El encuentro anual de la empresa familiar extremeña reúne a 300 participantes en un novedoso formato

Las empresas familiares representan el 91% del tejido empresarial extremeño. Este dato pone de relieve que este tipo de negocios son el gran motor económico y social de la región. Así, para poner en valor todas sus virtudes, pero también sus desafíos, y aportar diferentes visiones profesionales para responder a los desafíos diarios de la gestión de los empresarios extremeños, la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) ha vuelto a celebrar esta semana en Badajoz un nuevo encuentro anual. Se trata del VCongreso Regional de la Empresa Familiar Extremeña, que este año ha cambiado de formato y, durante dos jornadas, ha reunido en el edificio Siglo XXI de Badajoz a más de 300 empresarios, consolidándose como un espacio de reflexión y encuentro en torno al papel clave que desempeñan las empresas familiares en la economía regional y nacional.

Fue el martes, día 11, cuando se inauguró oficialmente el congreso y se celebró la mesa redonda 'Presente y futuro de España y de Extremadura', en la que participó el presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera y del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Ignacio Rivera. La segunda sesión, correspondiente al día 12, comenzó con una ponencia inaugural a cargo del co-fundador y presidente de Scalpers, Borja Vázquez. También compartieron sus historias la atleta paralímpica extremeña, Loida Zabala, en una ponencia titulada 'Una historia real para empresas con alma'; el director general del Grupo El Gaitero, Ricardo Cabeza; y de José Manuel Grandela, Ingeniero Técnico de Telecomunicación e Ingeniero Controlador de satélites y naves espaciales (INTA-NASA), durante 'La llegada del primer hombre a la luna: cómo se gestionó los recursos y el talento'. También asistieron numerosos representantes políticos como la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Ampliar JUAN CARMONA. Presidente de la AEEF: «La economía no puede entenderse sin las empresas familiares» El presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF), Juan Carmona, recordó que la cita se ha convertido en una «cita ineludible para reflexionar sobre el presente pero, sobre todo, para enseñar nuestro futuro». Carmona aseveró que «la economía no puede entenderse sin el papel de las empresas familiares», que en España representan el 57% del PIB y el 91% en Extremadura, y añadió que generan « el 74% del empleo y aportamos el 77% del PIB regional». . A pesar de los logros, el presidente de la AEEFse lamentó de que los negocios familiares aún se enfrentan a desafíos que limitan su potencial y crecimiento, que consideró, «deben ser reconocidos y respaldados por las administraciones». También aludió al problema de la mano de obra, a la pérdida de competitividad «agravada por un marco regulatorio asfixiante», o a un marco laboral complejo.

Ampliar IGNACIO RIVERA. Presidente IEF: «Uno de los grandes retos de las empresas es aumentar su tamaño» Ignacio Rivera es el presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, así como del del Instituto de Empresa Familiar (IEF) y referente en liderazgo empresarial en España. Durante el encuentro de la empresa familiar abordó junto al periodista y coordinador de la sección de Economía de Antena 3 Noticias, Santiago Cid, el presente y futuro de España y de Extremadura, así como del papel que juegan las empresas familiares en el desarrollo del territorio. El presidente de la conocida marca Estrella Galicia calificó el momento actual de España y de Extremadura como «difícil» y apuntó a que uno de los grandes retos de la empresas es aumentar su tamaño: «Tenemos empresas muy pequeñas, si las comparamos con otros países como Alemania, y también tenemos un problema de talento, debemos afrontar la migración y ponerle solución a la competitividad». También señaló que las empresas familiares generan mucho más empleo que las del mercado continuo y crecen más.

Ampliar LOIDA ZABALA. Atleta paralímpica: «Es muy importante no dejarse llevar por el miedo frente a los proyectos» Loida Zabala, la conocida atleta paralímpica extremeña, ofreció durante el congreso una verdadera lección de vida y actitud ante los obstáculos que, a veces, llegan sin avisar. Con apenas 11 años se vio sentada en una silla de ruedas que considera que no cambió su personalidad, pero sí le enseñó valores muy importantes de la vida. «Pienso que es muy importante no dejarse llevar por el miedo para llevar a cabo un proyecto. El proyecto puede salir mal, pero vas a aprender mucho de ello», aconsejó realizando un símil a cuando se lanzó a hacer caballitos en su silla de ruedas. Zabala también habló sobre la importancia de relacionarse con otras personas «siendo uno mismo» y llevándolo al mundo empresarial. «Nunca se sabe si una conversación va a desencadenar en una colaboración» y puso de relieve la importancia de «tener en cuenta el presente como una nueva oportunidad de disfrutar».

Ampliar BORJA VÁZQUEZ. De Scalpers «Lo perfecto es enemigo de lo bueno» Borja Vázquez, co-fundador y presidente de la marca de moda Scalpers compartió la historia de cómo nació su marca. «Fue todo a a raíz de una situación complicada y por necesidad. Con apenas 27 años, dejé mi empleo en la empresa privada en Madrid, mi vida personal era un desastre y tomé la decisión de que no quería volver a casa de mis padres a Sevilla ». Así, durante una conversación con cinco amigos nació la marca inspirada en un modelo de sastrería a medida y a domicilio que tenía mucho tirón en muchos mercados europeos. «El descubrimiento de que el 49% de las compradoras eran mujeres, a pesar de solo fabricábamos ropa de hombres, fue un punto de inflexión», dijo Vázquez, que con su frase «lo perfecto es enemigo de lo bueno», animó a poner en marcha ideas y no esperar nunca a que se de una situación perfecta.

Ampliar RICARDO CABEZA. De Grupo El Gaitero: «Si no fuésemos una empresa familiar ya habríamos cerrado» El director general del Grupo El Gaitero, una empresa familiar centenaria que alcanza ya su quinta generación, Ricardo Cabeza, también ha compartido con los empresarios extremeños la historia de su negocio familiar, que este año ha cumplido los 135 años de historia. «Nacimos por una necesidad que tenían los asturianos emigrados a América porque no les llegaba la sidra y la que llegaba se estropeaba. Se decidió azucararla y carbonatarla para que llegara en buen estado», explicó Cabeza. Tras haber pasado por muchos momentos históricos complicados, el asturiano afirmó que «si El Gaitero no fuese una empresa familiar, hubiese cerrado hace mucho tiempo». «De toda nuestra historia aún queda el arraigo al territorio, compromiso con el entorno humano y social, ética y compromiso familiar, además de la vocación por la innovación y por seguir creciendo», aseguró Cabeza. También indicó que una de sus fórmulas es «explicar temas de familia a la empresa y temas de empresa a la familia».

Ampliar JOSÉ MANUEL GRANDELA. NASA: La importancia de la gestión emocional, de la toma de decisiones y del bienestar El congreso culminó con un invitado que ha vivido desde dentro uno de los momentos más importantes de la historia reciente: la llegada del hombre a la luna. José Manuel Grandela es oficial radiotelegrafista de la Marina Mercante, Ingeniero Técnico de Telecomunicación e Ingeniero Controlador de satélites y naves espaciales (INTA-NASA) y ha participado durante más de 40 años en todos los programas espaciales tripulados y no tripulados de la NASA, así como en proyectos de otras agencias internacionales. Su experiencia única, llena de anécdotas y aprendizajes, fue recreada a través de ilustraciones y filatelia que Grandela conectó con momentos de su vida que bien se pueden trasladar al mundo de la empresa. La gestión de emociones, toma de decisiones y el bienestar de los implicados en el proceso fueron algunos de los valores que se pusieron de relieve durante la charla.