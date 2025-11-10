Los enfermos de polio piden ayudas en Extremadura: «Estamos olvidados» La plataforma que los integra dice que son más de 1.600 los afectados en la región y lamenta que solo reciben 10 días al año de rehabilitación

A. B. Hernández Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:21 Comenta Compartir

«Estamos olvidados, necesitamos ayuda», es lo que algunos de los enfermos de polio de la región gritaron desde la tribuna de invitados de la Asamblea de Extremadura en el último pleno de la legislatura, el pasado 23 de octubre, y lo que mantienen a día de hoy.

«No hemos recibido nunca ninguna ayuda ni nadie se preocupa de nuestra salud, nos sentimos olvidados y pedimos a los políticos que nos escuchen y den respuesta a nuestra situación», resume Rosa Hernanz Herrera, portavoz de la plataforma de afectados por la polio en la región y una de las personas que acudió al último pleno.

Son más de 1.600 los afectados en Extremadura, según sus datos, «y no recibimos otra ayuda más que diez días al año de rehabilitación, algo absolutamente insuficiente y que influye en nuestra calidad de vida». Rosa Hernanz defiende que la rehabilitación, «desde el cuello hasta la punta del pie», es imprescindible para enfrentar una enfermedad viral que puede afectar el sistema nervioso y causar debilidad muscular y parálisis. «Empezamos con bastones, seguimos en silla de ruedas y acabamos en la cama, por eso la rehabilitación es imprescindible en nuestro caso».

Es el motivo por el que critican que en la sanidad pública solo tengan sesiones diez días al año y que no reciban ayudas económicas que permita a los pacientes costearlas. «Necesitamos rehabilitación dos o tres veces por semana al menos y nos encontramos con que quien puede pagarlas tiene acceso a ellas y quien no, pues no».

Los afectados por la poliomielitis y el síndrome post-polio, porque años después de la recuperación inicial, algunas personas pueden desarrollar síntomas como dolor muscular y debilidad, incluso nuevos episodios de parálisis, reclaman al Gobierno regional que atienda sus peticiones. «El día del pleno hablamos con los responsables de Salud, pero nos dicen que aún no se ha determinado a qué prestaciones tenemos derecho de la cartera del servicios del Sistema Nacional de Salud».

Rosa Hernanz asegura que el Consejo Interterritorial ya incluyó la polio como enfermedad crónica y se establecieron nuevos servicios. «Pero al parecer hasta que la Junta no reciba el documento que los especifique nada se puede hacer, así que seguimos esperando».

Los síntomas

Esta semana han mantenido un encuentro con el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, quien les ha manifestado su compromiso de trabajar para mejorar la atención sanitaria, el acceso a recursos y la visibilidad institucional de las personas afectadas por la polio en Extremadura. «El compromiso social no se mide por los discursos, sino por la capacidad de atender a quienes más lo necesitan. Y este colectivo merece ser escuchado y apoyado», declaró.

La mayoría de las infecciones por polio, que se transmite normalmente al ingerir agua o alimentos contaminados con el virus, no presentan síntomas. Cuando aparecen, los síntomas iniciales suelen ser leves e incluir fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, vómitos, rigidez en el cuello y la espalda, y dolor muscular.

Sin embargo, en aproximadamente uno de cada 200 casos, la infección progresa y ataca el sistema nervioso central, causando parálisis, que puede llegar a ser permanente. Aunque afecta normalmente a las piernas, también alcanzar los músculos respiratorios, lo que puede resultar mortal.

No existe una cura para la polio una vez que se ha contraído la enfermedad. El tratamiento se centra en aliviar los síntomas y prevenir complicaciones.