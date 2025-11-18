Empresarios, docentes e investigadores reflexionan sobre las oportunidades que aporta la biomasa al desarrollo regional Un encuentro que organiza Diario HOY en colaboración con Acciona reúne a expertos del sector para debatir sobre la necesidad de gestionar los residuos forestales

Los graves incendios forestales que ha sufrido Extremadura este pasado verano, y que han arrasado con una intensidad desconocida miles de hectáreas en la región, han vuelto a poner de manifiesto la necesidad de avanzar en la gestión forestal del territorio y la importancia de acelerar la transición energética en la lucha contra el calentamiento global.

La biomasa surge, en este sentido, como un punto de confluencia entre ambas líneas de trabajo. La limpieza de bosques y los residuos herbáceos y leñosos de determinados cultivos generan grandes cantidades de biomasa que, además, puede ser aprovechada para producir energía verde. De hecho, Acciona tiene activa desde 2010 una planta de biomasa en Miajadas cuya producción media anual es de 128 gigavatios/hora (GWh), que según explican en su página web equivale a la demanda de 40.000 hogares.

Precisamente Acciona colabora en un encuentro que organiza este miércoles 19 de noviembre el Diario HOY con la intención de reflexionar sobre las oportunidades que aporta el aprovechamiento de la biomasa al desarrollo regional.

El acto central de la jornada, que se celebra en el Hotel Hospes Palacio de Arenales de Cáceres a partir de las nueve y media de la mañana, será una mesa redonda en la que participarán Javier Mezquíriz, responsable de suministro de biomasa de Acciona Energía; José Ignacio Arranz, profesor del departamento de Ingeniería, Mecánica, Energética y de los Materiales de la Universidad de Extremadura; Ana Isabel Parralejo, investigadora del área Cultivos Energéticos: Biomasa, Biogás y Biocombustibles del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), y David Parra, responsable del departamento de hidrógeno y power-to-x del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético.

El objetivo de la sesión es abordar diferentes aspectos relacionados con el cambio climático, como la influencia del calentamiento global en la gestión forestal o los posibles métodos de adaptación a esas nuevas condiciones que marca el clima actual.

Los representantes del sector empresarial, docente e investigador también hablarán sobre el presente y el futuro del sector renovable en la región y acerca del papel que puede jugar la biomasa en la protección del medioambiente y el desarrollo rural.