«En mi empresa había reticencias al principio y les lancé un órdago»

David Pinedo practica el teletrabajo desde 2013. Ahora tiene 41 años y su caso aúna los principales conceptos alrededor de esta fórmula laboral: conciliación, ruralidad ... y posibilidad técnica de conexión.

Él es ingeniero de telecomunicaciones y experto en software, procede de Barcelona y en la actualidad está instalado en la Siberia extremeña, desde donde trabaja para una empresa de juegos 'on line'. «Vivía en Barcelona porque mi mujer es de allí, pero al nacer nuestra primera hija decidimos venir a Herrera del Duque, donde nací, hasta que me fui a estudiar a Madrid con 18 años. Luego me contrataron en Barcelona, donde la vida está bien cuando eres joven, pero cuando tienes familia lo ves de otro modo».

Con treinta años volvió a su pueblo por unos meses y decidió quedarse. «En mi empresa hubo reticencias y lancé un órdago que al final salió bien. Desde entonces teletrabajo, pero no en todos los lugares se puede, la conexión a Internet es fundamental, sobre todo en mi trabajo, que estás conectado a máquinas remotas. Por suerte, cuando yo llegué el ADSL se acababa de dejar atrás y había fibra».

Disciplinado con el horario

Cuando llegó la pandemia él ya jugaba con ventaja y ahora cuenta que antes de 2020 no se entendía mucho su manera de vivir, pero ahora se comprenden mejor algunas circunstancias, por ejemplo cuando un niño o una mascota irrumpe en alguna videoconferencia.

«Es verdad que se echa un poco de menos a los compañeros, pero tras la pandemia todo ha cambiado y cada uno tiene su cámara. En los primeros años no era así y apenas había contacto humano». Para David, «la ventaja del teletrabajo es la conciliación, el poder llevar a los niños al colegio o acercarse a por él si se pone malo. Tengo más tiempo para la crianza de mis hijos y encima veo a mis padres, que viven en el pueblo».

Algo fundamental, dice, es ser responsable. «En mi caso soy disciplinado para los horarios. De hecho, en la primera empresa que estaba seguía el mismo horario porque si no, no dejabas de trabajar en todo el día. Ahora tengo más flexibilidad, pero hago las cuarenta horas semanales y hay un control. Si cumples, la empresa se fía. Además, me siento amparado por ella pues pone el equipo necesario».

Como inconvenientes, cita el contacto humano, por eso acude a la sede de su empresa, en Granada, una vez al mes, donde dice que desde que llegó la pandemia en 2020 hay ya mucha más gente teletrabajando.