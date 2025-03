Una encuesta de GAD3 para el PP regional le atribuye entre 27 y 28 escaños y se quedaría a dos del resultado del PSOE

Una encuesta electoral encargada por el Partido Popular de Extremadura al instituto GAD3, realizada por teléfono a 802 personas entre el 26 y el 31 ... de octubre, otorga al PP entre siete u ocho escaños más sobre los 20 que tiene actualmente en la Asamblea de Extremadura. El PP de María Guardiola, candidata a la Junta en las elecciones del 28 de mayo próximo y presidenta regional de los populares, acortaría distancias con el PSOE de Guillermo Fernández Vara, al que este sondeo le da entre 29 y 30 diputados, frente a los 34 actuales. El parlamento regional está formado por 65 representantes, por lo que la mayoría absoluta se establece en 33.

El partido de extrema derecha, Vox (sin candidato aún), entraría en la Asamblea en las próximas elecciones regionales con 4 o 5 escaños, por lo que con el resultado más optimista de esta encuesta para el partido de Abascal y para el PP, un pacto les permitiría alcanzar los 33 escaños de la mayoría absoluta. Con el más positivo para la izquierda, PSOE y Podemos-IU sumarían 34 diputados.

Ciudadanos perdería los siete escaños actuales y no obtendría representación en las próximas elecciones. El 30% de ese voto lo asumiría el PP, el 7% Vox y el 10% el PSOE. Podemos-IU, que en la actualidad está representado por cuatro diputados, podría mantenerse o perder uno, según GAD3. Levanta Extremadura (antigua Extremeños) y Extremadura Unida (que se presentó en solitario en 2019) no obtendrían ninguna representación.

El 44,1% de los encuestados por GAD3 para el PP creen que el impacto de la mina de Valdeflores será positivo para Extremadura

La situación económica en Extremadura es mala para el 60,2% de los preguntados, opinión que sube al 70,2% si se refieren a España

La encuesta de GAD3 para el PP sobre intención de voto pregunta por el grado de conocimiento de los candidatos y valoración de líderes. Así, María Guardiola es conocida por el 48,4% de los encuestados con cien días como candidata, la segunda detrás de Fernández Vara, a quien reconoce el 97,6%. David Salazar, de Ciudadanos, es conocido por el 38,3% de los encuestados e Irene de Miguel, por el 45,5%. A Antonio Granero, candidato de Juntos por Extremadura, le reconoce por el 39,3%, mientras que a Estanislao Martín, de Extremeños, el 28% de los encuestados.

Ninguno de estos candidatos aprueba para los encuestados por GAD3. Así, Fernández Vara logra una valoración de 4,9 que es del 4,6 para Guardiola, de 3,8 para Salazar y de 3,7 para Irene de Miguel. Un 3,7 otorgan a Granero y un 3,6 a Martín.

La situación económica del país es mala para el 71,2% de los encuestados por GAD3 para el PP, porcentaje que baja al 60,2% en Extremadura y al 32,8% en su municipio (Badajoz y Cáceres). Mientras, la satisfacción con la gestión del gobierno regional es mala para el 30%, regular para el 43,8 y buena para el 23% (el 3,1% no contesta o no sabe). El 45,2% considera que la situación ha empeorado en Extremadura, mientras que el 34,7% cree que sigue igual, el 18,5% que ha mejorado y, el resto, no sabe o no contesta.

El paro es el primer problema de los encuestados, seguido del transporte (tren y carreteras), según este sondeo, en el que se ha preguntado sobre el proyecto de la Sierra de la Mosca (mina de litio de Valdeflores). El 38,2% está mucho o bastante de acuerdo con el proyecto y el 28,3%, poco o nada. El 33,5% no sabe o no contesta. Además, el 44,1% cree que su impacto será mucho o bastante positivo para la región, el 23,9% cree que poco o nada y el resto no responde, según la encuesta encargada por el los populares.