«Encontrar trabajo después de dos años ha sido un respiro»

Firmó su contrato hace poco más de un mes y comenzó a trabajar el 3 de julio. «Llevaba dos años parado y encontrar trabajo ha ... sido un respiro para mí y para mi casa», afirma José Pereira Guzman (55 años), que se muestra muy satisfecho por la oportunidad que está teniendo. «Por el momento es un contrato para sustituir las vacaciones de la plantilla, pero espero poder quedarme», reconoce.

José está contratado por Clece, empresa que realiza tareas de limpieza para el Ayuntamiento de Badajoz. Consiguió el empleo tras unas prácticas laborales a las que accedió a través de un programa de Cruz Roja. «Recurrí a Cruz Roja porque me encontraba muy agobiado», explica.

Su situación económica y personal era difícil. El último empleo que había tenido fue en 2021, apenas le duró unos meses y venía de cuatro años consecutivos en desempleo. «Se hacía muy difícil llegar a fin de mes, los poco más de 700 euros que ingresábamos mi mujer y yo se iban en pagar facturas», reconoce.

Ahora ya ha cobrado su primera nómina. «No es muy elevada, porque no tenía jornada completa y no he estado el mes entero», detalla José, que ha pasado por el parque de bomberos de la ciudad y por el edificio del ayuntamiento. Desde el inicio del mes de agosto está en el parque de Castelar y hace siete horas diarias, por lo que espera que el próximo salario que cobre sea bastante superior.

Por el momento, desde Clece no le han comunicado nada sobre su futuro. «El supervisor me ha dicho que está muy contento conmigo; yo también estoy contento y espero poder continuar cuando acabe de sustituir las vacaciones, porque me cuesta mucho encontrar empleo; soy consciente de que mi principal impedimento es la edad», comenta José, que está muy agradecido a Cruz Roja.

En esta asociación realizó diversas formaciones, desde empoderamiento a trabajo en equipo. «También aprendimos a hacer un currículo e hicimos un curso de cuidado de personas en domicilio y otro de cien horas de limpieza de superficies», ahonda. Por último, completó las prácticas en el ayuntamiento que le posibilitaron encontrar empleo.