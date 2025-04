Enfermeras y peritos

Los revisores de Renfe quieren que les digamos interventores. Servidor los llamó revisores en un titular hace unas semanas y un viajero ferroviario de los ... de antes del Alvia y los bonos gratuitos, Javier Figueiredo, colaborador de este periódico, me comentó el detalle en la inauguración de la hemeroteca de HOY en el magnífico edificio remodelado de Cajalmendralejo, en el paseo de San Francisco de Badajoz. Me contó el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, que Cajalmendralejo va a abrir oficina en el centro de Madrid y lo decía con el orgullo de ser una de las pocas ciudades pequeñas de España con banco propio, que, por cierto, abre por las tardes y claro, en estos tiempos de bancos distantes, es lógico que Cajalmendralejo crezca. Con Caja Rural de Extremadura y Banca Pueyo conforman un resistente tridente financiero extremeño sorprendente en un mundo de fusiones y megabancos.

Pero hablábamos de los interventores, que no revisores, de Renfe. A mí me gusta más revisar que intervenir, pero igual resulto antiguo. En el mundo de la enseñanza, se eliminó la palabra maestro porque minusvaloraba el trabajo de quienes enseñan. Se sustituyó por profesor de EGB o profesor a secas, que quedaba más elegante, como más importante. De eso han pasado muchos años, tanto que ha dado tiempo a que la palabra maestro recupere el sentido solemne y elevado que tenía y hoy, los profesores y los profesionales de cualquier tarea aspiran a que sus colegas les regalen el título de maestro, que no se alcanza por oposición, sino por prestigio y por misteriosas decisiones populares.

Una profesión muy demandada hoy y cada vez más en candelero es la de enfermera. Hay pocas, les ofrecen buenos sueldos en el extranjero, aquí les pagan en algunas empresas de acuerdo a su valía y hay clínicas pequeñas donde no las pueden contratar por falta de presupuesto. Y todo eso está muy bien. Las enfermeras serán siempre enfermeras y en cuanto escuchas esa palabra, te sientes seguro y reconfortado. Pero hubo un tiempo en que nos dio por cambiarles el título y llamarlas ATS. Lo de Ayudante Técnico Sanitario quedaba muy moderno. ATS sonaba a trabajo de la NASA por lo menos, pero era ridículo, enfermeras y enfermeros era la palabra exacta, la que nos consolaba y agradecíamos. Quizás lo de ATS se refería a determinados profesionales, pero se extendió a toda la enfermería y ha costado regresar al redil de las palabras lógicas. Reconozcámoslo: si te dicen que viene la enfermera, te relajas y te preparas para recibir consuelo, pero si te avisan de que viene la ATS, tensas las nalgas porque ese nombre suena a jeringuilla, a edema y a supositorio.

Algo parecido sucedió con los peritos y los ingenieros técnicos en su momento. Mi mujer empezó estudiando para ser perito agrícola y acabó siendo ITA. ¿Pero cómo vas a responder, si te preguntan tu profesión, que eres ITA? ¿Qué es eso? Suena a organización de Mortadelo: la TIA y la ITA. Yo sigo diciendo que es perito (lo de perita suena raro) y a ella le da lo mismo, pero mi madre, que es muy 'importanciosa', prefiere decir que es ingeniera.

Y qué me dicen de los CEO, que vienen a ser los consejeros delegados, directores generales y presidentes ejecutivos de antes. Con lo bonitos y elegantes que quedaban esos cargos en las tarjetas de visita, ahora resulta que hay que poner CEO. Lo que les cuento a continuación no es un chiste malo, sino un sucedido real. En esa inauguración que les refería antes en el edificio de Cajalmendralejo, un caballero le comentó a una señora que su hijo era CEO y ella replicó: «No seas así, tu hijo es bien guapo». Pues eso.