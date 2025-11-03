Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente ¿Tú también viste una intensa luz verde iluminando el cielo este domingo? Los expertos confirman que se trató de un bólido, un meteoro de gran tamaño y brillo excepcional

Irene Toribio Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:57 | Actualizado 10:10h.

Un meteorito, una estrella fugaz... «Ha sido como si cayera un rayo y lo tiñera todo de verde, espectacular», cuentan algunos testigos del fenómeno a este periódico. Y todos se hacen hoy la misma pregunta: ¿Qué fue esa bola que iluminó de verde los cielos de Extremadura la tarde de este domingo?

Una espectacular bola de luz verde iluminaba durante unos segundos el cielo, tal y como se pudo observar desde diferentes puntos de la península, también en Extremadura.

Muchos pensaron que se trataba de fuegos artificiales, otros lo relacionaron con una estrella fugaz, pero lo cierto es que lo que vimos ayer en el cielo fue, tal y como confirman los expertos de la Red Investigación Bólidos y Meteoritos (SPMN), un bólido absolutamente increíble.

Así se vió desde Cáceres, concretamente desde el municipio de Arroyomolinos, donde Fernando Gómez @fernandogs58 captó este impresionante vídeo del bólido.

3) ABSOLUTAMENTE INCREÍBLE DESDE #CÁCERES, concretamente desde el municipio de Arroyomolinos donde nuestro compañero Fernando Gómez @fernandogs58 monitoriza con nosotros el firmamento. Posiblemente sea el bólido más luminoso que ha captado hasta la fecha

El cosmólogo de Villanueva de la Serena, Jonás Chaves-Montero, nos explica que mientras que las estrellas fugaces son meteoros (meteorito si tocan el suelo, meteoroides antes de entrar en la atmósfera) de pequeño tamaño, alrededor de una punta de lápiz y peso de gramo, los bólidos son meteoros de un tamaño mayor, con pesos del kilo a la tonelada. «En realidad se clasifican según su brillo, si son menos brillantes que planetas y estrellas se denominan estrellas fugaces, si son más brillantes bólidos», señala. «Solo los más pesados consiguen tocar el suelo como meteoritos. Al igual que las estrellas fugaces, son resto de hielo, polvo, o rocas que provienen de restos de cometas, asteroides, de la formación del sistema solar, o incluso de otros planetas y lunas», apunta el experto.

«El bólido sobrevoló Portugal, pero debido su alta luminosidad pudo verse desde toda la península ibérica» José María Madiedo Astrofísico en el Instituto de Astrofísica de Andalucía IAA-CSIC

Desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía IAA-CSIC explica el astrofísico José María Madiedo que esta impresionante bola cruzó el cielo nocturno en la noche del 2 de noviembre, a las 20:41 (hora local peninsular española) con una luminosidad que fue superior a la de la luna llena.

«Este bólido pudo ser observado también por multitud de testigos desde España y Portugal que se hicieron eco del fenómeno en redes sociales. El bólido sobrevoló Portugal, pero debido su alta luminosidad pudo verse desde toda la península ibérica», explica el experto.

El evento ha sido analizado por el investigador responsable del proyecto SMART, el astrofísico José María Madiedo, cuyos cálculos realizados indican que la roca que provocó este fenómeno procedía de un cometa y entró en la atmósfera de la Tierra a una velocidad de unos 81 mil kilómetros por hora.

«Al chocar bruscamente contra el aire a esta gran velocidad, la superficie de la roca se calentó hasta alcanzar una temperatura de varios miles de grados centígrados y se volvió incandescente. Y fue esa incandescencia la que pudo verse en forma de una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 97 km sobre la localidad de Lousa (distrito de Castelo Branco, Portugal)», explica. «Partiendo de ese punto inicial, avanzó en dirección noroeste, y finalizó a a unos 43 km de altitud sobre la localidad de Amiozinho (distrito de Coimbra, Portugal). Destacó por mostrar una intensa explosión al final de su trayectoria. Esta explosión, que se debió a la ruptura brusca de la roca, provocó un aumento súbito de luminosidad. Antes de extinguirse, esta bola de fuego recorrió en la atmósfera de la Tierra una distancia total de unos 80 km», señala.

Qué es un bólido

«Un bólido es un meteoro que se destaca por su brillo extremo al entrar en la atmósfera terrestre. Este fenómeno deja un destello luminoso visible desde lejos. La palabra «bólido» proviene del griego «bolis», que significa «proyectil»», explican desde Eltiempo.es. «Se reconocen por su intenso brillo y su alta velocidad. Cuando un meteoroide penetra en la atmósfera, la fricción con el aire lo calienta rápidamente. Esto genera un destello luminoso que puede durar varios segundos», y esto es lo que ocurrió ayer en nuestros cielos.

