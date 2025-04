«Me entra ansiedad cuando comienzo una guardia en el centro de salud»

Hace seis años un sanitario fue golpeado por un usuario en las urgencias del centro de salud de San José de Almendralejo y, como consecuencia ... de ello, ha perdido audición para siempre. El verano pasado otra persona entró a robar en las guardias del punto de atención continuada (PAC). Un paciente salió y se percató de que había un individuo merodeando.

En Navidad una médica se iba a meter en la ambulancia para atender un aviso domiciliario y los pacientes que estaban esperando turno en la puerta se lo intentaron impedir. Algunos se pusieron a hacerle fotos y a intimidarla mientras intentaba subirse al vehículo. Puso denuncia. En otra, un paciente toxicómano rompió los cristales de la ambulancia del SES con una muleta. Y una enfermera pidió traslado después de tener un problema con un usuario.

El último incidente vivido en este PAC fue el pasado domingo, cuando una madre y un hijo intimidaron, amenazaron de muerte e insultaron de forma grave a una médica y a una enfermera que se negaron a atenderlas hasta que se pusieran una mascarilla en el interior de la consulta.

Todo ello en el único centro de salud que cuenta con un PAC en Almendralejo, atendido por dos equipos compuestos por un médico y una enfermera. Este PAC ocupa el primer puesto en presión asistencial del área de salud de Mérida y está entre los cinco primeros de toda Extremadura que más consultas presta, según confirmó a HOY el Servicio Extremeño de Salud (SES).

En un mes se atienden en este PAC hasta 4.420 consultas. De esta forma, las esperas de los pacientes los fines de semana es de una hora u hora y media, coinciden todos los sanitarios consultados.

La paciencia ya se ha agotado para los facultativos. Los sanitarios creen que un PAC con dos equipos médicos es insuficiente para atender durante todas las tardes y noches, desde las 15 hasta las 8 de la mañana, una ciudad de 34.000 habitantes que, durante primavera y verano, ve incrementada su población en miles de personas por la llegada de temporeros para trabajar en el campo de toda Tierra de Barros.

«No me asusta la carga de trabajo, me gusta lo que hago, pero no se puede trabajar con esa mala educación»

Desde hace tiempo reclaman más medios, como la apertura de las guardias con personal de Atención Primaria hasta las diez de la noche en el segundo centro de salud de la ciudad, el de San Roque, como ocurre en Mérida, dicen. O un tercer equipo sanitario.

Sin embargo, el SES aseguró a HOY que «sólo disponen de más equipos aquellos que atienden un territorio más amplio y deben hacer desplazamientos a varias localidades y, al mismo tiempo, mantener un equipo en el centro». En Almendralejo hay –dicen– «el mismo número de profesionales que atiende otros PAC de similares características».

Una médica confiesa a HOY: «Pensé que me había tocado la lotería cuando me dieron esta plaza en Almendralejo y ahora tengo ansiedad cuando se acerca el momento de comenzar una guardia. Y yo, antes he pasado consulta en un centro de salud de Badajoz que atiende a la población de Los Colorines, pero nada es comparable con lo de aquí», confiesa la doctora que fue agredida el domingo y quiere mantenerse en el anonimato. «Nosotros tenemos una media de atenciones de 150 o 160 personas al día. Pero mi tope ha sobrepasado los 300 pacientes. Hay momentos dentro en una guardia de 24 horas en que hemos atendido casi una al minuto».

A ello se suman los avisos domiciliarios. «Solemos tener unos diez avisos cada día los diarios, y 20 los fines de semana, pero mi récord fue el fin de semana pasado con 28 avisos domiciliarios. Está la cosa desbocada», apunta un técnico de emergencias sanitarias del mismo centro y que no quiere dar su nombre.

«Pero no me asusta la carga de trabajo, a mí me gusta lo que hago, pero no se puede trabajar en estas condiciones, con malas contestaciones y la mala educación con la que llega mucha gente aquí. Y ya me habían advertido cuando dije que venía a Almendralejo», lamenta la enfermera que sufrió las amenazas el domingo y lleva cuatro meses en este PAC. Llegó hace menos de un año de Alemania, donde había estado siete años trabajando. «Cobraba casi el doble, pero lo que más valoro es la educación con la que llegaban los pacientes. Ya me advirtieron algunos compañeros cuando dije a qué puesto me venía».

«Si tú pides cita y te dan para dos semanas, pues por la tarde vas a urgencias y te atienden el mismo día»

La doctora Rosaura Stocco Calvo, que lleva quince años ejerciendo en Almendralejo y que ahora compagina su consulta de Atención Primaria con guardias, asegura que las citas para consultas en horario diurno se están dando con quince días de retraso en este centro. Y pone el foco en ese retraso, consecuencia de la escasez de facultativos, como origen de la saturación en las urgencias. «Si tú pides cita y te dan para dos semanas, pues por la tarde vas a urgencias porque sabes que te van a atender en el mismo día».

Ella tiene 1.868 cartillas y asegura que la media de todos los médicos se acerca a las 2.000 cada uno, cuando lo aconsejable son 1.500. Hace cinco años ya era el tercer centro de salud de Extremadura por número de consultas.

En este sentido, el alcalde, José María Ramírez, ya advirtió hace unos meses que en Almendralejo había unas 3.000 personas que contaban con tarjetas sanitarias y médicos asignados en la ciudad y no estaban empadronados oficialmente en el municipio.

Esta doctora confirma resignada que hay veces en quepasa 48 horas en el centro de salud entre las guardias y la consulta.

Otra médica asegura que el verano pasado enlazaron guardias y descansos jornada sí y jornada, no. Pero el SES asegura que «este centro no está particularmente afectado por el momento por la falta de profesionales» y las bajas «han sido cubiertas puntualmente».