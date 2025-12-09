La empresa extremeña Apis marca un hito con su nuevo lanzamiento: adiós a los bordes desperdiciados del paté La empresa ha lanzado un nuevo envase que responde a la petición de miles de clientes

Irene Toribio Martes, 9 de diciembre 2025, 13:04 Comenta Compartir

Un abre fácil que abre fácil, un envase sin bordes internos para aprovecharlo todo y fabricado con materiales reciclables. Así es el nuevo lanzamiento de Apis con el que prometen revolucionar la forma en la que consumíamos el paté.

Apis, la marca líder en productos cárnicos y con acento extremeño, da un paso más en su compromiso con el consumidor y el medio ambiente gracias a su colaboración con Sonoco, junto a quien presentan el nuevo envase Ecopeel para su icónico Paté Suave, marcando un hito de sostenibilidad y conveniencia en el sector.

Así es el nuevo envase

El nuevo envase es un sistema pionero que combina la calidad y el sabor tradicional del paté con un diseño de «fácil apertura, desmoldable y sin bordes internos» que, además de reducir la huella de carbono un 20%, garantiza que cada gramo del producto sea aprovechado de forma limpia y cómoda.

Una innovación que, para tranquilidad de los consumidores, mantiene intacta su receta tradicional.

Este nuevo envase se incorporará progresivamente en el resto de su amplia gama de patés, incorporándose a sus recetas tan populares como el Paté Intenso, su Crema de York y el Paté de Atún con aceite de oliva, entre otras, asegurando «que la sostenibilidad y la comodidad de consumo llegarán a todas las preferencias del consumidor», apuntan desde la empresa.

Características del nuevo envase:

- Comodidad en la apertura: el sistema de abre fácil permite destapar la lata con un simple gesto.

- Diseño sin borde interno: elimina los bordes tradicionales para un aprovechamiento completo, evitando residuos.

- Facilidad para desmoldar: garantiza que el contenido salga de manera limpia y sin esfuerzo, dejando el envase completamente vacío.

- Sostenibilidad mejorada: fabricado con materiales reciclables, el sistema Ecopeel reduce la huella de carbono en un 20 % en comparación con envases convencionales.

Temas

Marca

Sostenibilidad