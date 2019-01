Enero, el mes más marchoso

Puede ser que nuestro jamón no sea el mejor del mundo o, cuando menos, deba competir con Jabugo por ese título y quizás no seamos el paraíso mundial de los quesos, aunque en esa cuestión tengo menos dudas, pero de algo sí estoy seguro y en ese punto no admito discusión ni debate: tenemos las fiestas más 'rarunas', intensas, antiguas y auténticas que se celebran en Europa en enero. Llega, en fin, el 20 de enero y el norte de Extremadura se convierte en un tratado vivo de antropología. Fiesta de los Santos Mártires, San Sebastián y San Fabián, en 34 pueblos de la provincia de Cáceres y en Castilblanco y Villarta de los Montes, en Badajoz. La fiesta de Castilblanco, Los Ensabanaos, se ha perdido y en Villarta se celebraban las luminarias y los manteos. Si los elegidos para ser manteados se escapaban o se negaban, eran perseguidos, se les pinchaba en la barriga con un cuerno e incluso se les escupía en sus partes.

Los primeros padres de la Iglesia registran unas fiestas ancestrales de finales y principios de año, o sea, las calendas de enero, que no son capaces de aniquilar por su fuerza y tradición. Entonces, las asimilan y las celebran alrededor de santos como Blas, Antón o Sebastián para así darles un tinte religioso cristiano. Desde hace casi 2.000 años, se consideran fiestas paganas, o sea, del pago, del campo, fiestas rústicas y salvajes frente a las fiestas de la cultura urbana, más reposadas, menos 'incultas'. Pero la cultura de verdad está en esas fiestas 'salvajes' en las que se escupe sobre las partes pudendas, se lanzan 16.000 nabos contra el Jarramplas en Piornal y se arrojan naranjas, nabos y castañas cocidas contra el Taraballo en Navaconcejo, mientras las carantoñas, es decir, varones acehucheños disfrazados por una promesa con pieles de toro, cabra, zorra y oveja desde el cuello hasta los pies, con un gorro en la cabeza y una cincha en la cintura, armados de una vara de olivo o acebuche de un metro de longitud al que llaman cuchillo... Las carantoñas, digo, recorren Acehúche asustando a mujeres y niños con el sonido gutural gu o glu.

Estas fiestas extremeñas tienen paralelismos con las lupercalia romanas. En ellas, el taraballo, el jarramplas o las carantoñas son la encarnación de las fuerzas maléficas que impiden el renacer de la primavera. Por eso son zaheridas por el pueblo y expulsadas al campo. Además, San Sebastián es considerado un santo relacionado con los ganaderos. En el contexto de la Edad Media, la Mesta, etcétera, los ganaderos eran enemigos acérrimos de los agricultores y defendían intereses contrapuestos. Este enfrentamiento se trasladaba al santo Sebastián, que era ridiculizado en coplas por los agricultores: «Hermoso San Sebastián, del pesebre de mi burro eres hermano carnal».

Pero la fiesta no se reduce a la fama del Jarramplas y las Carantoñas, sino que en Portezuelo, el día 20 de enero es la velá y hay procesión de varias horas con tamborilero, entrando los santos en todas las viviendas. De las andas y las astas de las flechas de San Sebastián cuelgan lomos, chorizos y roscas que se subastan. En Arroyo de La Luz, es patrón de los olleros, que residían en el barrio donde se alza la ermita de San Sebastián, y se recuerdan coplas populares como esta: «San Sebastián valeroso, vecino del arrabal, que oyes hacer pucheros a porrazos y a patás».

Fiestas antiguas de finales de enero en Tejeda de Tiétar, Ahigal, Coria, Aceituna o El Torno, donde se prepara la chirrinfolla o chanfaina de menudillos con verduras, patatas y huevos cocidos. Otras fiestas de estos días: el 22 es San Vicente Mártir, patrón de San Vicente de Alcántara; el 23 es San Ildefonso en Salorino, Serrejón y Mohedas de Granadilla; el 24 se celebra la Virgen de Belén en Cañamero; el 25 se conmemora la conversión de San Pablo en Zorita, Gargantilla y Arroyomolinos de la Vera y el 26 se festeja a San Policarpo en La Jarilla. No me digan que no tenemos el enero más festivo del orbe cristiano, del pagano y del 'raruno'.