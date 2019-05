Los enfermeros de Salud Mental denuncian que no cobran por su especialidad REDACCIÓN BADAJOZ. Martes, 7 mayo 2019, 08:17

Los profesionales de enfermería de Salud Mental denuncian que no cobran complementos por su especialidad. Desde el año 2009, cuando se creó la categoría, se ha pospuesto la negociación de las retribuciones, por lo que tienen el mismo salario que los enfermeros. «Es injusto porque hay otras especialidades que sí tienen establecidos sus complementos», expone Cristina García, especialista en Salud Mental, que añade que llevan más de un año tratando de contactar con la gerencia del Servicio Extremeño de Salud (SES). «Hemos enviado escritos y pedido reuniones, pero no ha habido ninguna respuesta», según esta enfermera. Por ello, no descartan convocar alguna manifestación para dar a conocer esta situación.