Bebe y Soraya Arnelas Instagram Soraya Arnelas

Un encuentro «muy extremeño»: Soraya Arnelas y Bebe comparten cita en Badajoz

Las dos cantantes tuvieron la oportunidad de reunirse en el 'VIII Congreso Mujer Executiva 360º' en el que también participó la artista Celia Romero

Irene Manzano

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:05

Comenta

El viernes 7 de noviembre fue una oportunidad única para disfrutar del gran talento extremeño en la VIII edición del 'Congreso Mujer Executiva 360º' que se celebró en el Edificio Ibercaja de Badajoz. Un evento en el que se pudo disfrutar de los testimonios de mujeres de diferentes ámbitos que han tenido que afrontar diferentes barreras respecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Uno de los puntos fuertes de estas jornadas fue sin duda la 'Mesa debate: El arte de ser mujer', moderada por Ana Pecos, periodista extremeña en Canal Extremadura TV. En ella participaron las cantantes Bebe, Soraya Arnelas y Celia Romero. Cada una con un estilo propio y tan marcado, deleitaron a los presentes con sus propias experiencias dentro del mundo musical siendo mujeres 'con mucho arte'.

Tras la jornada, Bebe y Soraya aprovecharon para pasar unos minutos juntas en el que ha sido un reencuentro que ha revolucionado a los extremeños que siguen la pista de ambas desde hace años. Tanto que la cantante natrural de Valencia de Alcántara ha querido compartirlo en sus redes sociales.

«Un concierto en Badajoz las dos juntas», comentaba algún que otro fanático en la publicación de la artista. Pero habrá que esperar si se hace realidad esta colaboración que tanta expectación generaría en el público extremeño y de fuera de la región.

