo y que esté pendiente en clase.

–¿Pizarra o tableta?

–Yo uso el libro y la pizarra digital, aunque también uso la pizarra para explicarles ciertas cosas. Los ordenadores también se utilizan, pero suelen ser muy lentos.

–¿Con qué se queda de estos cuatro cursos?

–Con mis alumnos y mis compañeros.

–¿Será en un futuro esa profesora de la que algún alumno recuerde nombre y apellido?

–No sé si lo conseguiré, pero me gustaría.