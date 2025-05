Empleados de Feafes sufren impagos por el retraso de las subvenciones de la Junta

Los trabajadores de Feafes Extremadura, la federación sin ánimo de lucro que agrupa a diez entidades que ayudan a personas con trastorno mental grave y ... sus familias, acumulan impagos de sus nóminas y algunos de los programas que desarrollan están en riesgo de desaparecer o interrumpirse.

La razón es que la Junta aún no ha publicado la convocatoria de subvenciones para este tipo de servicios que suele sacar por regla general a principios de año, por lo que suma casi seis meses de retraso.

La situación es preocupante, pues hay trabajadores de varias entidades que superan los tres meses sin salario, el tiempo que suelen exigir los tribunales para que el empleado comience un pleito judicial.

Antonio Lozano, presidente de Feafes, indica que «más de 50 trabajadores pueden acumular ya impagos o retrasos de nóminas» y que «todos están sufriendo la incertidumbre porque es muy probable que asociaciones que hasta ahora habían pagado a todos su empleados, si esto sigue así, no puedan cubrir las nóminas o la paga extraordinaria que tienen que abonar».

En las agrupaciones que llevan más años en funcionamiento están tirando de otros recursos, pero también las hay que han tenido que recurrir a préstamos para pagar las nóminas.

«Llevamos sin cobrar cuatro meses y quizás no llegue más dinero hasta octubre», dicen empleadas de Feafes Navalmoral

«Hay entidades recurriendo a préstamos y más de 50 trabajadores pueden acumular ya retrasos de nóminas» Antonio Lozano Presidente de Feafes en Extremadura

Así lo cuenta Lozano, que está muy pendiente del Diario Oficial de Extremadura para ver si la Junta publica la convocatoria de subvenciones para la realización de programas de atención a personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave.

La de 2022 la publicó el 7 de enero. Sin embargo, en este 2023, los 850.000 euros que normalmente repartía para que las asociaciones realizaran programas de apoyo residencial, integración laboral y social y sensibilización no se han convocado y, en consecuencia, no han llegado a las arcas de las asociaciones.

Ante eso, la pasada semana representantes de las diez entidades se reunieron con carácter de urgencia para analizar la «difícil situación» por la que atraviesan. «Llama la atención que se hable tanto de la importancia de la salud mental y luego suceda esto», añade Lozano.

«Los trabajadores viven en una incertidumbre constante y algunos ya no pueden más. Pese a ello se están haciendo cargo de los programas sin saber cuándo recibiremos la subvención», lamenta Lozano.

Una de las asociaciones que peor lo está pasando es la de Navalmoral de la Mata. «Es desesperante. Llevamos sin cobrar ya cuatro meses y puede que no llegue más dinero hasta octubre», aseguran las trabajadoras de dicha entidad cacereña.

«Si en junio aún no tenemos la convocatoria, el problema se agrava porque podríamos cobrar después del verano», añade el presidente regional de Feafes.

Lo único que la Junta ha publicado por el momento es el decreto regulador de las órdenes de subvenciones. Lo ha tenido que modificar, entre otros motivos, porque se ha aprobado un nuevo convenio colectivo que obliga a un aumento salarial de los trabajadores del sector.

Tras ese decreto, supuestamente la Junta publicará la nueva convocatoria para que las entidades puedan solicitar las correspondientes ayudas. Fuentes del sector indican que podría convocarse esta semana, pero la Junta no da una fecha concreta.

4.000 Familias Es el número de familias extremeñas a las que representa Feafes, que trabaja para ayudar a personas con trastorno mental grave. Cuenta con más de cien empleados que están viviendo una situación económica difícil. En torno a más de medio centenar ya podría tener retrasos en sus nóminas.

«Siendo un gobierno en funciones, los trámites administrativos resultan más dificultosos. La convocatoria saldrá cuando esté ultimada», indican desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

Los trabajadores de Feafes en Navalmoral de la Mata tenían esperanza de que tras el decreto regulador se convocara inmediatamente la convocatoria, pero este año no ha sido así. «Casi 20 días después de que haya salido la orden reguladora, la convocatoria aún no está publicada, por lo que no se puede pedir la subvención», lamentan.

Más asociaciones afectadas

Aunque Feafes es la asociación que agrupa a más usuarios de la región, hay otras que también suelen recurrir a esta subvención y se están viendo afectadas, como la Fundación Sorapán de Rieros, que critica la tardanza del Ejecutivo extremeño.

«Vamos a estar por lo menos ocho meses ejecutando los programas sin tener el dinero y sin saber la cantidad de la que vamos a disponer. Tenemos que tirar de otros fondos y pedir préstamos», asegura Aida Pérez, directora de esta fundación.

Por el momento, dice que sus trabajadores no acumulan nóminas sin cobrar y están llevando a cabo los programas, pese a que la situación es complicada.

A este problema se suma otro, el de los contratos públicos de la Administración con entidades como Feafes para desarrollar la labor que realizan, por ejemplo, en centros de rehabilitación psicosocial, donde también atienden a personas con trastorno mental grave.

«Se hacen por tres o cuatro años y si hay un incremento salarial con la subida del convenio, como ha ocurrido, hay que pagar más a los empleados, pero el dinero que recibimos las asociaciones es el mismo. Esto provoca una situación muy complicada», apunta Lozano, que cree se solucionaría a través de conciertos sociales. «Es la forma más estable de atender a personas con trastorno mental», concluye.