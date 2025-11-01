Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz

Las labores de limpieza llevadas a cabo en un descampado a unos tres kilómetros de Arroyo de la Luz, que venía utilizándose como escombrera, han ... destapado huesos humanos que estaban enterrados en ese espacio.

Según explican vecinos de la localidad, se trata de un lugar en el que antes se enterraban los animales muertos y después lo ha venido utilizando el Ayuntamiento para depositar en la zona los restos vegetales de las podas de los árboles.

«Las bolsas con esos restos se han roto, se ha esparcido el contenido y se ha pedido que se limpiara el espacio», cuentan los vecinos. «Y ha sido durante la ejecución de estas tareas cuando se ha descubierto que había restos humanos, cráneos e, incluso, algún ataúd de zinc», detallan.

La Guardia Civil confirma que «los restos hallados recientemente en Arroyo de la Luz corresponden a huesos antiguos, procedentes de obras realizadas en el cementerio municipal hace varios años». Es el motivo por el que, «una vez confirmada su procedencia por parte de agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Cáceres, el Ayuntamiento se ha hecho cargo de los restos, retornándolos de nuevo al cementerio municipal».

Otros hallazgos

No es la primera vez que aparecen restos humanos durante las obras de limpieza o adecuación de un espacio en la región. Ha ocurrido también, por ejemplo, en Villanueva de la Serena, con motivo de las obras que se ejecutaron en el entorno de la iglesia de la Asunción, que dejaron al descubierto un antiguo cementerio cristiano en el que se dio sepultura a varias personas antes de la construcción de la parroquia. Y ha ocurrido igualmente, entre otras localidades, en Cáceres.

En el caso de la capital cacereña, la última aparición de restos humanos tuvo lugar en las inmediaciones de la iglesia de San Juan durante las obras de remodelación de la plaza, pero un hallazgo similar había ocurrido ya en agosto de 2004, también en el entorno de la iglesia de San Juan, cuando fue necesario interrumpir las obras de canalización del gas tras la aparición de varios huesos humanos. En 2008, operarios de Canal de Isabel II encontraron restos óseos en San Mateo. La tesis que se barajó era que se trataba de restos de enterramientos medievales. San Mateo, San Juan, Santiago y Santa María contaban con cementerio.