Empresarios acorralados por la subida de precios

A un pastelero que vive de los hornos le sube la factura de la luz, a otro el precio de la resina con la que realiza presas de escalada, al ganadero el pienso con el que alimenta sus vacas de repente cuesta mucho más, y ... el agricultor también paga más por el gasoil del tractor, por el rollo de la cinta de goteo con la que riega y por el saco de abono.

Son solo cuatro ejemplos, a través de cuatro empresarios extremeños de sectores diferentes, de cómo el alza de los precios empieza a acorralar a estos autónomos, cuyos balances han empezado a descuadrarse hace apenas tres meses y temen que la situación vaya a peor, como vaticinan no solo los indicadores sino sus proveedores.

El aumento del coste de la vida es general, no escapa parácticamente a ninguna actividad. Los precios subieron en octubre un 5,5% respecto al año pasado, un incremento tan brusco que no se daba desde 1992. Esa tendencia al alza se detectó en el mes de marzo y va a sumir a España en una inflación que no todos podrán soportar. Tiene que que ver con altos precios de la electricidad y los combustibles, el repunte del consumo por efecto de la pandemia que aún no ha acabado y los problemas en las cadenas de suministro, que abarca desde el transporte por carretera al marítimo, donde se dan bloqueos en los puertos que hacen impredecibles los plazos de entrega y ello desestabiliza todo el proceso. Esta no es una situación exclusiva que afecte a España. Alemania, por ejemplo, experimentó un repunte interanual del 4,6% en sus precios.

Por todo ello, el pastelero de Mérida, el diseñador de presas de Badajoz, el que siembra maíz en Novelda del Guadiana y el ganadero de El Batán que vive de sus terneros se quejan de que han subido sus costes, pero nadie les paga más por lo que producen. Aquí exponen sus cuentas y sus reflexiones sobre la situación que atraviesan.

Santiago Moreno | Pastelero «Hace un año la factura de la luz era de 700 euros, ahora 1.400»

A Santiago Moreno le conocen en Mérida como Santi, pero sobre todo por la Dulcería San José, donde venden su género a granel. Proceden de Calamonte, pero en Mérida tiene dos tiendas donde despachan dulces caseros, pasteles finos, bollería, canapés, roscón en reyes, torrijas en Semana Santa... todo lo cual sale de dos hornos que están encendidos desde las seis de la mañana hasta prácticamente las dos de la tarde, ocho horas. «Hace un año –señala– nos llegaba una factura de la luz que era de casi 700 euros, ahora la última ha sido de 1.400 euros, y de momento no podemos subir el precio con la situación de competencia que hay con las grandes superficies. A final de año veremos el balance, pero ya le digo que las ventas han bajado. No hay la misma alegría que antes comprando. Se acabó eso de ¡dame un kilo de pasteles!, ahora te dicen dame tres o dame cuatro y esos me los partes por la mitad», describe este trabajador de 49 años.

Y sube el azúcar, la harina,...

Y no es solo la factura de la luz lo que le va a descuadrar la cuenta. Todas las materias primas que emplea han subido de precio. «La manteca ha subido un 30%, y en torno a un 20% la harina, el azúcar y los huevos. Los proveedores te dicen que es por el gasoil y los problemas con el transporte. Lo malo es que hablando con ellos todos te dicen que la situación va a ir a peor porque los Erte han acabado», apunta.

En su caso son cinco trabajadores repartidos entre las dos tiendas que tiene en Mérida. «Durante la pandemia ya tuvimos que despedir a una chica y ahora tal y como está la cosa he tenido que poner a otra persona a media jornada».

Juan Francisco González | Ganadero «Ha subido el saco de pienso, pero no el precio de mis terneros»

Ampliar Juan Francisco es de El Batán y tiene vacas mansas HOY

Juan Francisco González Ramos es ganadero de los que de pequeño iban al colegio después de ordeñar. Es de El Batán, población cercana a Coria y tiene 112 vacas mansas cruzadas entre limusín y charolés. Lo que comen sus animales cada vez cuesta más y ya está decidido a reducir su cabaña.

«La subida de precios nos ha cogido a todos por sorpresa, no estaba previsto», dice tras una dura jornada de saneamiento.

Sus cuentas son la siguientes. Cuando no hay pasto en la pradera, que es desde el otoño hasta marzo aproximadamente, sus vacas comen pienso y en septiembre cada saco de 40 kilos costaba 9,50 euros y de repente se han puesto en 12 euros. Él tiene que gastar en torno a seis sacos al día, y en el caso de que haya vacas recién paridas comprarle un pienso de mejor calidad. Esto significa que se gasta ahora casi 20 euros más al día que hace apenas tres meses. «Es que ha subido todo mucho, pero lo malo es que el precio de los terneros no ha subido nada», declara este ganadero extremeño.

Reducirá su cabaña

En su caso, suele sacrificar los terneros a los 14 meses en el matadero de Almaraz o de Madrid. Cuando llega allí, explica que darles de comer ahora es más caro, pero ellos se lo compran al mismo precio. «No tenemos margen para negociar o llevarlo a otro lado a ver si te pagan más, eso no funciona así. Y al animal cuando le toca hay que matarlo, porque llegan a una edad en la que comen más del peso que ponen, por eso ahora mismo, mi plan es quitarme unas 18 o 20 vacas con los precios que hay», lamenta.

Isaac Flix | Hace presas de escalada «Deberíamos ser más autónomos y no depender de otros países»

Ampliar Isaac tiene su nave donde diseña presas de escalada en Gévora (Badajoz) J. V. Arnelas

Isaac es un pequeño empresario autónomo afincado en Gévora, pedanía de Badajoz, donde tiene una nave de 300 metros cuadrados que sustituyó al garaje de su casa cuando decidió hacer crecer su negocio, que son las presas de escalada. Él es escalador y decidió buscarse la vida en algo directamente relacionado con este deporte en auge. Se encarga del diseño y de la producción y un distribuidor hace el resto del trabajo. Exporta a decenas de países del mundo y prácticamente en todos los continentes hay alguna presa suya salida de Extremadura e instalada en algún rocódromo, un recinto deportivo de los que cada hay más en España.

Su marca se llama 'Saito Climbing Holds', nació en 2012 y no ha dejado de crecer hasta que este verano se replanteó su continuidad por la repentina subida de precios, concretamente el de la resina, que es parte de su materia prima y que procede del petróleo, y también porque no le entregaban materiales y ese desabastecimiento no sabía cuánto iba a durar.

De momento, lo está salvando porque apostó por una fórmula 'bio' en la que combina esa resina que se hace con el petróleo de los países árabes y cuyo precio se ha disparado con otra resina que se obtiene a partir de maíz, cáñamo y lino, la cual le llega de Turquía y países del Este y cuya subida de precio ha sido mucho más contenida.

«Se ha generado miedo por la falta de material y las grandes empresas han comprado mucho para no quedarse sin suministro, lo cual provoca escasez si hay una sobredemanda y una subida de precio», señala.

Resina un 30% más cara

En su caso, a él la resina que adquiere en Alemania le ha subido de precio, dice, entre un 20% y un 30%, pero como dos tercios de la resina de sus presas tienen los componentes biodegradables mencionados, le afecta algo menos que al resto de la competencia, a los que de repente producir cada presa de escalada le cuesta tres veces más, calcula.

«Ya producir presas 'bio' salía más caro, aunque yo lo hacía por convencimiento y porque había clientes que las demandaban. Así que ahora lo que ha pasado es que todo se ha igualado un poco más».

Los otros factores que le están afectando es el desabastecimiento de materiales que completan su producto, como la tornillería o el cartonaje. También la subida de los portes, por eso recibe menos encargos de América. Por todo ello su reflexión es que «cada vez deberíamos ser más autónomos y buscar alternativas para no tener que depender de China o de otros países».

José Delgado | Agricultor «Solo en cinta de goteo cada hectárea cuesta 45 euros más»

Ampliar José Delgado es agricultor en Novelda del Guadiana HOY

José Delgado es agricultor en la pedanía pacense de Novelda del Guadiana. Dejó el brócoli y ahora se dedica al tomate, maíz, algo de girasol y cereal. La última campaña no ha ido mal, pero a su alrededor no dejan de subir los precios y no sabe si le cuadrará la cuenta en próximas cosechas. «Subió el gasoil un 20% desde el verano, pero es que los abonos, productos fitosanitarios y herbicidas también han subido de repente. Lo malo es que los precios de venta de nuestras cosechas se mantienen estables tirando a la baja», se lamenta.

Según detalla, una tonelada de abono Urea que él usa para el maíz o el cereal valía en mayo 300 euros y ya va por 518 euros. Vas a comprarlo, preguntas por qué es tan caro y te dicen que por el famoso gas, el petróleo y otras excusas que a los agricultores no nos cuadran».

Pero ahí no acaban los problemas. Quienes siembren brócoli como él hacía antes se enfrentan a otra subida. «La cinta de goteo ha subido 15 euros el rollo, dicen que por el petróleo. Da para 3.000 metros y hacen falta 9.000 metros por hectárea, así que cada hectárea tiene de repente un sobrecoste de 45 euros y eso que este cultivo ya va muy justito de margen», explica este extremeño que gestiona 220 hectáreas de secano y regadío.

Renegociando arrendamientos

Pero José sigue enumerando los aumentos de costes sobrevenidos en los últimos meses, como los productos fitosanitarios o la mano de obra. «Entre mijina y mijina al final es mucho. No conozco a ningún agricultor que se haga rico, y ahora mismo solo puedes adaptarte teniendo más y más hectáreas, pero supone asumir riesgos y los arrendamientos, que suelen ser a cinco años, ya se está hablando de renegociarlos. Al final todo el mundo sale perdiendo».

Con todo, lo peor está por venir. «La campaña acabó en octubre y el regadío está parado, pero cuando a principios de año empecemos a comprar y a mover tierras con los tractores pidiendo gasoil nos daremos cuenta de todas las subidas», declara.