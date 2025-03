Empleo: La construcción, la hostelería y el campo buscan profesionales en Extremadura

Extremadura necesita profesionales. Las empresas están teniendo dificultades para dar con los perfiles que buscan sobre todo en sectores como la hostelería y la construcción. ... El campo también se une a ellos con las campañas que se acercan, como la de la cereza.

Tanto es así que, según la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), actualmente tiene en su agencia de colocación 3.500 ofertas de empleo que no son capaces de cubrir. «Hay empresas que llevan buscando para contratar a un camarero desde hace un mes y medio», ejemplifica Javier Peinado, el secretario general de la Creex.

Todo apunta a que esa carencia continuará durante esta primavera. De hecho, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ya anunció el pasado verano que se necesitará en un plazo corto de tiempo alrededor de 10.000 trabajadores de la construcción para proyectos del sector privado, así como de los derivados de los fondos europeos Next Generation.

Esta falta de profesionales ya está teniendo consecuencias directas en sectores como la construcción. De hecho, hay algunas obras que se están viendo paralizadas.

Así lo constatan también empresas especializadas en Recursos Humanos que trabajan en la región extremeña. «Llevo 27 años contratando a gente para diferentes empresas y este es el que más demanda hay, con más posibilidades de crecimiento, pero también es en el que más dificultades estamos encontrando», afirma Cecilio del Cid, director en Extremadura de Iman Temporing.

Lo explica por sectores. «La ciudad de Badajoz es el ejemplo más claro de la cantidad de profesionales que están faltando en la construcción por la cantidad de obras que está habiendo en la ciudad».

Se refiere sobre todo a perfiles especializados. «La construcción ha evolucionado en cuanto a calidad, sostenibilidad y ahorro energético, pero todo eso necesita de profesionales que lo pongan en marcha. Hay empresas constructoras que están paradas porque no tiene personal», añade.

En la hostelería, los camareros son la principal carencia ahora mismo. «Nos creemos que cualquiera puede hacer ese trabajo, pero ahora el mercado demanda formación y especialización», indica Del Cid. Lo mismo sucede con los cocineros. «Hay un avance en el sector de la cocina y para ello se necesita formación y conocimiento», añade.

En el campo, «en los últimos años muchas campañas han salido adelante con personal extranjero y ahora esas personas no están viniendo a la región a trabajar, así que hay un déficit de profesionales que quieran trabajar en el campo en un periodo inminente».

Las lista de profesiones en las que hay problemas para dar con empleados es larga. Electromecánicos, personal de mantenimiento, torneros fresadores, oficiales de primera, cocineros, camareros, podadores, personas que sepan recoger fruta, ingenieros especializados en energías renovables, electromecánicos, técnicos de calidad, bioinformáticos...

Según los expertos laborales, son varios los problemas para dar con profesionales en sectores como la hostelería, la construcción y el campo.

«Extremadura es muy grande y la gente no está dispuesta a hacer desplazamientos. Buscan a personal de la zona, pero en algunos casos no son mano de obra cualificada. Los currículums llegan, pero falta conocimiento y no hay tanta gente que sepa hacer determinados trabajos especializados como demanda el mercado», apuntan desde Iman Temporing.

La falta de relevo generacional y la 'fuga' de profesionales a otras comunidades autónomas donde pagan salarios más altos también está entre los principales problemas.

Al campo, la construcción y la hostelería se suman sectores que hacen frente a esa situación desde hace varios años. «Con los sanitarios pasa esto desde hace tiempo y ahora estamos observando que países de la Unión Europea están abriendo bolsas de empleo para contratar. Por ejemplo, solicitan enfermeros que salen muy formados de regiones como la nuestra», concluye Cecilio del Cid.

Pedro Pérez, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de Extremadura «Faltan muchos oficiales de primera y especialistas en la construcción»

La construcción está sufriendo su particular tormenta perfecta. Los altos precios de los materiales pone entre las cuerdas a un sector que busca desesperadamente especialistas.

«Faltan muchos oficiales de primera y especialistas como albañiles, encofradores, pintores, montadores, electricistas, fontaneros, instaladores y cuadros de mando intermedios como encargado, y capataz, entre otros. Es algo que ya está generando retrasos en las obras», asegura Pedro Pérez, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de Extremadura, que incide en los especialistas en rehabilitación energética.

Para esta primavera, aunque depende de la reactivación del sector y de que no haya problemas con los materiales y exista licitación pública, Pérez estima que se necesitarán unos 2.000 especialistas.

Más a largo plazo, con las expectativas de crecimiento que afirma Europa que tendrá la construcción, harán falta 5.000 especialistas en rehabilitación energética. «Es una cifra que dependerá mucho de los fondos europeos», matiza Pérez.

De 30.000 profesionales de la construcción con los que cuenta Extremadura, 5.000 trabajan en otras regiones por los salarios

Hace una radiografía del sector para entender las razones de esta falta de profesionales. La primera de ellas es la carencia de relevo generacional. En la crisis del ladrillo de 2008, que a Extremadura llegó en torno a 2011, el sector tenía más de dos millones de trabajadores y pasó a 800.000. Más del 50% se vio desempleado y tuvieron que buscarse la vida en otros ámbitos como la agricultura o servicios. Luego fue creciendo poco a poco. «Los jóvenes que estaban trabajando y abandonaban los estudios porque los salarios eran muy altos no encuentran sueldos tan atractivos ahora, ya que rondan el salario mínimo, y además son trabajos que exigen sacrificios, como desplazamientos».

Esa teoría se refleja directamente en los datos. Solo hace falta fijarse en la edad de los trabajadores actuales. El grupo de más profesionales es el que tiene entre 35 y 45 años y el que menos el de 16 a 25, según explican desde la Fundación Laboral de la Construcción. «Eso quiere decir que el problema es grave y va a durar mucho», indica Pérez.

A eso se suma que faltan especialistas y que los profesionales que siguen trabajando en la construcción no han tenido posibilidad de reciclarse para lo rápido que ha avanzado el sector. «La crisis ha supuesto la ausencia de formación profesional y continua por motivos económicos o por la dificultad con algunas legislaciones que no han sido muy funcionales. Los 800.000 trabajadores que se quedaron han tenido dificultades para reciclarse».

En cuanto a los sueldos, aunque hay una tendencia y un acuerdo entre los agentes sociales para que se camine hacia salarios medios, en Extremadura son bajos. «En ciudades como Madrid y Málaga son más altos. Por hacer los mismo que hacen aquí, en Madrid te pagan más». De hecho, de los 30.000 trabajadores que tiene el sector, un total de 5.000 se van a otras ciudades a trabajar, según el Ministerio de Seguridad Social.

Ante todos estos problemas, la Fundación Laboral de la Construcción está llevando a cabo programas de formación con los que pretende llegar a 2.000 personas por año. Por un lado, están dirigidos a desempleados para oficial de primera de instaladores de placas, prefabricado de cartón y operadores de grúa, y cursos de reciclaje para trabajadores que no han tenido oferta formativa durante estos años. Aprenden, por ejemplo, digitalización y lectura de plano o sistemas de aislamiento térmicos.

Manuel Moreno, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura (Cetex) «Se necesitan camareros y cocineros; han salido de la hostelería por la pandemia»

En las últimas semanas es habitual encontrarse en las fachadas de bares y restaurante carteles anunciando ofertas empleo. Las empresas del sector de la hostelería saben que vienen meses de mucho movimiento y se han puesto manos a la obra. Sin embargo, se están encontrando con una dificultad: no dan con los trabajadores que buscan.

«Se necesitan camareros y cocineros, tanto personal de sala como de cocina. Es un problemas que llevábamos teniendo desde hace un tiempo, pero ahora, a raíz de la covid, se ha agudizado. Creemos que con la pandemia personas que trabajaban en la hostelería se han ido a otros sectores y eso se está notando», apunta Manuel Moreno, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura (Cetex).

Asegura que tienen problemas para encontrar a profesionales que estén formados. «Es uno de los aspectos que estamos trabajando con la Administración y las escuelas de hostelería, pero los cursos no salen al ritmo que demanda el sector», lamenta Moreno.

A eso se suma que se trata de un ámbito en el que las horas de más trabajo son los fines de semana. «No todo el mundo quiere eso. La mayoría quieren de lunes a viernes y tener el fin de semana libre para la familia y el ocio. Es algo que lo pone todavía más difícil», comenta Moreno.

«Ahora llegan fechas señaladas, con el buen tiempo y los eventos nos cuesta mucho encontrar extras. Además hay empresarios que quieren ampliar su negocio y no lo hacen porque no tienen profesionales».

Hay empresarios que llevan buscando un mes profesionales de cocina, tal y como cuenta César Martín Clemente, presidente de la Asociación Empresarial Provincial Cacereña de Hostelería y Turismo (Aecahtur).

«Los currículums llegan, pero no todos cumplen con el perfil. Este es un sector en el que siempre se ha pensado que puede trabajar cualquier persona y no es así. Se necesita formación específicia», apunta Martín Clemente.

Añade que «los buenos y preparados en cocina suelen montar sus propios negocios», lo que complica la búsqueda de profesionales en el sector.

Ángel García Blanco, Presidente de Asaja Cáceres «Permitir compatibilizar la pensión a los mayores será bueno para el campo»

Ampliar Trabajadores en una campaña de la fruta en Extremadura. HOY

Un cambio normativo relevante va a allanar el camino para encontrar mano de obra para las próximas campañas agrícolas -la primera y la más relevante, la de la fruta-. Hace quince días, el Gobierno aprobó equiparar la contratación como fijo discontinuo y la de eventuales para tener derecho al subsidio y, sobre todo, permite que los mayores de 52 años puedan trabajar en el campo a la vez que cobran la pensión del subsidio agrario una vez alcanzada esa edad. Hasta ahora no se podía hacer las dos cosas a la vez. Esa modificación fue propuesta desde Extremadura al Ejecutivo central y se ha tenido en cuenta dentro del real decreto de medidas urgentes contra la sequía para beneficiar a agricultores, ganaderos y trabajadores agrarios.

Se trata de una medida que va a tener su efecto inmediato en la primera gran campaña agrícola extremeña, la de la cereza, ya bien metido el mes de mayo.

«Es uno de los cambios más importantes en los últimos tiempo y creo que eso va a facilitar que posiblemente este año haya menos problemas de mano de obra para el campo que en otros», resalta Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres. En esa línea, Saturnino Lagar, responsable de la Federación de Agroindustria de CC OO, considera que esa flexibilización para cobrar el subsidio y trabajar es muy positiva.

Al mismo tiempo, aunque no sea una cuestión de gran peso, la llegada de refugiados ucranianos puede aportar una posibilidad más de mano de obra, aunque en principio hay suficiente en la región para abordar las campañas agrícolas.

El debate, en todo caso, no ha variado mucho sobre otras campañas, salvo que este año los costes de producción se han elevado. El campo no es un sector que resulte demasiado atractivo para trabajar y cada vez es más difícil encontrar a personal especializado en tareas específicas como la saca de corcho.