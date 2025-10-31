Los empleados públicos piden en la calle equiparación salarial y convocatoria de oposiciones De la mano de CSIF reclaman al Gobierno regional con una concentración en Mérida que agilice los llamamientos pendientes del proceso de estabilización

A. B. Hernández Viernes, 31 de octubre 2025, 13:51 | Actualizado 19:11h.

Pese al proceso electoral en marcha, con la cita anticipada con las urnas el próximo 21 de diciembre, «la Junta puede llevar a cabo muchas acciones aunque esté en funciones y es lo que reclamamos y por lo que hemos salido a la calle hoy», afirma Juan José Samino, presidente de CSIF del sector de Administración General. Entre ellas piden negociar la equiparación salarial de los empleados públicos e instan al Ejecutivo autonómico a convocar las oposiciones anunciadas.

«Lo fácil hubiera sido suspender la concentración, pero lo correcto ha sido mantenerla porque así nos lo han pedido los empleados públicos», ha aclarado Samino, frente a la decisión de los sindicatos docentes de suspender la huelga prevista para el 7 de noviembre por la convocatoria electoral.

CSIF considera que la cita del 21-D no debe paralizar la Junta de Extremadura y es lo que ha pedido con la concentración de esta mañana en el III Milenio de Mérida. La central reclama el inicio de una negociación para lograr la equiparación salarial de los empleados públicos de la Administración General, que permita homologar su sueldo con la media del país y que «acabe con la enorme diferencia que hay». Una petición que la central traslada a todos los grupos políticos que concurren a las elecciones.

Pero más allá de la subida salarial, «hay cuestiones pendientes que no pueden esperar al 21 de diciembre y que puede asumir un Ejecutivo que hasta ese día no está en funciones», insiste Juan José Samino. Es el caso de las oposiciones de la Administración General de la Junta. Aunque el Gobierno regional asegura que a las 449 plazas de 2021 ya convocadas se sumarán las ofertas de 2022 y 2023 antes de que finalice este año y que serán por tanto 1.164 las plazas que estarán en juego en el proceso selectivo, «pedimos que se convoque ya la mesa de negociación para consensuar las bases y para aprobar la oferta de 2025, porque insistimos en que no se puede esperar a que pasen las elecciones».

Esta organización sindical argumenta que «son muchos los opositores que están pendientes de esta convocatoria, aspirantes que ya se inscribieron para optar a las 449 plazas y que aún no saben si están o no admitidos«, y demanda también que antes de las oposiciones se convoquen los concursos de traslados y turnos de ascenso que siguen pendientes.

Otros asuntos

«De igual manera hay aún 800 empleados públicos que continúan esperando los segundos llamamientos del proceso de estabilización», para optar a las vacantes que restan de una oposición extraordinaria que sigue sin finalizar en la región, «sin olvidar a los que optan a las 126 plazas de técnico de Empleo, que continúa suspendida«. Cabe recordar en este caso que el TSJEx ha obligado a la Junta a baremar a los más de 600 aspirantes admitidos y a repetir el proceso modificando los criterios de valoración.

Y hay igualmente otros asuntos pendientes que CSIF exige que sean atendidos antes de final de año. «Seguimos a la espera del nuevo reglamento del 112, de que los funcionarios cobren lo mismo por turnicidad que los laborales, que los conductores del parque móvil y el personal de carreteras puedan mejorar sus condiciones». En resumen, «son muchas las cuestiones que están en el aire, que afectan a los empleados públicos y que deben ser resueltas en el menor tiempo posible por la Juna, aunque esté en funciones», zanja el presidente de CSIF del sector de Administración General

Más protestas

La concentración convocada por esta central en Mérida estará seguida por las protestas de USO. Este sindicato ha convocado dos jornadas de paro cada mes, a partir del 14 de noviembre, con el mismo objetivo, alcanzar la homologación salarial de los empleados públicos de la Administración General, y CC OO no renuncia a tomar otras medidas de presión si no se avanza en la negociación por la homologación.

Esta organización ha exigido la reapertura inmediata de la Mesa General de Negociación para abordar la equiparación salarial del personal de la Administración General. CC OO considera que la equiparación debe comenzar con la igualdad de condiciones retributivas entre estos trabajadores y el resto de empleados públicos de la Junta, personal docente y del SES, «para posteriormente valorar la comparación con los empleados públicos del Estado».

La respuesta de la Junta

La Consejería de Hacienda y Administración Pública, por su parte, no ve motivo alguno para la protesta convocada por CSIF. «Hemos sido contundentes al asegurar que el proceso electoral no va a afectar a la convocatoria de oposiciones», ha declarado este viernes la consejera Elena Manzano.

«Vamos a acumular las ofertas como hemos dicho y los exámenes serán en 2026, así que tranquilidad a quienes esperan las oposiciones, porque se van a celebrar con absoluta normalidad».

Para Elena Manzano, «CSIF provoca un problema sin motivo», porque la acumulación de las ofertas de 2022 y 2023 a la ya convocada de 2021 se hará «muy pronto» y se lanzarán las nuevas oposiciones. Y también porque el compromiso con los empleados públicos por parte de la Junta «es absoluto».

La consejera de Hacienda ha recordado que desde la llegada del PP en 2023 al Gobierno autonómico, «hemos pagado más de 200 millones de euros en subidas salariales a los empleados públicos y en los presupuestos de 2026 venía recogida una partida de 176 millones de euros. Hemos pagado todas las deudas, también las de gobiernos anteriores, por eso reitero que no hay justificación para la movilización».