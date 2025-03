Vacunas Covid: Enfermeros de la privada denuncian que aún no han sido citados por el SES para la tercera dosis

Ángela Murillo Jueves, 13 de enero 2022, 14:14 | Actualizado 14:29h. Comenta Compartir

Enfermeros de la sanidad privada de Badajoz denuncian que aún no han recibido la tercera dosis a pesar de estar más expuestos al covid que otros colectivos. Algunos de estos sanitarios se encuentran contagiados en casa y han infectado a familiares. Desde diciembre han intentado sin éxito ser citados por el Servicio Extremeños de Salud tras facilitar sus datos tanto a través del Colegio de Enfermeros de Badajoz como contactando directamente con Salud Pública. «Por cuarta vez nos piden el listado, cuando ya tienen nuestros datos de habernos vacunado antes, no tiene sentido».

Algunos de estos sanitarios sin el tercer pinchazo trabajan en el mayor servicio de prevención laboral de Extremadura y se ocupan directamente de la realización de pruebas diagnósticas de covid, tanto PCR como test de antígenos, por lo que su exposición al virus es muy alta.

El 21 de diciembre el Colegio de Enfermería ya emitió un comunicado en su página web en el que informaba sobre numerosas quejas de enfermeros del sector privado del Área de Salud de Badajoz con relación a la demora en la administración de la tercera dosis. «El pasado 29 de noviembre se recibió un correo electrónico de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz en el que se nos solicitaba un listado de enfermeros en dicha situación para proceder a la vacunación. Dicho listado les fue remitido el día 1 de diciembre, pese a que nos consta que muchos profesionales aún no han sido citados». Una situación que persiste en algunos casos a día de hoy.

Los afectados que han contactado con HOY no creen que el retraso se deba a la saturación provocada por la variante ómicron. Consideran «que no se ha seguido el protocolo de vacunación, porque no debería haberse hecho un distingo entre la sanidad pública y la privada».

La Junta niega incidencias

Desde la Consejería de Sanidad niegan que haya habido incidencias en el calendario de inmunización. «El proceso de vacunación de la dosis de refuerzo está en desarrollo, siendo el grupo de 40-59 años el que está más activo actualmente, al mismo tiempo que se realiza la vacunación pediátrica». En cuanto a los pasos que pueden seguir los sanitarios afectados por el retraso para recibir la tercera dosis, la Junta aclara que «no deben hacer nada» porque «se les citará oportunamente».