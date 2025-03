«El emprendimiento no tiene que tener una finalidad de beneficio»

La pasión por volar llevó al santeño Alejandro Zapata Gordillo en 2015 a construir su propio aeródromo, al que bautizó como 'Virgen de la Estrella'. ... Estas instalaciones se sitúan a escasa distancia de la localidad y tanto el hangar como la pista de aterrizaje se distinguen desde la autovía A-66, entre viñas y olivares, en un punto equidistante del balneario del Raposo, Los Santos y Puebla de Sancho Pérez. «El aeródromo Virgen de la Estrella se encuentra en término municipal de Puebla de Sancho Pérez. Inicié tramites en el año 2010, y no los terminé hasta diciembre del 2015, en que se registró la primera operación. Lo más duro fue la Declaración de Impacto Ambiental, que duro esos cinco años, de hecho tire la toalla pero, gracias al tesón del doctor en Ingeniería Industrial Manuel Reyes, el proyecto llegó a buen puerto», asegura.

La categoría del aeródromo santeño es 1A, el código 1 significa que la pista tiene una longitud inferior a 800 metros, el código A, que las aeronaves que operen pueden tener una envergadura –distancia entre puntas de ala– máxima de 15 metros y un máximo de ancho de vía del tren de aterrizaje de 4,5 metros.

Debido a la cercanía de la Base Aérea de Talavera con el aeródromo santeño, su zona controlada por la torre no se puede penetrar sin plan de vuelo. «El Virgen de la Estrella está fuera de esa zona, verticalmente también la base tiene una zona restringida que comienza a partir de los 5.000 pies de Altitud (1.520 metros sobre el nivel del mar)», explica.

«Prefiero que los alumnos vengan convencidos por sí mismos de que quieren ser pilotos»

Actualmente Alejandro es instructor de vuelo para aviones ultraligeros. Obtuvo su licencia de piloto en 2002 en el aeródromo de la Cervera (Cáceres). «Cuando adquirí la suficiente experiencia de vuelo, 100 horas como piloto al mando, conseguí la habilitación de instructor», indica.

Así, desde 2004 enseña a volar a personas que «por unas razones u otras, no han conseguido su sueño de volar; estos alumnos tienen una predisposición especial de encarar la enseñanza al vuelo, de hecho ya vienen con principios básicos asimilados, aunque no hayan volado nunca un avión, y están dispuestos a esforzarse tanto en el estudio como en la práctica de vuelo. Mi ratio es muy bajo y por cada diez que empiezan uno termina. Prefiero alumnos que vengan ya convencidos por sí mismos que quieren ser pilotos, no convencerlos yo», asevera.

Aunque pueda pensarse que en verano el número vuelos aumenta, es al contrario. «Se vuela en peores condiciones, las altas temperaturas disminuyen la densidad del aire, una de las variables fundamentales por las que vuela un avión. Es decir, a más temperatura y menor densidad del aire empeoran las características del vuelo de un avión en concreto. Aun así, durante este tiempo se pueden hacer vuelos de iniciación para una toma de contacto con la aviación deportiva, y se contratan tomando contacto con el gestor que disponga de escuela de vuelo en ese aeródromo, como es mi caso», afirma.

VOLAR EN LOS SANTOS «Esta zona permite disfrutar de la vida de color verde, en invierno, y la sequedad monocolor del verano»

Y es que la experiencia de volar en esta zona permite disfrutar «de la enorme vida de color verde, con muchas tonalidades, en invierno, y de la sequedad monocolor del verano, la calima o los incendios».

El futuro del aeródromo no es algo que preocupe especialmente a Alejandro, pues –como asegura– «el emprendimiento no tiene por qué tener siempre una finalidad de beneficio; hay otras satisfacciones, como hacer algo que quieres y debes hacer independientemente de su resultado».