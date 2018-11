Empleados públicos piden en Mérida la equiparación salarial con otras comunidades La protesta ha tenido lugar mientras se presentaban los presupuestos autonómicos de 2019 en la Asamble / BRÍGIDO EUROPA PRESS Miércoles, 7 noviembre 2018, 14:09

Miembros de la Federación de Administración General, Sanidad y Educación (FASE), se han concentrado este miércoles en Mérida mientras se presentaban los presupuestos autonómicos de 2019 en la Asamblea, para reivindicar la equiparación salarial de los empleados públicos de la región respecto a los del resto de comunidades autónomas, así como que esta se incluya en los presupuestos extremeños.

Una concentración que ha tenido lugar frente a las puertas de la Asamblea de Extremadura y donde los participantes han estado acompañados por el presidente del sindicato del profesorado PIDE y coordinador general de FASE, José Manuel Chapado Regidor y el vicecoordinador de FASE y secretario general del sindicato de Empleados Públicos Sgtex, Rafael Bravo Gamero.

De esta forma, José Manuel Chapado ha explicado que junto a la equiparación salarial, es «necesaria la restricción» de las medidas aplicadas a los funcionarios extremeños durante la crisis que según ha dicho, «han empobrecido el desarrollo profesional y laboral, generando una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 por ciento», ha señalado.

En esta línea, Chapado ha solicitado a la Administración y a la Asamblea de Extremadura que, a través de los presupuestos generales de la comunidad para 2019, presentados este miércoles, se «retiren» medidas como el incremento de la jornada laboral, el recorte de los salarios o el cobro minorado de las pagas extras, con el fin de que «los trabajadores públicos recuperen sus derechos», ha afirmado.

Por su parte, el vicecoordinador de FASE, Rafael Bravo Gamero, ha destacado que el sector público en Extremadura atraviesa una situación «pésima y de inquietud generalizada en todos los sectores», al tiempo que ha señalado que los 17.000 empleados públicos de la región «tienen un salario mileurista donde un profesional que lleva 38 años trabajando cobra lo mismo que uno que lleva siete», ha explicado.

Por otro lado, el presidente de PIDE ha resaltado que aunque algunas medidas se imponen desde el Gobierno Central, las instituciones regionales tienen «margen de maniobra para actuar», al tiempo que ha recordado que cuando el gobierno de Zapatero recortó los salarios, «en Extremadura se aplicó dicho recorte sobre todos los complementos y no solo sobre los que decía el gobierno central».

Así, ha concretado que hay una serie de complementos unipersonales o específicos que la administración puede pagarlos completos, así como complementos autonómicos que se pueden «incrementar sin problema» conforme a la normativa y ha recalcado que el gobierno autonómico «tiene margen de actuación pero también tiene que tener interés».

En este sentido, ha instado al gobierno extremeño a atender a los empelados públicos que según ha dicho, «son los que sacan el trabajo día a día, en lugar de dedicar el dinero a encomiendas de gestión o a empresas públicas donde se contrata a dedo», ha señalado.

Carrera profesional

Por otro lado, José Manuel Chapado ha recordado que otra de las medidas acordadas que no se han llevado a cabo es el reconocimiento de la carrera profesional que según ha explicado, «en educación no se ha negociado y en otros sectores como sanidad o administración general siguen siendo muy insuficiente».

Así, ha concretado que para negociar procesos como la extensión de la carrera profesional del nivel 1 al nivel 2, es necesario contar con dinero presupuestado «que hasta ahora no se ha tenido», ha afirmado.

En este sentido, Rafael Bravo ha solicitado el reconocimiento de la carrera profesional y ha recordado que esta medida «se aprobó por unanimidad en 2014 y no se ha ejecutado».

Por último, Bravo ha explicado que la «última novedad» es una reunión mantenida hace cinco meses con la consejera de Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, donde según ha dicho, «se anunció que se iban a retomar las negociaciones pero a día de hoy no se ha hecho nada», ha afirmado.

Canción

Por otra parte, cabe destacar que durante la concentración, los participantes se han colocado con pancartas y megáfonos frente a la Asamblea de Extremadura y han coreado una canción dedicada al gobierno autonómico.

Así, la canción incluía frases como «¿A quién le importa el funcionario? ¿A quién le importa nuestro salario? Yo lucharé, no me rendiré...» o «Quizá la culpa es mía por callarme la boca, no es demasiado tarde para gritar ahora, hoy lucharé por las mejoras».

Por último, han finalizado coreando «cuando vino la crisis, bien que nos recortaron, todo se recupera, yo sigo abandonado, quiero luchar por lo que me han quitado», han concluido.