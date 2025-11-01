HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Restos hallados en Arroyo de la Luz. HOY

Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz

La Guardia Civil explica que son antiguos y que proceden de obras realizadas en el cementerio municipal donde han sido trasladados de nuevo

A. B. Hernández

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:47

Comenta

Las labores de limpieza llevadas a cabo en un descampado a unos tres kilómetros de Arroyo de la Luz, que venía utilizándose como escombrera, han ... destapado huesos humanos que estaban enterrados en ese espacio.

