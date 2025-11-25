HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María de la Luz Parro antes de empezar una clase. Jorge Rey
Docente de FP

María de la Luz Parro, profesora: «Hay una ola de negacionismo en las aulas»

Esta docente imparte clases en el único centro de Cáceres en el que se ofrece el ciclo de Promoción de Igualdad de Género y cree que el principal problema está en las redes sociales

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:43

Comenta

María de la Luz Parro trata diariamente con adolescentes. Es profesora del instituto Al-Qázeres e imparte clases de la familia formativa de servicios socioculturales ... y a la comunidad. En ella se incluye el ciclo de Promoción de Igualdad de Género y reivindica la labor de quienes se forman en él. Son necesarias (la mayoría son alumnas) y más teniendo en cuenta que queda mucho por hacer en cuanto a igualdad se refiere.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  3. 3 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  4. 4

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana
  5. 5 Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera
  6. 6 Herida una mujer de 65 años tras sufrir un atropello en el puente Lusitania de Mérida
  7. 7 Badajoz instalará un tercer mercado navideño en la plaza Alta
  8. 8

    Una parroquia de Badajoz se convierte en refugio ante la ola de frío
  9. 9

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  10. 10 Pacenses, atentos al buzón: notificaciones electorales en camino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy María de la Luz Parro, profesora: «Hay una ola de negacionismo en las aulas»

María de la Luz Parro, profesora: «Hay una ola de negacionismo en las aulas»