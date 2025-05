Empresarios sobre la falta de mano de obra: «La gente no trabaja si tiene una paga quedándose en casa»

La falta de mano de obra es un problema que se ha enquistado en la región en algunos sectores y las empresas alertan de que ... amenaza su futuro. Además de por un inexistente relevo generacional, una valoración social negativa de determinados oficios y una complicada movilidad en la región por un deficitario transporte público, los empresarios apuntan también a las prestaciones sociales como una de causas más importantes por las que hay déficit de trabajadores a pesar del desempleo que se da en la comunidad.

«Está claro que las prioridades de la sociedad han cambiado», afirma José Luis Iglesias, gerente de Pymecon, «y que la sociedad hoy es más selectiva», añade Javier Peinado, secretario de la Creex. Especialmente, coinciden ambos, después de la pandemia, que ha potenciado de manera importante el valor del tiempo libre y del momento presente.

«Quizás, por eso, no se acepta un trabajo que no se quiera, pero también porque las prestaciones sociales que hay, lo hacen posible», cree Peinado. «Son ayudas que tienen que continuar, por supuesto, pero que tienen que llegar a quienes de verdad las necesiten; no somos capaces ni de atraer a desempleados a hacer cursos de formación en algunos sectores», dice. «Las ayudas tienen que ser coyunturales, no estructurales, no pueden convertirse en un medio de vida», defiende el gerente de Pymecon.

Pero ocurre que «esas ayudas se complementan con unos ingresos extras por trabajar algunos fines de semana, sin alta porque no la quieren, y alcanzan el sueldo que se tendría con un contrato, y entonces no interesa, porque habría que trabajar de lunes a viernes», explica el hostelero Tomás Doncel. «Porque la gente no quiere trabajar si tiene una paga estando en casa», resume el empresario José Luis Palomares.

Coinciden en señalar que «todo el mundo es consciente de esta realidad», en palabras de Iglesias. Sin embargo, «nadie actúa, porque nadie se atreve a poner el cascabel al gato», dice Peinado. «Porque las ayudas son votos», explica Palomares. «Así que mientras sigan estas prestaciones sin control, continuará el problema», concluye Doncel.