María de la Luz Parro, profesora: «Hay una ola de negacionismo en las aulas»

María de la Luz Parro trata diariamente con adolescentes. Es profesora del instituto Al-Qázeres e imparte clases de la familia formativa de servicios socioculturales ... y a la comunidad. En ella se incluye el ciclo de Promoción de Igualdad de Género y reivindica la labor de quienes se forman en él. Son necesarias (la mayoría son alumnas) y más teniendo en cuenta que queda mucho por hacer en cuanto a igualdad se refiere.

–¿Qué percepción tienen los jóvenes sobre la igualdad y la violencia de género?

–Se produce una dicotomía. En los últimos años ha habido una toma de conciencia sobre la violencia de género en la gente joven gracias a la sensibilización y el conocimiento sobre la igualdad y los diferentes tipos de violencia, pero a la vez también nos encontramos un discurso totalmente negacionista y que rechaza el problema. Aunque tienen más información y deberían estar más sensibilizados, no perciben el peligro de la violencia machista, ni siquiera parece que les afecte en primera persona. Hay chicos que tienen miedo a ser acusados de violencia de género y ante eso mantienen actitudes defensivas o de negación. Incluso los hay que piensan que es un invento ideológico. Así que nos enfrentamos a una ola de negacionismo en las aulas, pues se percibe un retroceso y una resistencia de la gente joven a la lucha por la igualdad de género.

–¿Son más los que niegan la violencia de género o los que están concienciados con ella?

–Lo que vemos en las aulas es que son más los que no están concienciados. Además, tienen un discurso más negacionista que nunca. Suelen ser más chicos, pero también hay chicas que niegan la violencia de género. Eso sí, quienes están sensibilizados también lo están más que nunca.

–¿A qué cree que se debe?

–Principalmente a lo que ven en las redes sociales, donde se difunden mensajes como que la violencia de género no existe o que es injusto para los hombres. En esas plataformas utilizan una violencia muy sutil y muy simbólica que es difícil de percibir y está calando en la gente joven.

–Y aparte del consumo y difusión de contenidos en contra de la igualdad en las redes sociales, ¿qué se está haciendo mal?

–Aunque tengamos leyes de igualdad y de violencia de género, tanto en el ámbito nacional como autonómico, y también la perspectiva de género forme parte a nivel curricular, hay una brecha muy significativa entre lo que se propone curricularmente y lo que cada docente hace en el aula. No se aboga por una coeducación real y se reduce a acciones puntuales en fechas como el 25 de noviembre o el 8M. El problema es que no se trabaja de manera transversal, con una reflexión crítica por las relaciones igualitarias y de respeto. Eso da lugar a no ver a la chica que tienes al lado como igual y a percibir la violencia de género como algo que no va contigo, como algo que ya pasó.

–¿También está habiendo un retroceso en igualdad a edades más tempranas, se está volviendo a eso de que el azul es de niños y el rosa de niñas?

–No soy maestra de Infantil y Primaria, pero sí que vemos a nivel social ese retroceso. Ahora de repente se han puesto de moda las fiestas 'gender reveal' en las que se revela el sexo del bebé o las 'babyshower' en las que todo es azul para los niños y rosa para las niñas, o las fiestas de los 15 llenas de estereotipos. Parecía que eso ya lo habíamos superado, pero parece que no porque es lo que vende. Con el tipo de juego y de juguetes está sucediendo lo mismo. De hecho, hay centros que hacen proyectos de recreo para eliminar el fútbol, porque si no no hay otro tipo de juego y las chicas no intervienen, y eso aunque haya más referentes femeninos que nunca.

–¿Y ante esta situación qué se puede hacer?

–Es complicado porque tendríamos que reestructurar todo el sistema educativo, que al final reproduce ese reflejo de la sociedad patriarcal. Es difícil acabar con toda la desigualdad dentro del ámbito educativo cuando sigue existiendo en la sociedad. Lo que sí tenemos que abogar es por un sistema que sea coeducativo, que vaya más allá de que estén chicos y chicas juntos en clase, sino que se responsabilicen de este tipo de situación y se incorporen contenidos en el currículum, así como que el profesorado tenga herramientas para poder afrontar estas situaciones, porque a veces la formación es o muy poca o casi inexistente.