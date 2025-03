Las empresas extremeñas conquistan nuevos horizontes sin tener que moverse de la región

J. T. Palacín Martes, 14 de noviembre 2023, 23:14 | Actualizado 23:24h. Comenta Compartir

Conquistando nuevos horizontes. Así se llamó la primera de las dos mesas redondas celebradas ayer en la presentación de la revista Quién es Quién. En la primera de ellas tuvo protagonismo la innovación, y por ello intervinieron Miguel Córdoba, CEO de Greenfield Technologies, y Óscar Marín, director general de Lider Aliment, que conversaron ante el moderador Jorge Ramos, de San Telmo.

Quedarse en Extremadura

Ambos hablaron sobre la importancia de luchar desde Extremadura, algo que no es peor, aunque sea difícil. «No somos menos que nadie, nos faltan muchas cosas, pero hay que venir llorado de casa. Ser de San Francisco en California o de Badajoz no es relevante para la innovación. Lo relevante es lo que hay dentro del cerebro. La tecnología no deja de ser una herramienta. Por sí sola, no sirve de nada», reivindicaron.

Temas

Extremadura