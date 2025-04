Los empresarios extremeños critican a Puente por no concretar fechas para la alta velocidad La Creex ironiza que el ministro de Transportes vino el lunes de vacaciones a Extremadura

«Una visita en la que únicamente se aplazaron compromisos ya aplazados y se realizaron anuncios sin concretar fecha». Así valora la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Creex, el paso del Ministro de Transportes, Óscar Puente, por Extremadura el pasado lunes. «La Creex agradece al ministro que elija Extremadura para hacer turismo en Semana Santa», ha ironizado la organización que representa a los empresarios extremeños.

La organización se muestra sorprendida de que Puente no concretara fechas para el tercer Alvia. «Antes del verano es algo tan difuso como la fecha de entrada en servicio del nuevo Avant para unir las ciudades extremeñas, que ya se anunció hace dos años, y que es un 'caramelo' engañoso, sin plazo», señala. También de que anunciara que el trayecto Badajoz-Madrid se hará en menos de cuatro horas. «Más o menos como en automóvil, cuando el alta velocidad con lo que compite es con el avión, no con el coche», añade.

Por otro lado, la Creex también cree relevante que el ministro no hiciese alusión a la tramitación de la conexión Oropesa-Madrid, a lo que se suma que no hiciese referencia alguna a otras infraestructuras pendientes: conexiones de la red ferroviaria convencional, reapertura de la Ruta de la Plata, autovías con Levante, Granada y Huelva o autovía Badajoz-Cáceres, entre otras cuestiones.

«Para volver a dar fechas del AVE, no comprometerse con el Alvia y lanzar un anuncio vacío como el del Avant, no se entiende la visita, ya que los retrasos continuos en la línea de alta velocidad con Madrid han provocado que se vayan sumando infraestructuras pendientes en tren y autovías, por no hablar de las telecomunicaciones, que hacen que Extremadura sea cada vez más isla y pierda cada vez más oportunidades», concluye la Creex, para la que lo único positivo fue la apertura en Mérida del acceso norte a la A-66.

