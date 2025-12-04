La empresa promotora de la gigafactoría de Navalmoral comprará la parcela este mes AESC Spain se quedará más de un millón de metros cuadrados de ExpacioNavalmoral que son propiedad de Extremadura Avante

El terreno de 108 hectáreas de ExpacioNavalmoral, donde en julio de 2024 se realizó el acto de colocación de la primera piedra de la gigafacotoría de baterías de litio, pasará a ser propiedad de AESC Spain antes de que finalice el presente año. Así lo ha confirmado la propia empresa que promueve la iniciativa industrial.

Se trata de una parcela, en concreto la denominada I-67, que la compañía tiene reservada desde hace cerca de año y medio, ya que tuvo que hacer un desembolso de dinero para poder colocar esa primera piedra. No se informó del volumen de dinero pagado, pero sí trascendió que era un 10% del precio total de compra. «Hemos sido muy flexibles y las condiciones de pago son muy favorables», declaró entonces Guillermo Santamaría, consejero de Economía de la Junta de Extremadura.

Por el momento, tampoco se ha hecho público el montante económico de la operación de adquisición de la parcela, pero el precio al que Extremadura Avante ofrece el suelo industrial tanto de ExpacioNavalmoral como de ExpacioMérida es de 50 euros el metro cuadrado. Con esas cifras, una parcela de 108 hectáreas (más de un millón de metros cuadrados) costaría 54 millones de euros.

La multinacional anunció una inversión de más de 1.300 millones de euros tras redimensionar el proyecto inicial

La multinacional no ha entregado el proyecto definitivo para solicitar la modificación ambiental y la licencia de obra

En esos terrenos será sobre los que se levante la gran factoría que el grupo AESC, de origen japonés y fundado en 2007, promueve a través de su filial AESC Spain y en la que espera invertir algo más de 1.300 millones de euros. Una inversión en la que contará con apoyo público, ya que el proyecto ha sido beneficiario de las ayudas del Perte VEC, a través del cual se le concedieron una subvención de 200 millones de euros y un préstamo con condiciones preferentes de 100 millones.

Tan solo con la reserva efectuada, se iniciaron a principios del mes de abril de este año la adecuación de los terrenos con vistas al futuro comienzo de la obra. De hecho fue Extremadura Avante quien solicitó el comienzo de esas labores, ya que seguía siendo la propietaria del suelo, tal informó sobre ese acontecimiento Enrique Hueso, alcalde de Navalmoral.

Reuniones con la Junta

En ese mismo mes de abril, tras una de las reuniones de trabajo periódicas que la empresa mantiene con los responsables del Ejecutivo regional, la presidenta extremeña, María Guardiola, aseguró que seguían "avanzando con optimismo y determinación en el proyecto de la gigafactoría de AESC".

La previsión era que esas tareas de desbroce y de preparación del suelo, que se encargaron a la empresa extremeña Mivic, se prolongasen durante tres meses. Un plazo en el que AESC España esperaba completar los trámites burocráticos para el inicio de la obra y que ahora dan un paso más adelante con la compra de los terrenos.

La idea de la multinacional asiática al comenzar con las tareas sobre el terreno era poder iniciar la producción de baterías de litio en el año 2028. Según el calendario que se marcó la propia empresa, pretendían solicitar la licencia definitiva de obra en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata al finalizar el verano.

Un paso que todavía no se ha completado. Según ha confirmado este miércoles el consejero de Economía extremeño. "Estamos a la espera de que la empresa presente el proyecto modificado", ha dicho Santamaría. Y es que AESC ha redimensionado la iniciativa desde su anuncio inicial, cuando se habló de una inversión de más de 2.500 millones de euros para construir una factoría de baterías de litio destinadas a la industria automovilística.

Con el paso del tiempo, la empresa modificó sus objetivos y sin olvidar las baterías para vehículos eléctricos planteó que la mayoría de sus productos vayan destinados a otros mercados. Esos cambios para adaptar sus procesos productivos a las características de sus clientes están detrás de la necesidad de presentar una nueva documentación que actualice el proyecto que inicialmente se registró en el Ayuntamiento.

Por el momento, según ha insistido el consejero, AESC Spain ya ha entregado un documento resumen. "Es la empresa la que marca los tiempos y necesitamos el proyecto para la modificación de la autorización ambiental y posteriormente la licencia de obras", ha destacado Santamaría.