Enrique Vega: «Me gusta hacer popurrís y voy mezclando los estribillos»

Enrique Vega, más conocido como 'Enrique er Músico', es un gran aliado del buen ambiente y de los actos festivos. Con su música, se ha ... recorrido decenas de poblaciones, además de estar en numerosos actos de casas de Extremadura en distintas comunidades autónomas. Con su teclado y un micrófono es capaz, de igual forma, de amenizar una velada con canciones de siempre, que hacer bailar a un grupo de jóvenes con temas actuales. Además, con el tiempo, se ha convertido en representante musical y cuenta con una empresa de publicidad.

Vega recuerda que, en el mundo de la música, comenzó con 14 años, cuando aprendió una base de solfeo. A esa edad, su cuñado, Juan Muñoz, otro referente en la zona con su saxofón, le enseñó a tocar la guitarra y poco a poco fue aprendiendo los acordes. «Desde esos comienzos hasta ahora, no he dejado nunca la música. Es parte de mi vida».

A lo largo de los años, se ha convertido en un auténtico hombre orquesta, ya que sabe tocar diferentes instrumentos, además de un 'showman', con micrófono en mano. Como no podía ser de otra forma, es el encargado de animar las reuniones de amigos.

Recuerda que, desde joven, formó parte en la agrupación torrecillana de los Coros y Danzas Virgen de los Remedios. En esa formación, aprendió a tocar el acordeón, que le ha acompañado varias décadas, gracias a esas facultades innatas por la música. «Como son las mismas notas musicales, comencé a tocar el teclado y me he recorrido todos los pueblos de la zona», explica. De hecho, es su instrumento favorito y del que no se separa.

En un principio, empezó a amenizar algunas fiestas pequeñas en su localidad, para luego continuar por los alrededores. Lo compaginaba con su trabajo los días de diario. Ha tenido diferentes oficios hasta que se dedicó, cien por cien, a este mundo del espectáculo. En esos primeros años, también estuvo en la Orquesta Diamante con el bajo.

Este músico detalla que, durante los años que estuvo en Madrid trabajando, también hizo sus pinitos con la trompeta. Igualmente, sabe tocar otros instrumentos de cuerda, como laúd y bandurria. Resalta, además, que ha enseñado a tocar la guitarra.

En esta trayectoria musical, no se quiere olvidar de los años que formó dúo con José Antonio Fernández. Se hacían llamar 'Los calcetines de mi chavala'. Entonaban canciones propias con diferentes estilos. También ha formado parte de una charanga, con algunos de sus familiares músicos. Para ello, se compró un teclado de bandolera y con un micrófono y un altavoz iba animando por las calles. En algunas ocasiones, hacía doblete, ya que primero estaba con la charanga y luego, poniendo música a una velada. Ahora, ya prefiere subcontratar esa agrupación para recorrer las calles.

Lo que no deja es esa animación en fiestas grandes o pequeñas, bien solo, bien acompañado por Nelson Vadillo, a la trompeta. También ha estado, en otras ocasiones, con su sobrino Aitor Muñoz. Tampoco se olvida del dúo que formaba con su cuñado Juanito.

En directo

Este músico hace hincapié que sus espectáculos son en directo. Los adapta a una fiesta con un grupo reducido o a un grupo algo más numeroso. «Yo lo enfoco como si fuera una verbena, que es como me ha ido bien y toco un poco de todo». Por tanto, suele sonar música de siempre. No obstante, Enrique er Músico se ha sabido adaptar. «Me gusta hacer popurrís y voy mezclando los estribillos que es lo que la gente se sabe». Junto a ese teclado, lleva micrófonos inalámbricos para que pueda cantar los asistentes.

Ahora, dependiendo del público, tiene un espectáculo con dos formatos. Las dos primeras horas están dedicadas a los mayores, con diferentes estilos musicales. Después, si hay jóvenes, se va con el público y comienza a bailar zumba, la danza gitana u otros bailes de temas muy conocidos. Luego se puede terminar con canciones dedicada a los jóvenes.

Gracias a que ha participado tanto en el grupo de coros y danzas de su localidad, como de otros municipios, también tiene un amplio repertorio para amenizar los ofertorios de las fiestas patronales. Todo ello se une con poder tocar en una misa extremeña. De hecho, colabora con del coro de la iglesia de Torrecillas de la Tiesa.

Aunque no le falta trabajo, «la música de ordenador va comiendo. Además, hay mucho pirata y simulando asociaciones, además de mucha gente que no toca y es grabado». No obstante, hace hincapié en que, en este mundo, lo importante es ser serios e intentar responder a las expectativas.

Gracias a ello, considera que le ha ido saliendo trabajo y, «creo que no me ha ido mal». Por suerte, ese trabajo se ha recuperado tras los años muy complicado para los músicos de la pandemia.