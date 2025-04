Oportunidades laborales: Descubre los empleos con mayor desafío de contratación en Extremadura

Irene Toribio Jueves, 7 de septiembre 2023, 18:48 Comenta Compartir

¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los empleos cuyos puestos vacantes se vuelven complicadísimos de cubrir? Aunque parezca imposible, existen. Al igual que para los ciudadanos no es fácil encontrar empleo, para muchos empleadores no es nada sencillo encontrar trabajadores... ¿Sabes para quienes? ¡Te lo contamos! Quizá esta sea tu oportunidad para cambiar de rumbo y encontrar trabajo en Extremadura.

El Sepe elabora, trimestralmente, el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Se trata de un informe dividido por regiones en el que se recogen aquellas profesiones cuyas ofertas de empleo son más difíciles de gestionar a la hora de cubrir puestos vacantes.

En Badajoz parece que cuesta encontrar deportistas profesionales, así como entrenadores deportivos. Según el informe elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal, tampoco es fácil encontrar a quienes ocupen puestos de carpintería ni montaje de aluminio, metálico y PVC. Para los empleadores se vuelve cada vez más complicado encontrar instaladores electricistas de edificios y viviendas e instaladores electricistas, en general. Además, los conductores-operadores de grúa en camión, grúa fija y grúa móvil, también están solicitados en la ciudad.

En cuanto a la provincia de Cáceres, se repiten los empleos de difícil cobertura. Es complicado encontrar deportistas profesionales y entrenadores deportivos, al igual que carpinteros y montadores de aluminio, metálico y PVC. Tampoco es sencillo hacerse con instaladores electricistas de edificios y viviendas e instaladores electricistas en general. Sucede lo mismo a la hora de encontrar conductores-operadores de grúa en camión , conductores-operadores de grúa fija, en general y conductores-operadores de grúa móvil.

A partir de la reforma del Reglamento de Extranjería en agosto de 2022, se implementaron numerosas modificaciones que afectaron a las autorizaciones previamente existentes, además de introducir nuevas categorías como la autorización por arraigo para la formación. Asimismo, se implementaron mejoras significativas en la elaboración del catálogo de empleos de difícil cobertura, facilitando a las empresas la posibilidad de traer trabajadores extranjeros a España. Este catálogo recoge todos aquellos puestos de trabajo y vacantes que son especialmente complicadas de cubrir y a través de los cuales puedes obtener un permiso de residencia y trabajo en España.