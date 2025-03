Yo encontré trabajo en 2021

José M. Martín Badajoz Domingo, 9 de enero 2022, 08:03 Comenta Compartir

Un año histórico para el empleo en Extremadura. Así lo dicen los datos que se han conocido esta semana sobre el cierre de 2021.

La región despidió el año con 20.400 parados menos y con 11.990 afiliados más a la Seguridad Social. Son números que tienen su reflejo en la sociedad y se traducen en que un buen número de extremeños encontraron trabajo durante el año pasado, aunque también es verdad que muchos de ellos lo habían perdido a causa de la pandemia. «Yo me quedé sin trabajo en 2020», ejemplifica Marisol Vaquero. «No me despidieron ni la empresa cerró, simplemente se acabó el proyecto al que me dedicaba», puntualiza.

Su caso no es extraño. El confinamiento, con el parón de todas las actividades que no fueron consideradas esenciales, y la crisis económica derivada de la situación sanitaria terminó con algunas empresas recurriendo a la figura del ERTE (expediente de regulación temporal de empleo), otras prescindiendo de sus trabajadores de manera definitiva y también un buen número se vieron abocadas al cierre.

El año 2020 fue nefasto para muchos sectores. Al contrario, durante 2021 se ha constatado cierta recuperación económica y, asociada a esta, un descenso de la cifra de desempleados en Extremadura.

Esa bajada del paro ha dejado la cifra de desempleados en 92.203, que son cerca de 9.000 menos que los que se contabilizaban en diciembre de 2019. Es decir, no solo se ha vuelto a cifras prepandemia si no que se han mejorado respecto a la situación anterior al coronavirus.

El que mejor se ha comportado ha sido el sector servicios. Fue el que peor lo pasó durante los meses más duros de la pandemia: la hostelería y los comercios no relacionados con la alimentación se vieron obligados a cerrar. Además, bares, restaurantes, cafeterías o discotecas, por ejemplo, han desarrollado su actividad con restricciones a lo largo de varios meses. Ahora, los niveles de paro tanto en hostelería como en comercio son menores que en el último diciembre antes de la pandemia. «En octubre volví a trabajar en el comercio», señala David Cano, que tiene un contrato de seis meses en la tienda Mango de Plasencia. «Estuve opositando y tras el examen decidí buscar empleo de nuevo», añade en una pausa de su estudio diario, porque su idea sigue siendo presentarse a las pruebas de acceso a la Guardia Civil.

Los buenos números, a nivel económico, que se fueron confirmando a lo largo del año pasado animaron a muchas empresas a contratar trabajadores. Antonio Contreras ha sido otra de las personas que ha encontrado empleo en el pasado 2021. Entró en su empresa con un contrato de prácticas y este año ha prorrogado su relación laboral en dos ocasiones con sendos contratos de seis meses. «Tenemos mucho trabajo y estamos preparando numerosos proyectos», explica este historiador que está especializado en museología.

Por grupos de edad, la mayor bajada del desempleo se registró en los menores de 30 años. De los 20.400 parados menos, casi 7.500 corresponden a este rango de edad. Israel Pinto es un ejemplo de joven que ha encontrado trabajo. Tiene 27 años y está empleado en recursos humanos de una empresa de contratación temporal. «Empecé con un contrato temporal, pero ya me han hecho indefinido y estoy realmente contento», afirma este joven.

Antonio Contreras España | Museólogo «Por primera vez estoy en un puesto relacionado con mi formación»

Tras realizar las prácticas en la empresa Reina de Corazones, le ofrecieron un contrato de seis meses que le han renovado en diciembre. Estudió Historia y completó su formación con un máster en Museología. Tras trabajar en la hostelería con la intención de ahorrar para pagarse el postgrado, en 2021 Antonio Contreras (Badajoz, 1993) encontró un empleo directamente relacionado con su carrera. «Es la primera vez que trabajo de lo mío», expone sin reprimir la alegría en la voz.

Mientras cursaba el máster empezó a hacer prácticas en la empresa Reina de Corazones, que se dedica a la comunicación y a la museología y que tiene las oficinas en el centro de Badajoz. «Conocí a uno de los socios cuando trabajaba los fines de semana en un restaurante y él ya sabía cual era mi formación; no esperé a terminar el máster, contacté con la empresa mucho antes para tratar de realizar las prácticas allí», rememora Antonio.

La respuesta desde Reina de Corazones fue positiva y al acabar ese periodo, le ofrecieron un contrato de seis meses. «Fue en mayo y cuando concluyó renové por otros seis meses», indica este joven, que tiene todavía tiene varios meses de contrato por delante y espera que la relación laboral se prolongue de manera indefinida.

Antonio se considera afortunado por estar trabajando de lo suyo con menos de 30 años. «Y más con una formación de letras, que parece que lo tenemos más difícil», dice.

Además, le gusta lo que hace. «Preparamos proyectos para licitaciones públicas», explica, para puntualizar que entre sus tareas está la búsqueda de documentación y el desarrollo de contenidos para montar centros de interpretación, por ejemplo. «Están siendo días vertiginosos», reconoce sobre el volumen de trabajo que tienen en estos momentos.

Adoración García Martín | Maestra de Educación Especial «Me llamaron para empezar a trabajar el día de Nochebuena»

Dos semanas lleva esta joven como cuidadora en Placeat, aunque también estuvo en la Educación Pública los primeros meses del año pasado.

Un regalo de Papá Noel. El día 24 de diciembre, Nochebuena, empezó a trabajar Adoración García (Plasencia, 1995). «Me llamaron de Placeat y estoy muy contenta», reconoce esta maestra de EducaciónEspecial.

No fue su primer trabajo del año. Ella hizo las oposiciones en 2019 y el año pasado la llamaron para trabajar en varios centros públicos de la región. «Estuve en Don Benito, en Torrejoncillo y en Mérida», enumera.

Cuando finalizó el curso, en el mes de junio, concluyó su contrato y estuvo varios meses en paro, porque en el presente curso escolar no se ha incorporado a la enseñanza pública.

Por eso fue toda una sorpresa que contactaran con ella desde Placeat, un asociación que trabaja a favor de las personas con discapacidad intelectual de Plasencia y del norte de la provincia de Cáceres.

Por el momento, el contrato de Dori es de cuidadora y se extiende hasta el 11 de marzo. Su objetivo es ejercer como maestra de Educación Especial, que es su formación.

En estas semanas que lleva trabajando ya ha estado en los dos centros que tiene Placeat en San Gil y en Plasencia. «Me gusta mucho trabajar con personas con discapacidad y en la asociación estoy muy a gusto», cuenta esta joven, que recuerda que cuando estaba en el instituto tuvo su primer contacto con este mundo precisamente gracias a Placeat.

Marisol Vaquero Perera | Gestora de proyectos «Nunca había tenido un año con tanto movimiento a nivel laboral»

En busca de una mayor estabilidad, ha pasado por cuatro empleos diferentes en menos de doce meses.

Ni uno ni dos ni tres. Hasta cuatro empleos ha tenido Marisol Vaquero (Aceuchal, 1972) a lo largo de 2021. «Nunca había tenido tanto movimiento laboral en tan poco tiempo», reconoce.

Ella se quedó en paro en agosto de 2020 cuando finalizó un programa de la Diputación de Badajoz. Estaba contratada con la empresa que optó al desarrollo de ese proyecto y la relación laboral expiró al finalizar el mismo.

Casi un año tardó en encontrar un nuevo empleo. Lo hizo en otro proyecto financiado con dinero público con una duración de tres meses. Antes de que finalizase ese periodo comenzaron a funcionar las lanzaderas de empleo y estuvo trabajando en la de Zafra. «Tuve un verano complicado en el que compatibilizaba los dos trabajos», rememora.

Buscando unas mejores condiciones laborales, ya que las lanzaderas tienen una duración limitada, cambió de empleo en octubre para incorporarse al programa en el que ya había estado trabajando hasta 2020 y que tenía una duración de dos años. Sin embargo, no era un empleo a jornada completa y los desplazamientos hacían que no le resultara muy rentable. Por eso, mantuvo activa su búsqueda de empleo con la intención encontrar algo que le resultara más atractivo. «Cuando me llamaron desde la asesoría PayPerThink no me lo pensé; se dedican a gestionar y desarrollar proyectos con la administración pública, algo en lo que tengo experiencia», comenta.

Así, desde finales de noviembre lleva en esa empresa con sede en Mérida. «Me contactaron a través de Linkedin y me llamaron para una entrevista», aporta Marisol que, sobre todo, destaca que considera que ha ganado en estabilidad laboral.

Israel Pinto González | Trabaja en Recursos Humanos «Me ofrecieron un empleo cuando estaba terminando el máster»

Primero firmó un contrato temporal, pero antes de concluir 2021 pasó a ser indefinido.

De trabajar en una empresa de telemarketing a hacerlo en un empleo para el que se había formado. Ese fue el cambio que experimentó el año pasado Israel Pinto (Badajoz, 1994).

Los trabajos relacionados con sus estudios no le eran ajenos. Al concluir el grado en Relaciones Labores y Recursos Humanos tuvo sus primeras experiencias laborales en el sector de las asesorías. Posteriormente optó por ampliar su formación académica y cursar un máster especializado en Dirección de Recursos Humanos.

Durante el tiempo que duró ese postgrado estuvo trabajando en telemarketing. «La idea era obtener algunos ingresos en un empleo que pudiera compaginar con los estudios», explica Israel.

En esa empresa seguía trabajando cuando le llamaron de Iman Temporing Badajoz, una ETT (empresa de trabajo temporal), que presta servicios de recursos humanos a otras empresas. En este caso no era porque le había encontrado un puesto de trabajo sino para que trabajara con ellos. «Esta es la primera empresa de recursos humanos en la que trabajo», dice este joven.

El contrato lo firmó en abril, con una duración de seis meses, y la idea era renovar por un periodo igual, pero en Iman Temporing han optado por hacerle indefinido. Israel está encantado. «El trabajo me gusta, me dedico a la selección de personal, hago entrevistas; he entrado de lleno en los recursos humanos», comenta.

Además, como trabajan con empresas de diferentes sectores, tiene que desenvolverse en ámbitos de actividad muy variados, algo que agradece.

Nueva ley

Con la llegada del nuevo año, tanto Israel como su empresa se deberán adaptar a los cambios que supone la reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros. Con la nueva normativa desaparecen muchos modelos de contratos que las ETT utilizaban para dar servicio a sus clientes. «Tendremos que adaptarnos y ya tenemos planificada una reunión a nivel del grupo para tratar este tema», expone.

Por el momento, él ya ha estado revisando el nuevo texto y considera que la limitación a los contratos temporales que se plantea va a suponer que los costes sean superiores para su empresa, ya que se penaliza a los contratos de menos de 30 días.

