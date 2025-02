Las empresas piden apoyo a la Administración para afrontar su necesaria transformación

José Tomás Palacín Domingo, 28 de enero 2024, 09:43 Compartir

El diario HOY organizó esta semana, en colaboración con Philip Morris, una mesa redonda llamada 'Innovación y sostenibilidad como motor de transformación en Extremadura'. Durante el debate, dirigido por la periodista de HOY Celia Herrera, varios representantes de algunas de las compañías más destacadas de la región debatieron sobre la necesaria aceleración y adaptación digital extremeña, aunque todos coincidieron en lo mismo: la Administración pública debe dar más apoyo y ponerse al mismo nivel que la empresa, en el sentido de ir «a las mismas velocidades».

Cesare Trippella, Head of Leaf Philip Morris Internacional (PMI), habló sobre la gran transformación de Philip Morris, ese cambio de modelo basado en la forma de consumir tabaco, calentándolo en vez de quemándolo. «Empezamos nuestra transformación hace diez años. La innovación, para nosotros, ha sido muy importante», destacó.

Desde 2008 han invertido casi 11.000 millones de dólares en transformar no sólo su empresa, sino todo el sector. «Lo mejor es no fumar, debo aclarar. Pero, para los que lo hacen y no lo dejan, deben saber que existen mejores alternativas».

Asimismo, Trippella contó que Philip Morris, en 1996, ya apostaba por no utilizar productos fósiles. De hecho, «gracias a la colaboración de la Junta de Extremadura y los agricultores de la región», han conseguido usar huesos de aceituna para generar biomasas y calentar y secar mejor el tabaco. «Cuando nadie hablaba de sostenibilidad, nosotros ya lo hacíamos. Biodiversidad, innovación, sostenibilidad ambiental. Por eso hemos apostado siempre».

El responsable de Philip Morris también quiso dejar claro que, para que una región como Extremadura pueda tener un mejor motor de transformación, lo ideal es que tenga un empresariado fuerte. Y que, además, vaya a una. «La mentalidad empresarial no tiene fronteras. Esta mesa es un ejemplo: cada uno viene de un lado diferente, incluso de países distintos. Pero en lo importante pensamos todos lo mismo».

«Como decía mi padre, quien pega primero pega más fuerte», añadió en referencia a que es importante ser pioneros, ser una punta de lanza que abra camino en la innovación. Llegar antes es primordial.

Por ello, la competitividad es clave. No sólo para Extremadura, sino para cualquier empresa. Trippella consideró que, si no se es competitivo, nadie va a querer el producto. «Debes tener una perspectiva de muchos años para realizar las inversiones, y también tiempo. Y sobre todo motivar. Digital Farmer es un proyecto que tenemos para atraer a los jóvenes agricultores. Cuando hablamos de innovación hablamos de futuro también, de relevo generacional. Hay que motivar a los jóvenes; claro que quieren tener una vida mejor que sus padres, pero hay que incentivarlos. Y las instituciones nos tienen que apoyar».

«Queremos mantener y reforzar este compromiso con el tabaco extremeño, pero es importante subrayar que la sostenibilidad de este cultivo no depende únicamente de las empresas tabaqueras», señaló el responsable de la compañía.

«Inversiones, planes de transformación, sostenibilidad… son palabras muy usadas cuando todo podría resumirse en tener sentido común. Es importante minimizar la inceretidumbre a la hora de realizar inversiones, ya que necesitamos tener claridad sobre el retorno de las mismas».

Por último, Trippella razonó que hay normas que pueden decidir el futuro de una comarca entera. «En el contexto actual, el compromiso del Ministerio de Agricultura con este cultivo es también clave para garantizar la sostenibilidad de la hoja de tabaco extremeño tanto a corto como a largo plazo».

Una necesaria formación

Pablo Da Rold Rossi, director general de Monliz España, explicó por su parte que las cuatro estructuras principales de la compañía, de personal, estructura de IT, financiera y productiva, necesita más trabajadores formados para poder funcionar. Y eso solo pasa por reinventarse como industria para que esas personas quieran venir a Extremadura y, sobre todo, retener a los que ya están.

«Necesitamos un diseño de una formación que sea práctica. Hay que reinventarse a tiempo. Nosotros gastamos 100.000 euros en formación, repartidos en unas 3.500 horas. Para una empresa que factura 40 millones, es un dinero. Lo hacemos porque la formación, la alta formación, la tenemos que dar nosotros. Todavía nos encontramos con milenials que no hablan inglés», lamentó el directivo.

Sobre la Administración, Da Rold comentó que no cree que deba existir una estrategia educativa a gran nivel a 20 años vista. Entre otras cosas, porque «no tienen una estrategia ni siquiera para el año siguiente. Sin embargo, tres años es un periodo donde puedes diseñar estrategias más o menos creíbles, a cinco años ya es imposible».

Así, en el caso de contar con los recursos necesarios para llevar un plan de este calibre, lo que habría que hacer después sería algo tan sencillo como trabajar. «Hay que hacerlo, reinventando, mecanizando cultivos porque no hay mano de obra, no hay formación. Es difícil, estresante y complicado, pero no nos queda otra. El pimiento se cosechaba hace 20 años a mano, por ejemplo. Hay que adelantarse a todo y lo tenemos que hacer con rapidez y agilidad», aseveró.

El principal propósito de Monliz es contribuir a la salud de la familia de manera sabrosa. Para ello hay que trabajar en nuevos productos, que vengan de la innovación y, además, que sean sostenibles.

«No podemos ir a más de tres años en estrategias, así que hay que estar muy pendientes y ser rápidos». Y puso en ejemplo: hace dos años, dos niños franceses murieron por comer una pizza en mal estado. Al parecer, fueron los tomates que llevaban los que tenían salmonela. Con este ejemplo, Da Rold quiso dejar patente la importancia de la seguridad alimentaria, la inversión que hay que realizar continuamente, la formación especializada y el carácter innovador continuo. «Igual que nuestra estrategia de agricultura regenerativa. Sólo podremos subsistir, como empresa, con sostenibilidad».

Por otro lado, Luis Caballero, CEO de Iberitos, coincidió en que todas las empresas deben estar siempre en «estado de alerta». Y más ahora, que se vive en una actualidad «de tiempos de revuelo, beligerantes. Con la pandemia cambiaron los hábitos, los mercados nos llevaron a nuevas tendencias y, de nuevo, en ocasiones volvimos a lo de antes».

Del mismo modo, lamentó que casi nadie quiere venir a Extremadura, que a ellos les cuesta mucho convencer al talento y que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías como modo de supervivencia. «Es difícil convencer a uno de Madrid de que se venga a Don Benito. Más allá de los factores afectivos y las raíces».

En cuanto a la sostenibilidad fue claro, ya que la valoró de dos maneras. Por un lado, apuestas sostenibles altruistas, que son buenas, y las que están medidas en un entorno económico, que no están mal, pero que están dirigidas con un objetivo claro.

«En ambos casos hay una dosis de imagen. Desde el momento que dices que colaboras con algo no puede ser puro porque ya da imagen a la empresa, de una manera u otra».

Por último, Juan Francisco Sánchez, director general de Operaciones de Pi Medical, insistió en la necesidad de innovar y formar a los trabajadores del futuro. Y que eso pasa por establecer prioridades: «Málaga podría vivir perfectamente del sol y de la playa y ha montado un Silicon Valley. Y ese plan se inició en 2010. Las empresas tecnológicas no se ponen allí por casualidad…».

Si Extremadura no puede competir con otros países en salarios para atraer el talento y retenerlo, debería hacerlo con tecnología. Y volvió a lo mismo que señalaron los tres anteriores directivos: es esencial la colaboración pública, hay que formar para ser competitivos y tener perspectiva. «No sé si en nuestra universidad se aplica el big data o la inteligencia artificial. Pero sí sé que hay que apostar por la formación, aplicarlo todo a nuestra realidad como extremeños. Que la gente pueda vivir y pueda ganarse la vida y tener una mayor perspectiva».

Y añadió: «Vender es lo importante y lo demás es filosofía. Sostenibilidad sí, mientras tenga rendimiento económico».

Un futuro incierto y complicado para la sociedad extremeña Los directivos han coincido en que el futuro es incierto y complicado para la sociedad extremeña mientras que la Administración no haga nada. Juan Francisco Sánchez indicó que China y más competidores juegan con otras cartas que las empresas de la Unión Europea. «¿Dónde compraba el Estado las mascarillas? Pues en China. No se fabricaban con planes de igualdad, ecología, valores y demás, trazabilidad, reglas..., como se hacía aquí». Según él, todo el proceso de producción, del producto que sea, tiene demasiadas trabas. Incluso Luis Caballero apuntó que a veces las normas deben relajarse porque las propias empresas no pueden satisfacer las demandas públicas. Así, Sánchez se preguntó que por qué un Estado no se pregunta eso cuando compra productos de fuera. «La camiseta de Pakistán vale y la mascarilla de China también. Pero deberíamos exigir lo mismo, que tengamos igualdad de condiciones. Reciprocidad». Cesare Trippella añadió: «Seguiremos apostando por Extremadura y por su hoja de tabaco, algo que venimos haciendo ininterrumpidamente desde 1992. Para ello, necesitamos el compromiso de todos los actores implicados en la economía de la región».

