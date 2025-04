Ayuntamientos y diputaciones de la región recibirán 13,9 millones por el IVA de 2017

Las entidades locales de la región recibirán 13,9 millones de euros del Ministerio de Hacienda como compensación por la reforma del IVA que se ... produjo en 2017 y que causó una pérdida de recaudación en esa anualidad. La mayor parte, cerca de 8 millones, será para las dos diputaciones provinciales, mientras que algo menos de 6 millones serán para los ayuntamientos extremeños.

El Boletín Oficial del Estado publicó el jueves una orden del Ministerio de Hacienda que determina el importe que percibirán las entidades locales por este concepto, una cifra que llega a 496,6 millones de euros entre el capital principal y los intereses.

La reforma del suministro inmediato de información del IVA (SII) supuso cambios en la forma en que se ingresa ese gravamen, fundamental en el sistema de financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales. Las grandes empresas deben suministrar a la Agencia Tributaria en cuatro días todos sus registros de facturación a través de sede electrónica. Al mismo tiempo, se les permite presentar e ingresar sus autoliquidaciones diez días más tarde que al resto de entidades, con lo que se pasó del 20 al 30 de cada mes.

Como los ingresos que se realizan a partir del día 21 ya no se contabilizan en ese mes sino en el siguiente, la aplicación de la reforma supuso el desplazamiento de una mensualidad al ejercicio 2018. Esto implicó que en 2017 no se ingresaran doce meses de IVA, sino once, con la consiguiente merma en la recaudación.

Esto tuvo su efecto en la liquidación que se practicó en 2019. El Gobierno trató de solucionar el problema a través de los Presupuestos de ese año, pero no consiguió los apoyos necesarios, tras lo que renunció a cualquier compensación.

Pero varias comunidades autónomas iniciaron procedimientos legales y el Tribunal Supremo dio el pasado año la razón a Castilla y León al estimar que la reforma le había generado menos ingresos de los previstos. Eso abrió de nuevo las puertas a una solución general, que se ha recogido en las cuentas estatales de 2022.

Hacienda señala que el abono a las entidades locales se hará efectiva el 31 de marzo. Una vez hecho el pago, si no reintegran el importe ingresado en el plazo de dos meses se considerará aceptada la compensación. Los ayuntamientos que hayan iniciado una reclamación judicial tendrán de plazo hasta el 28 de febrero para comunicar el desistimiento del procedimiento.

El siguiente paso será la publicación de otra orden para la compensación a las comunidades autónomas, un pago que está previsto para el primer trimestre de este año. La Junta de Extremadura recibirá 92,89 millones de euros más los intereses, una cifra aún por determinar.

Asignación en Extremadura

Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, la Diputación de Badajoz recibirá algo más de 4,3 millones de euros por la compensación del IVA de 2017, mientras que la institución provincial cacereña percibirá cerca de 3,6 millones.

En cuanto a los ayuntamientos de la región, las mayores partidas serán para las tres capitales, que se benefician del sistema de cesión. Badajoz contará con casi 940.000 euros, Cáceres con 510.000 y Mérida con cerca de 356.000 euros.

El resto de municipios está acogido al sistema general de financiación. Las 163 entidades locales de la provincia de Badajoz se repartirán cerca de 2,6 millones de euros. Los importes más altos serán para Don Benito con 225.000 euros, Almendralejo con 202.600 y Villanueva de la Serena con 171.200.

Por último, los 222 municipios de la provincia de Cáceres se embolsarán algo más de 1,5 millones de euros. Las mayores cuantías son las de Plasencia, con 248.500 euros, y Navalmoral de la Mata, con 97.800.