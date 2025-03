Energúmeno en la carnicería

El otro día me enfadé en la cola de la carnicería y me puse como un energúmeno. Hay pocas actitudes tan ridículas como la de ... un señor gruñón y cascarrabias dando voces en la cola de una carnicería. No te controlas, explotas y desde ese momento pierdes toda la razón, te conviertes en un indeseable y muestras lo peor de ti, eso que procuras ocultar pero anida dentro y confirma que tú también puedes ser mala persona y perder los estribos.

En teatro y en cualquier historia narrada o filmada, el conflicto es fundamental porque gracias a él se desvela el yo oculto de los personajes y salen a flote sus ambiciones, sus frustraciones su dolor y su mezquindad, su valor y su compromiso, en suma, lo peor y lo mejor de cada uno. Son conflictos con uno mismo, conflicto con el otro, conflicto con el sistema político y social o conflicto espiritual y profundo con los dioses, la religión, el mundo... Y la razón del conflicto en esos dramas suele ser elevada, una cuestión de principios y valores. ¡Pero es que yo entré en conflicto porque estimé que una señora se quería colar y parecía que la quería enterrar viva como si yo fuera Creonte y ella fuera Antígona! Y todo porque se quería colar o eso me parecía. La situación era la siguiente: carnicería llena, tres señoras fuera para evitar aglomeraciones dentro, llegué y pedí la vez: «Quién es la última?». Una señora respondió: «Servidora». Pero entonces llegó otra, entró en la carnicería, cogió un papelito de un dispensador y dijo, tengo el 38, la que venía detrás cogió el 39, pero quienes estábamos allí habíamos cogido la vez de palabra. ¿Quiénes iban delante, las señoras con vez de viva voz o las señoras con vez de papelito? Y surgió el conflicto, que se fue enconando hasta que una dama con papelito dijo que en esa carnicería se cogía número de toda la vida y yo grité: «Señora, yo no soy de toda la vida, yo nací ayer». El argumento era estúpido, pero mi compostura de energúmeno, aunque era aún más estúpida, surtió efecto, se hizo el silencio y ganamos los de la vez de viva voz. Desde entonces, y hace ya 15 días del incidente, vivo sin vivir en mí, derrotado por la vergüenza y escondiéndome de las vecinas. Imagino que dirán cosas como mira el señor ese, tan educadito como parecía y es un auténtico cafre. Un troglodita, añadirá otra. Un animal, puntualizará una tercera. A veces me río de mi enfado porque resulta tan ridículo ponerte como un héroe trágico al borde de la destrucción para, a continuación, pedir seis muslitos de pollo, un kilo de morcillo y tres salchichas, que pues eso, me da la risa. También me provoca risa el enfado de una señora la otra tarde en una lavandería. Entró dispuesta a lavar sus edredones de invierno, pero estaban todas las lavadoras llenas, aunque ya habían acabado la colada. En un cartel, la propiedad de estos negocios automáticos, que funcionan sin personal que los atienda... En un cartel, digo, la propiedad avisaba de que si pasados dos minutos no se liberaban las lavadoras, el siguiente cliente podía sacar la ropa y meter la suya. Así procedió la señora de los edredones, que, tras esperar cinco minutos de cortesía, sacó las prendas de una lavadora, las colocó ordenadamente en una cesta e introdujo sus edredones. Diez minutos después, llegó la dueña de la ropa extraída y de la que llenaba el resto de lavadoras y se puso tan energúmena en la lavandería como yo en la carnicería: dio voces, asustó a la buena señora de los edredones y culminó el espectáculo llamándola 'pueblera'. ¿Por qué la llamaría 'pueblera', por qué diría yo que acababa de nacer? No se enfaden, siempre se hace el ridículo.

