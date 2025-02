Las empresas regionales de autobuses tienen problemas para encontrar conductores

La falta de mano de obra también llega a un sector clave en el inicio de curso. Las dificultades de las empresas del sector para encontrar conductores de autobús ponen en jaque la prestación de algunas de las 600 rutas escolares que dan servicio a ... más de 17.000 alumnos.

El presidente de la Asociación regional del transporte escolar de Extremadura (Artex), Francisco Pérez, señala que este problema «viene de largo», pero que ahora se está haciendo más notable porque además coincide con otros factores.

De entrada, señala que el carné de conducir autobuses, el tipo D, implica una inversión que puede ser importante si se tiene en cuenta que cada cierto tiempo es necesario realizar cursos de actualización. Pérez señala además que la normativa actual sobre descansos dificulta trabajar en fin de semana cuando se conduce de lunes a viernes y por tanto obtener un ingreso extra. A eso se suma que es una profesión con una creciente presión en el control del tacógrafo, documentación y libros de ruta. Todo eso hace que pierda atractivo.

Además, reconoce que actualmente «no hay mucho trabajo», tan solo en las rutas escolares, que por sus características no suelen ofrecer contratos a jornada completa y que al mismo tiempo requieren disponibilidad de lunes a viernes. Un problema que se agrava con el último concurso convocado por la Junta de Extremadura, cuyos contratos se han firmado en la última semana. Pérez afirma que la Administración regional mantiene los precios de 2012, que a su vez apenas fueron un 2% superiores a los de 2008.

El concurso se abrió a mediados de 2021 y para el presupuesto se tuvieron en cuenta los costes en enero de ese año. Artex recurrió el pliego de condiciones y después acudió a los tribunales porque consideraba que no se había tenido en cuenta los gastos en desinfección de vehículos y el precio de los carburantes. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dio la razón a la Junta al estimar que el procedimiento para calcular el importe de licitación era correcto.

Este litigio retrasó la tramitación de unas rutas que se han adjudicado ahora, cuando el precio del combustible se ha disparado por la guerra de Ucrania. Según indica Pérez, a principios del pasado año el gasoil costaba 1,20 euros por litro y actualmente ronda de nuevo los 2 euros. Algo que pone en peligro la rentabilidad de los contratos. «Hay mucha gente que quiere renunciar a la ruta, ya no es atractiva», asegura.

Hay otro problema añadido derivado de la pandemia. Como norma general, los vehículos de transporte escolar pueden tener como máximo una antigüedad de 16 años, para lo que se toma como fecha el 1 de septiembre. Pero ante la reducción de la actividad por el covid, y para compensar a las empresas de transporte, esa exigencia se elevó a 18 años para el curso pasado y el presente.

Esta ayuda al sector se convierte ahora en una amenaza. Durante los dos últimos años no ha sido necesario cambiar los vehículos. Sin embargo, el próximo verano será necesario retirar los matriculados entre septiembre de 2004, 2005, 2006 (que se libraron por la citada medida) y hasta agosto de 2007 (a los que ya se aplicará la redacción anterior). Pérez estima que «debe haber más de 200 autobuses por renovar» de una flota de alrededor de un millar. Un gasto futuro que condiciona la actividad actual, sobre todo si se tiene en cuenta que una unidad tipo, con 55 plazas, ronda los 240.000 euros más IVA.

Todo eso complica ofrecer mejores contratos a los conductores, de modo que hay empresas que se están encontrando con dificultades para encontrar trabajadores, sobre todo aquellas compañías más grandes que han asumido más rutas.

«Ha dejado de ser atractivo»

Juan Antonio Masa, de Autocares Masa Gómez, reconoce que el trabajo de conductor de autobús «ha dejado de ser atractivo».

Como explica, las condiciones para poder circular son cada día más exigentes, lo que implica más gastos. A eso se une el alza del precio de los carburantes, pero también de los materiales de los vehículos, como las ruedas. Y esa situación se agrava aún más con los contratos ofrecidos por la Junta de Extremadura y que las empresas han aceptado por la necesidad de trabajar, ya que «no tenemos otra cosa». Aunque, con los costes de nuevo disparados, asegura que «está todo el mundo deseando salirse».

Esto complica ofrecer buenas condiciones laborales. En su caso, contaba con una plantilla de 30 personas, pero ha perdido rutas por no poder competir con precios más bajos y ahora son 22. A su juicio, «la Administración no es consciente de que si las empresas no ganan dinero no pueden generar empleo».