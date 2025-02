Los encierros le comen el terreno a las corridas de toros y suman 606 este año en Extremadura

El año que viene faltarán toros debido a la pandemia de 2020

Jesús Pérez Pérez, cauriense y gerente de la empresa Arte y Sur, explica que debido al auge de los festejos menores es posible que no haya reses suficientes la próxima temporada para atender la demanda, ya que quienes las compran ya no se conforman con cualquier animal sino que buscan uno que luzca en las calles y plaza del pueblo. Su razonamiento tiene que ver con la pandemia. «En 2020 empezó la covid, así que se mataron muchas vacas porque se suspendió todo, y a esas madres no se las podía alimentar. En esos dos años, 2020 y 2021, nacieron por tanto la mitad de los animales. Si un toro tiene cuatro años cuando se lidia eso significa que 2024 y 2025 van a ser años muy difíciles, así que cada pueblo se tendrá que llevar el toro que haya y de hecho va a subir el precio de ese toro, no solo por una cuestión de oferta y demanda sino también la inflación que ha encarecido el pasto», explica. Con esta teoría relacionada con la falta de madres tras la pandemia coincide Miguel Moreno, presidente Asociación de Ganaderos de Lidia Extremeños, que considera además que el aumento de los festejos menores está siendo un respiro para muchas ganaderías.